بمباران‌ها را از سر خواهیم گرفت. ما حق انجام این کار را داریم، زیرا آنها بالگرد ما را سرنگون کردند.

ترامپ:ما به ایران حمله می‌کنیم/او باید توافق را امضا کند

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در اظهاراتی جدید مدعی شد: ما به حمله به ایران ادامه خواهیم داد و این حملات بسیار شدید خواهند بود.

او ادامه داد: بمباران‌ها را از سر خواهیم گرفت. ما حق انجام این کار را داریم، زیرا آنها بالگرد ما را سرنگون کردند.

او گفت که ما با قدرت به ایران حمله خواهیم کرد، این کشور باید توافق را امضا می‌کرد.

ترامپ در ادامه گفت: توافق سال ۲۰۱۵ به ایران اجازه می‌داد به سلاح هسته‌ای دست یابد، اما توافقی که ما در حال کار بر روی آن هستیم، مسیر دستیابی به این سلاح را مسدود می‌کند

ما به دستیابی به یک توافق نزدیک هستیم، اما ایران همچنان به وقت‌کشی ادامه می‌دهد. ما به دنبال توافقی مشابه آنچه اوباما منعقد کرد، نیستیم

ترامپ درباره ایران همچنین گفت: من به درخواست پاکستان جنگ را متوقف کردم

رئیس‌جمهور آمریکا خاطرنشان کرد: «من بنا به درخواست پاکستان به آنها استراحت دادم، فیلد مارشال و نخست‌وزیر پاکستان عالی هستند.»

ادعای ترامپ: خواهیم دید سر توافق چه پیش می‌آید. واقعاً به توافق نزدیک بودیم، اما آن‌ها مدام ما را به بازی می‌گیرند. مدام ما را گول می‌زنند.

ترامپ احتمال حمله به زیرساخت‌های ایران را منتفی ندانست

یک خبرنگار از ترامپ پرسید که آیا قصد دارد به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران حمله کند؟ او در پاسخ گفت: «به شما نمی‌گویم ولی می‌توانم این کار را انجام دهم.»

ترامپ در پاسخ خبرنگاری که پرسید: آیا به حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران فکر می‌کنید؛ گفت: به شما نخواهم گفت؛ اما می‌توانم این کار را انجام دهم.

ترامپ ادامه داد: «وقتی جنگ تمام شود، تورم مثل سنگ [از صخره] پایین خواهد آمد.

میلیون‌ها بشکه نفت خارج شده است. و به همین دلیل قیمت نفت ۸۵ تا ۹۰ دلار به ازای هر بشکه است، نه ۲۵۰ دلار. اما ما قوی‌ترین ارتش جهان را داریم.»