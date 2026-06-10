انگشت اتهام مسکو به سمت واشنگتن و تلآویو
نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع در وین روز چهارشنبه حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه تاسیسات هستهای ایران را عامل اصلی شرایط موجود پیرامون اجرای پادمانها در ایران دانست.
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«میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع در وین گفت که مسکو مهم میداند «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تلاش کرده است ارزیابی عینی از تحولات پیرامون ایران ارائه دهد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اولیانوف در صحبتهای خود تاکید داشت که از گزارش مدیرکل آژانس بهوضوح برمیآید که وضعیت اجرای پادمانها در ایران از هیچ به وجود نیامده، بلکه نتیجه مستقیم دو موج حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه تاسیسات هستهای ایران بوده است.
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