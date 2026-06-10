صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وزیر جنگ آمریکا هم ایران را تهدید کرد

رئیس پنتاگون مدعی شد که اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد، «غیرعاقلانه» خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۶۹
| |
4641 بازدید
|
۱
وزیر جنگ آمریکا هم ایران را تهدید کرد

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه مدعی شد که ایران پس از حملات شبانه در تلافی سرنگونی بالگرد آپاچی ایالات متحده، اگر آمریکا را بیشتر به چالش بکشد، "غیرعاقلانه" خواهد بود.

هگست در جریان بازدید از پایگاه آمریکایی در خلیج گوانتانامو در کوبا ادعا کرد: «در حال حاضر، این حملات دفاعی هستند تا از حفاظت از مردم خود اطمینان حاصل کنیم. باز هم عاقلانه نخواهد بود اگر ایران ما را بیشتر به چالش بکشد.»

او در ادامه ادعاهای تکراری خود گفت: «رئیس جمهور ترامپ به دنبال یک توافق است. اما نه فقط یک توافق، یک توافق بزرگ به نمایندگی از مردم آمریکا تا ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران پیت هگست وزیر خارجه آمریکا جنگ حمله مذاکره
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد
وزیر جنگ آمریکا: تاسیسات مهم ایران را بمباران می‌کنیم
ترامپ: تنگه هرمز را آمریکا کنترل می‌کند نه ایران
ونس: توافق با ایران، بلندمدت خواهد بود
تحریم‌های آمریکا علیه ۹ فرد و نهاد به بهانه ارتباط با ایران
پاسخ پزشکیان به تهدید بمباران توسط ترامپ
توئیت شبانه آملی لاریجانی در ایکس
ترامپ:ما به ایران حمله می‌کنیم/او باید توافق را امضا کند
این دو نفر عامل حمله دیشب آمریکا به ایران بودند!
ادعای خبرنگار آمریکایی درباره فروپاشی مذاکرات با ایران
ادعای وزیر جنگ آمریکا درباره توافق با ایران
هشدار نماینده مجلس: جنگ این‌بار، جنگ جهانی خواهد شد
ترامپ: ترجیح می‌دهیم با ایران توافق کنیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
0
پاسخ
یعنی این حشرات تو کوبا هم پایگاه نظامی دارن؟ جای در جهان هست اینا به تسلط خودشون در نیاورده باشن؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mZl
tabnak.ir/005mZl