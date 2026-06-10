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انبار فرش‌ ۵ اخطاره، در کسری از ثانیه دود شد + عکس

انبار فرش در آتش سوخت، معاون سازمان آتش‌نشانی می‌گوید که ۵ بار اخطار ناایمنی دادیم اما پشت گوش انداختند.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۶۷
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انبار فرش‌ ۵ اخطاره، در کسری از ثانیه دود شد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، انبار ۲ هزار متری فرش در میدان قیام در کسری از ثانیه طعمه حریق شد.  معاون سازمان آتش‌نشانی کامران  عبدولی به فارس گفت که ۷ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

انبار فرش در محدوده بازار ، حدود ۳ ساعت پیش دچار آتش‌سوزی شد و مدیران آتش‌نشانی اعلام کردند که علت حادثه هنوز مشخص نیست.
این حادثه هیچ مصدوم یا کشته‌ای نداشت و مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی قدرت‌الله محمدی گفت که در حال حاضر آتش‌نشانان در محل حضور دارند و مشغول عملیات لکه‌گیری هستند و از گسترش شعله‌های آتش جلوگیری کرده‌اند.

انبار فرش میدان قیام پیش از این ۵ بار اخطار ناایمنی دریافت کرده بود، اما مالکان آن به گفته معاون آتش‌نشانی هیچ توجهی به این هشدارها نکردند.

کارشناس شهری بهرام ترابی با بیان اینکه چرا باید به اخطارهایی که فقط در حد یک کاغذپاره است و اعتباری هم ندارد توجه کرد، می‌گوید که هزینه ایمن‌سازی بالاست و برای مالکان نمی‌صرفد و‌ شهرداری هم فقط نسخه پیچی می‌کند.

در مقابل کارشناس ایمنی صدر فدایی با بیان اینکه بالا بودن هزینه ایمنی فقط بهانه است، می‌گوید که آنها می‌توانند به‌صورت بخش‌به‌بخش و با کمک شهرداری ایمن‌سازی کنند، اما این کار را انجام نمی‌دهند. حالا کل فرش‌ها سوخته است؛ این در حالی است که با پول چند فرش می‌توانستند حداقل ایمنی را انجام دهند.

کارشناسان می‌گویند که شهرداری نباید فقط به اخطار بسنده کند، بلکه باید از مراجع بالادستی حکم پلمب بگیرد و اجازه فعالیت به اماکن ناایمنی که در وسط شهر فعالیت می‌کنند، ندهد.

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میدان قیام فرش انبار آتش سوزی آتش سوزی شدید آتش نشانی اخطار ایمنی ساختمان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ولی
|
United States of America
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۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
2
پاسخ
بله، شهرداری نباید فقط به اخطار بسنده کند، بلکه باید از مراجع بالادستی حکم پلمب بگیرد و اجازه فعالیت به اماکن ناایمنی که در وسط شهر فعالیت می‌کنند، ندهد.
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