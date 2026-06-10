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انتقاد بقایی از رفتار آمریکا با مهمانان جام‌جهانی

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با بیان اینکه که جام جهانی فوتبال نباید بهانه‌ای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود، گفت: جام جهانی قرار است جشن جهانی فوتبال باشد، نه فرصتی برای تحقیر و تبعیض سایر ملت‌ها.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۹۷
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انتقاد بقایی از رفتار آمریکا با مهمانان جام‌جهانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز (چهارشنبه) ۲۰ خردادماه با اشاره به برخورد‌های ناشایست صورت گرفته با بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم‌های فوتبال برخی کشور‌ها در مبادی ورودی آمریکا عنوان کرد: فوتبال بستری برای رقابت سالم و نزدیکی ملت‌ها است نه بهانه‌ای برای باز کردن صندوق کینه‌ها و گشودن عقده‌ها بنا به امر دولتمردان.

وی افزود: جام جهانی قرار است جشن جهانی فوتبال باشد، نه فرصتی برای تحقیر و تبعیض سایر ملت‌ها.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پیامی در شبکه ایکس در این باره نوشت: همزمان با انتشار گزارش‌های رفتار‌های ناشایست و زننده با بازیکنان، داوران و مهمانان فوتبال در مبادی ورودی آمریکا، استقبال گرم و محترمانه مکزیکی‌ها از تیم‌های فوتبال یادآور یک واقعیت ساده است: میزبانی خوب در ورزشگاه‌های باشکوه و بزرگنمایی‌های سیاسی نیست؛ میزبانی خوب با رفتار انسانی و توانایی ایجاد احساس خوشایند برای میهمانان سنجیده می‌شود.

بقائی گفت: اعتبار یک میزبان را نه صرفا امکانات ورزشی و هیاهوی سیاسی، بلکه کیفیت رفتار با کسانی می‌سازد که برای فوتبال به آن کشور می‌آیند.

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جام جهانی اسماعیل بقایی میزبان مکزیک فوتبال
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