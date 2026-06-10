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ترامپ:ما به ایران حمله می‌کنیم/او باید توافق را امضا کند

بمباران‌ها را از سر خواهیم گرفت. ما حق انجام این کار را داریم، زیرا آنها بالگرد ما را سرنگون کردند.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۲۳
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18688 بازدید
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ترامپ:ما به ایران حمله می‌کنیم/او باید توافق را امضا کند

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در اظهاراتی جدید مدعی شد: ما به حمله به ایران ادامه خواهیم داد و این حملات بسیار شدید خواهند بود.

او ادامه داد: بمباران‌ها را از سر خواهیم گرفت. ما حق انجام این کار را داریم، زیرا آنها بالگرد ما را سرنگون کردند.

او گفت که ما با قدرت به ایران حمله خواهیم کرد، این کشور باید توافق را امضا می‌کرد.

ترامپ در ادامه گفت: توافق سال ۲۰۱۵ به ایران اجازه می‌داد به سلاح هسته‌ای دست یابد، اما توافقی که ما در حال کار بر روی آن هستیم، مسیر دستیابی به این سلاح را مسدود می‌کند

ما به دستیابی به یک توافق نزدیک هستیم، اما ایران همچنان به وقت‌کشی ادامه می‌دهد. ما به دنبال توافقی مشابه آنچه اوباما منعقد کرد، نیستیم

ترامپ درباره ایران همچنین گفت: من به درخواست پاکستان جنگ را متوقف کردم

رئیس‌جمهور آمریکا خاطرنشان کرد: «من بنا به درخواست پاکستان به آنها استراحت دادم، فیلد مارشال و نخست‌وزیر پاکستان عالی هستند.»

ادعای ترامپ: خواهیم دید سر توافق چه پیش می‌آید. واقعاً به توافق نزدیک بودیم، اما آن‌ها مدام ما را به بازی می‌گیرند. مدام ما را گول می‌زنند.

ترامپ احتمال حمله به زیرساخت‌های ایران را منتفی ندانست

یک خبرنگار از ترامپ پرسید که آیا قصد دارد به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران حمله کند؟ او در پاسخ گفت: «به شما نمی‌گویم ولی می‌توانم این کار را انجام دهم.»

ترامپ در پاسخ خبرنگاری که پرسید: آیا به حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران فکر می‌کنید؛ گفت: به شما نخواهم گفت؛ اما می‌توانم این کار را انجام دهم.

ترامپ ادامه داد: «وقتی جنگ تمام شود، تورم مثل سنگ [از صخره] پایین خواهد آمد.

میلیون‌ها بشکه نفت خارج شده است. و به همین دلیل قیمت نفت ۸۵ تا ۹۰ دلار به ازای هر بشکه است، نه ۲۵۰ دلار. اما ما قوی‌ترین ارتش جهان را داریم.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
11
15
پاسخ
بیخیال جوجو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
17
پاسخ
جنگ روانی عادت یک مرد رذل و اوباش است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
9
9
پاسخ
ما اتم داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
10
5
پاسخ
قاعدتاً اینبار بجای استفاده از موشک ، بیشتر از b52 و b2 استفاده خواهد کرد، اولا بخاطر کم شدن ذخایر موشکی و بمب‌های هدایت شونده و ثانیاً اتکای کمتر به فرودگاه های نزدیک به ایران . ایرادی نداره در هر صورت ما فرودگاه های اردن، عربستان و اسرائیل را در موج اول خواهیم زد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
15
پاسخ
باز هم غلط زیادی کرده مردک فاسد جنایتکار تو بزن ببین جطور از سپاه و ارتش ایران میخوری که دیگه نتونی بلند شی برای اپستین عیاشی کنی آشغال
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
7
پاسخ
انتقام حمله به اسراییل رو‌ گرفت
دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
4
پاسخ
ما با ایران مجدداً می جنگیم و یک هفته به ایران مهلت دادیم یک هفته بعد جنگ را آغاز میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
9
12
پاسخ
ما تسلیم نمیشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
12
پاسخ
این دروغگو کودک کش فکر کنم آخرین پیشنهاد ایران قبول کرده حالا که می خواد امضا کنن میخواد بگه ایران از ترس امضا کرد
سیامک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
11
11
پاسخ
سلام به ترامپ بگویید اگه مردی بزن ولی
از تو مردانگی نمی‌بینیم
لاف نزن چیزی گیرت نمی‌آید
ما ترسی نداریم
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