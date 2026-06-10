«لی جائه‌میونگ» رئیس‌جمهور کره جنوبی در مصاحبه‌ای با نشریه «اکونومیست» که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت کره شمالی در شرایط جنگ میان ایران و آمریکا حتی کمتر از گذشته تمایل خواهد داشت برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد.

به گزارش تابناک به از خبرگزاری آناتولی، لی جائه‌میونگ در گفت‌وگویی با «اکونومومیست» بیان داشت: «کره شمالی پس از آغاز جنگ در ایران، حتی کمتر از قبل مایل خواهد بود از زرادخانه هسته‌ای خود دست بکشد.»

پیونگ‌یانگ تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای این کشور «غیرقابل مذاکره» بوده و وضعیت هسته‌ای کره شمالی «برگشت‌ناپذیر» است.

رئیس‌جمهور کره جنوبی همچنین اظهار داشت: «وقتی پای دفاع از کشورمان در میان باشد، باید خودمان مسئولیت امور را بر عهده بگیریم.»

دولت لی جائه‌میونگ متعهد شده است هزینه‌های دفاعی را از ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۳.۵ درصد افزایش دهد؛ اقدامی که با درخواست‌های ترامپ از متحدان آمریکا برای افزایش بودجه نظامی همسو است.

وی گفت سئول در صورت دریافت مجوز از آمریکا، توانایی غنی‌سازی و بازفرآوری سوخت هسته‌ای را صرفا برای اهداف غیرنظامی توسعه خواهد داد و تاکید کرد که غنی‌سازی تنها در سطح پایین و مورد نیاز برای تامین سوخت راکتورها انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور کره جنوبی همچنین تصریح کرد که دستیابی کره جنوبی به سلاح هسته‌ای «نه مطلوب است و نه واقع‌بینانه.»

لی در بخش دیگری از مصاحبه اذعان کرد که احتمال استیضاح، زندانی شدن یا هر دو پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش «بسیار بالا» است و اشاره کرد که در حال حاضر پنج پرونده قضایی علیه او وجود دارد که تا زمان حضورش در مقام ریاست‌جمهوری متوقف شده‌اند.

رئیس‌جمهور کره جنوبی در مورد هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این حوزه گفت ممکن است سازوکارهای جدیدی مانند «درآمد پایه همگانی» برای توزیع بخشی از سودهای مازاد میان عموم مردم ضروری باشد.

وی همچنین خواستار توسعه متوازن مناطق مختلف کشور شد و از تولیدکنندگان تراشه خواست زنجیره‌های تامین خود را در مناطق کمتر توسعه‌یافته کره جنوبی ایجاد کنند.

رئیس‌جمهور کره جنوبی در پایان گفت که کره جنوبی پس از اعلام کوتاه‌مدت حکومت نظامی توسط «یون سوک‌یول» رئیس‌جمهور پیشین این کشور در سال ۲۰۲۴ می‌تواند «از عادی‌سازی وضعیت غیرعادی عبور کند» و حتی «به کشوری تبدیل شود که جهان را رهبری می‌کند.»