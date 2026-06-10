ادعای خبرنگار آمریکایی درباره فروپاشی مذاکرات با ایران
باراک راوید خبرنگار اکسیوس مدعی شد: ممکن است مذاکرات ظرف ۲ تا ۳ ساعت آینده دچار فروپاشی شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۶۵| |
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به گزارش تابناک، باراک راوید خبرنگار اکسیوس مدعی شد: ممکن است مذاکرات ظرف ۲ تا ۳ ساعت آینده دچار فروپاشی شود.
گفتنی است که پیش از این آکسیوس اعلام کرده بود: به گفته یک منبع منطقهای، مقامات ایرانی و آمریکایی طی دو روز گذشته به طور موازی با میانجیهای قطری در دوحه گفتوگو کردهاند.
قطریها سعی کردند یک دیدار سهجانبه ترتیب دهند تا مستقیماً درباره شکافهای باقیمانده مذاکره کنند، اما ایرانیها نپذیرفتند.
میانجیهای قطری روز چهارشنبه به تهران سفر کردند تا با عراقچی و سایر مقامات ایرانی دیدار کرده و تلاش کنند مذاکرات را دوباره به جریان بیندازند.
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