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اختصاصی تابناک/ متن کامل قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس/ پرونده هسته‌ای ایران در گام بعدی به شورای امنیت ارجاع می‌شود

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۱۷
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10701 بازدید
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۲۱

اختصاصی تابناک/ متن کامل قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس/ پرونده هسته‌ای ایران در گام بعدی به شورای امنیت ارجاع می‌شود

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کرد.

یک مقام آگاه از روند آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگار تابناک گفت: گامی بعدی متعاقب تصویب این قطعنامه، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل است.

به گفته این منبع سه کشور چین، روسیه و نیجر به این قطعنامه رأی منفی دادند. همچنین، اردن، مراکش و عربستان سعودی به این قطعنامه رأی مثبت دادند.

همچنین این منبع گفت: ونزوئلا اجازه شرکت در رأی گیری را نداشت. احتمالا به خاطر اینکه بودجه خود را به آژانس نداده است.

متن این قطعنامه به شرح زیر است:

اجرای موافقتنامه پادمان‌های NPT و مفاد مرتبط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

شورای حکام،

(الف) با ستایش از تلاش‌های حرفه‌ای، مستقل و بی‌طرفانه مستمر آژانس و مدیرکل در اجرای موافقتنامه پادمان‌های مرتبط با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ایران، INFCIRC/۲۱۴ («موافقتنامه پادمان‌ها») به منظور حل و فصل مسائل پادمانی قدیمی در ایران، و انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی مطابق با قطعنامه‌های مربوط شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد،

(ب) با تأکید بر نقش اساسی و مستقل آژانس در راستی‌آزمایی پایبندی به تعهدات پادمانی و ارائه گزارش‌دهی فنی و عینی به شورا و، در صورت لزوم، به طور موازی به شورای امنیت،

(ج) با یادآوری قطعنامه مصوب شورا در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۳۸، که در آن احراز شد که عدم پایبندی مکرر ایران به تعهدات خود از سال ۲۰۱۹ مبنی بر ارائه همکاری کامل و به موقع به آژانس در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در چندین مکان اعلام‌نشده در ایران، همان‌طور که در سند GOV/۲۰۲۵/۲۵ تفصیل یافته است، عدم پایبندی به تعهدات خود تحت موافقتنامه پادمان‌هایش با آژانس در چارچوب بند XII.C اساسنامه آژانس محسوب می‌شود،

(د) با توجه به گزارش اجرای پادمان‌ها برای سال ۲۰۲۵، مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۲۴، که در آن مدیرکل گزارش داده است که آژانس قادر به نتیجه‌گیری در مورد مواد هسته‌ای از پیش اعلام‌شده در ایران، از جمله مقدار زیادی اورانیوم با غنای بالا، که قادر به راستی‌آزمایی آن نبوده است، نمی‌باشد،

(ه) همچنین با یادآوری با نگرانی شدید از گزارش مدیرکل، مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۳۳، که بیان می‌کند عدم دسترسی آژانس برای راستی‌آزمایی اورانیوم با غنای بالا و پایین از پیش اعلام‌شده برای نزدیک به یک سال – که طبق رویه استاندارد پادمانی مدت‌ها از موعد آن گذشته است – موضوعی است که نگرانی اشاعه‌ای و پایبندی به موافقتنامه پادمانی ایران را در بر دارد،

(و) با تأکید بر تعهد ایران، مطابق با قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت (۲۰۰۶)، مبنی بر تعلیق تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیق و توسعه، و همچنین کار بر روی تمام پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، و ارائه چنین دسترسی و همکاری‌هایی که آژانس برای راستی‌آزمایی تعلیق درخواست می‌کند، و تعهد ایران، مطابق با قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت (۲۰۱۰)، مبنی بر پایبندی کامل و بدون قید و شرط به موافقتنامه پادمانی خود، از جمله از طریق اعمال کد اصلاحی ۳.۱ از ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمانی خود،

(ز) با ابراز حمایت مستمر از راه‌حل دیپلماتیک و فراخوانی از ایران برای مشارکت جدی و بدون پیش‌شرط در گفت‌و‌گو‌هایی با هدف ایجاد اعتماد بین‌المللی نسبت به ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران،

۱. حمایت قوی خود را از مدیرکل و دبیرخانه در تلاش‌هایشان برای اجرای کامل موافقتنامه پادمانی ایران با آژانس و همچنین این قطعنامه و قطعنامه‌های قبلی، و گزارش هرگونه تحول مهم به شورا، در صورت لزوم، مجدداً تأیید می‌کند؛

۲. یادآوری می‌کند که عدم پایبندی مکرر ایران به ارائه همکاری کامل و به موقع به آژانس در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در چندین مکان اعلام‌نشده در ایران، همان‌طور که در سند GOV/۲۰۲۵/۲۵ تفصیل یافته است، عدم پایبندی به تعهدات خود تحت موافقتنامه پادمانی با آژانس در چارچوب بند XII.C اساسنامه آژانس محسوب می‌شود؛

۳. عمیقاً تأسف می‌خورد که ایران در ۱۲ ماه گذشته همچنان در رفع عدم پایبندی خود، از جمله عدم ارائه اطلاعات و دسترسی درخواست‌شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای از پیش اعلام‌شده‌ای که آژانس به مدت یک سال قادر به راستی‌آزمایی آنها نبوده، کوتاهی کرده است؛

۴. بار دیگر تأکید می‌کند که، مطابق با بند ۱۹ موافقتنامه پادمانی ایران، آژانس قادر به راستی‌آزمایی این موضوع نیست که انحرافی از مواد هسته‌ای که باید تحت پادمان‌های موافقتنامه محافظت شوند به سمت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر وسایل انفجاری هسته‌ای صورت نگرفته است؛

۵. تأیید می‌کند که برای اطمینان از راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای، ضروری و فوری است که ایران برای ایفای تعهدات قانونی خود اقدام کرده و بدون تأخیر اقدامات زیر را انجام دهد:

 i. اطلاعات دقیق در مورد مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در ایران را در اختیار آژانس قرار دهد
 ii. هرگونه دسترسی که آژانس برای راستی‌آزمایی این اطلاعات نیاز دارد، به آژانس اعطا کند

۶. تأکید می‌کند که موافقتنامه پادمانی ایران نمی‌تواند به طور یکجانبه اصلاح یا تعلیق شود؛

۷. همچنین بر تعهد قانونی ایران به اجرای کد اصلاحی ۳.۱ و ارائه تمام اطلاعات طراحی و اطلاعات طراحی اولیه لازم به آژانس تأکید می‌کند؛

۸. بار دیگر از ایران می‌خواهد که با انجام تمام اقداماتی که توسط آژانس و شورا ضروری تشخیص داده می‌شود، عدم پایبندی خود به موافقتنامه پادمانی را به طور فوری برطرف کند، به طوری که مدیرکل بتواند تضمین‌های لازم را در مورد صحت و کامل بودن اظهارنامه‌های ایران مطابق با موافقتنامه پادمانی خود ارائه دهد؛

۹. از مدیرکل درخواست می‌کند گزارشی از اجرای این قطعنامه و قطعنامه‌های قبلی را به نشست منظم بعدی شورا ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد؛

۱۰. بر حمایت خود از راه‌حل دیپلماتیک برای چالش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و پیامد‌های آن برای صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید می‌کند؛

۱۱. مجدداً تأکید می‌کند که شورا آمادگی خود را برای اقدام بیشتر، از جمله برای تعیین زمان و محتوای گزارش مورد نیاز طبق بند XII.C اساسنامه آژانس برای بررسی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، همان‌طور که در قطعنامه شورا به تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۳۸ پیش‌بینی شده است، حفظ خواهد کرد؛ و

۱۲. تصمیم می‌گیرد که موضوع را در دستور کار خود حفظ کند.

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ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه شورای حکام برنامه هسته ای ایران برجام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۱
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
13
20
پاسخ
اگر قراره بابت اورانیوم این همه هزینه بدیم بهتره بمب اتم درست کنیم . اورانیومی که قرار نیست بمب اتم بشه ارزشی ندارد. فرصت کوتاه هست و آمریکا و اسرائیل وحشی هستند هر چه سریعتر آزمایش کلاهک اتمی کنید. اگر قرار نیست این اورانیوم برای ما سودی نداشته باشه هزینه کردن بیهوده هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
بمب اتم برای روسیه و اسرائیل بازدارندگی نیاورد
برای ایران هم بازدارندگی نمیاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
11
20
پاسخ
دیگه از این پادمان لعنتی NPT خارج بشید که جز تعهدات ظالمانه و یک طرفه چیزی نداره، لطفا لطفا لطفا اون لعنتی جذاب رو بسازید، به خدا یهود و نصارا هرگز دست از سر ما بر نخواهند داشت و اگر ضعیف باشیم ما را خواهند بلعید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
14
پاسخ
حالا چی میشه ؟؟؟؟
از این که هستیم بدبخت تر میشیم ؟؟!!
ناشناس
|
Sweden
|
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
11
16
پاسخ
از آن پی تی خارج شوید
دیگر ارجاع معنی ندارد
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
11
12
پاسخ
تعهد در حقوق بین الملل یک امر دوجانبه است
نمیشود یک طرف فقط حق داشته باشد و طرف دیگر فقط تکلیف!
و نمیشود اینهمه اقدام مخرب علیه تاسیسات هسته ای ایران با هیچ واکنشی مواجه نشود و فقط علیه ایران قطعنامه و بیانیه صادر شود
و نمیشود ایران از حقوق خود مطابق ان پی تی و... منع شود
و نمیشود رژیمی مثل اسرائیل با داشتن تاسیسات و سلاح هسته ای کلا رها شده باشد!
ناشناس
|
Germany
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
13
21
پاسخ
عضویت در ان پی تی برای هیچ کشوری الزامی نیست و خروج از ان پی تی در شرایط فعلی کاملا ضروری است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
برای کشورهای اتمی الزامیه
كامران
|
Switzerland
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
9
8
پاسخ
نگران نباشيد، عراقچي و پزشكيان با خوشفكري ظريف مذاكره ميكنند همه چيز درست ميشه.
همين الان فرانچسكو خبر داد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
10
14
پاسخ
بهترین راه تو دهنی زدن به سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خروج از آن.پی.تی می باشد.چون این مردک گروسی ثابت کرد که جاسوس موساد و سیا می باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
4
پاسخ
وتو ،روسیه و چین؟؟دارن راه درست میکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
بدون اطلاع نظر نده که خود را مورد مضحکه قرار میدی! اولا قطعنامه شورای حکام وتو نداره که علتش را در ثانیا خواهی دید! ثانیا روسیه و چین به این قطعنامه رای منفی دادند
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
9
پاسخ
بمانید در ان پی تی
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