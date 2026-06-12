در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره نان چه گذشت؟/ گلایه از کیفیت، سهمیه آرد و تأخیر در یارانه نانواییها
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره موضوع نان اظهار کرد: در بحث کیفیت و قیمت نان، هم مردم و هم نانوایان منتظر تصمیمگیری و ساماندهی این حوزه بودند. مردم نسبت به کیفیت نان و سبک بودن آن گلایه دارند و بخشی از نانواییها نیز نسبت به سهمیه آرد معترضاند و معتقدند این سهمیه پاسخگوی نیازشان نیست.
وی با اشاره به مسئله تغییرات جمعیتی در برخی مناطق افزود: در برخی شهرستانها جمعیت بهصورت فصلی تغییر میکند؛ بهطور مثال برخی از شهرنشینان همچنان به فعالیتهای کشاورزی مشغول هستند و در فصل برداشت به روستاها بازمیگردند. اما سرشماریها معمولاً در آبانماه انجام میشود و جمعیت مهاجر در آن زمان در محل حضور ندارد. به همین دلیل، سهمیه آرد نانواییها بر اساس جمعیت ثابت محاسبه میشود، در حالی که در برخی دورهها جمعیت واقعی منطقه تا چند برابر افزایش پیدا میکند؛ برای نمونه روستایی که در پاییز و زمستان ۲۰ خانوار دارد، در فصل برداشت به ۵۰ خانوار نیز میرسد.
زندیان ادامه داد: این موضوع و نحوه تخصیص سهمیهها در جلسه مطرح شد. معاون اقتصادی وزارت کشور، نماینده تعزیرات، نماینده اتحادیه نانوایان و نمایندگان شرکتهای نان صنعتی نیز در این نشست حضور داشتند و دیدگاههای مختلف ارائه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محورهای دیگر جلسه گفت: بحث سهمیه آرد، کیفیت نان، قیمت نان بهویژه تفاوت نان آزادپز و نان یارانهای و همچنین عملکرد سامانه «نانینو» از موضوعات اصلی بود. نانوایان نسبت به این سامانه گلایه داشتند و میگفتند برای تأمین هزینهها گاهی ناچار به افزودن مواردی مانند کنجد یا خشخاش روی نان هستند، اما این موضوع در سامانه باعث ثبت بهعنوان دو نان شده و سهمیه آنها را کاهش میدهد.
وی افزود: از سوی دیگر نانوایان نسبت به تأخیر در پرداخت یارانهها نیز معترض بودند؛ بهطوری که گفته میشود حدود چهار ماه است یارانه وعده دادهشده پرداخت نشده است. همچنین افزایش هزینههای برق، آب و گاز نیز با نرخ فعلی نان همخوانی ندارد و این موضوع فشار زیادی به نانواییها وارد کرده است.
زندیان با تأکید بر اهمیت نان در معیشت مردم گفت: نان بهعنوان قوت اصلی مردم و مؤلفه امنیت غذایی باید با قیمت مناسب برای مردم حفظ شود، اما در عین حال لازم است یارانه کافی به نانواییها پرداخت شود تا از اختلاف قیمت و ایجاد مشکلاتی مانند فروش غیرقانونی آرد جلوگیری شود.
وی همچنین به موضوع «نان کامل و آرد کامل» اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر حدود ۱۸ درصد سبوس گندم در فرآیند تبدیل به آرد جدا میشود، در حالی که این موضوع بر سلامت مردم اثرگذار است. پیشنهاد مطرحشده این است که میزان سبوسگیری به حدود ۶ درصد کاهش یابد، نه ۱۸ درصد؛ زیرا سبوس جداشده با قیمت بالا به دامداریها فروخته میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: در این جلسه مقرر شد معاون وزیر کشور پیگیریهای لازم را انجام دهد تا مشکلات حوزه نان ساماندهی شود و گلایههای مردم در این بخش کاهش یابد.
زندیان درباره موضوع کالابرگ و تأمین منابع مالی آن نیز گفت: دولت اعلام کرده تمایل به پرداخت دارد اما بهدنبال منابع پایدار است. در این زمینه جلساتی با دولت برگزار شده و تأکید ما این است که هر سیاست اقتصادی باید بر پایه تأمین منابع پایدار باشد تا با کسری بودجه مواجه نشود.
وی افزود: منابع بودجهای میتواند از محل درآمدهای نفتی و مالیاتی تأمین شود و هدف این است که در شرایط فعلی اقتصادی، حمایت از دهکهای پایین جامعه از طریق کالابرگ بهصورت پایدار انجام شود.