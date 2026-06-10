به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، کنفرانس خبری رئیس فیفا هم اکنون درمراسم افتتاحیه در حال برگزاری است و جیانی اینفانتینو درباره برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ توضیح می‌دهد.

بخش‌هایی از سخنان اینفاتنینو، رئیس فیفا در ادامه می‌آید:

خوشحالم که در چند هفته آینده یک کشور برنده این تورنمنت خواهد شد / این رویداد باعث خوشحالی مردم دنیا می‌شود



۷۰ هزار نماینده رسانه‌ها در اینجا حضور دارند که یک رکورد محسوب می‌شود / این جام جهانی باعث زدن رکورد‌هایی شده است

رئیس فیفا افزود: از تمام رسانه‌ها تشکر دارم چرا که این رویداد را رسانه‌ها به مردم انتقال می‌دهند.

اینفانتینو در اظهاراتی جانبدارانه: بسیاری از عدم ویز‌ها برای بازیکنان ایران مربوط به شرایط جهان است! / بسیاری از مسائل در حیطه اختیارات فیفا نیست!

رئیس فیفا در کنفرانس خبری پیش از افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: من حتی اگر لازم بود، با اتوبوس به دنبال تیم ایران می‌رفتم.

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اینفانتینو در اظهاراتی ضدونقیض مدعی شد که آمریکا به تمامی کشور‌ها ویزا خواهد داد، مگر بعضی از کشور‌ها که باید خود آمریکایی‌ها تصمیم بگیرند! / در مورد داور سومالیایی تلاش کردیم و گاهی لازم است ریلکس کنیم و بگذریم، ما حاکمان دنیا نیستیم!

۶ میلیارد نفر این جام را نگاه خواهند کرد و از سختی‌های زندگی برای لحظاتی دور خواهند شد

رئیس فیفا در کنفرانس خبری پیش از افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ افزود: ما حدود ۴ میلیارد دلار در این جام سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

خبرنگار بی‌بی‌سی در سوالی انتقادی و چالشی گفت: بعضی از داور‌ها متهم به همکاری با تروریست‌ها شده‌اند یا بعضی از اعضای تیم ایران ویزا نگرفتند، آیا شما احساس شرمندگی نمی‌کنید؟

رئیس فیفا در ادامه این کنفرانس خبری در جواب سوال آیا فیفا می‌تواند به کشور میزبان بگوید چه کسی وارد کشور بشود و چه کسی نشود؟! گفت: هر کشوری قوانین خودش را دارد؛ در جهان خطرناکی هستیم و باید به تصمیم مسئولین احترام بگذاریم.

۱۳ هزار نفر برای برگزاری این رویداد تلاش می‌کنند / ما تا جایی که ممکن باشد، بدون هیچ مشکلی مسابقات را جلو خواهیم برد