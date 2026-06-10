سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با بیان اینکه که جام جهانی فوتبال نباید بهانه‌ای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود، گفت: جام جهانی قرار است جشن جهانی فوتبال باشد، نه فرصتی برای تحقیر و تبعیض سایر ملت‌ها.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز (چهارشنبه) ۲۰ خردادماه با اشاره به برخورد‌های ناشایست صورت گرفته با بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم‌های فوتبال برخی کشور‌ها در مبادی ورودی آمریکا عنوان کرد: فوتبال بستری برای رقابت سالم و نزدیکی ملت‌ها است نه بهانه‌ای برای باز کردن صندوق کینه‌ها و گشودن عقده‌ها بنا به امر دولتمردان.

وی افزود: جام جهانی قرار است جشن جهانی فوتبال باشد، نه فرصتی برای تحقیر و تبعیض سایر ملت‌ها.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پیامی در شبکه ایکس در این باره نوشت: همزمان با انتشار گزارش‌های رفتار‌های ناشایست و زننده با بازیکنان، داوران و مهمانان فوتبال در مبادی ورودی آمریکا، استقبال گرم و محترمانه مکزیکی‌ها از تیم‌های فوتبال یادآور یک واقعیت ساده است: میزبانی خوب در ورزشگاه‌های باشکوه و بزرگنمایی‌های سیاسی نیست؛ میزبانی خوب با رفتار انسانی و توانایی ایجاد احساس خوشایند برای میهمانان سنجیده می‌شود.

بقائی گفت: اعتبار یک میزبان را نه صرفا امکانات ورزشی و هیاهوی سیاسی، بلکه کیفیت رفتار با کسانی می‌سازد که برای فوتبال به آن کشور می‌آیند.