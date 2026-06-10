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معمای یک عدد نجومی روی میز رئیس‌کل/ سکوت چندماهه بانک مرکزی چه معنایی دارد؟

تورم اوج گرفته، اما مهم‌ترین داده‌های پشت‌صحنه آن در حبس آماری مانده‌اند. تأخیر چندماهه بانک مرکزی در انتشار آمار نقدینگی و پایه پولی، نه‌تنها کار کارشناسی را مختل کرده، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت و پاسخ‌گویی سیاست‌گذار پولی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۶۱
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7860 بازدید
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۲۸

معمای یک عدد نجومی روی میز رئیس‌کل/ سکوت چندماهه بانک مرکزی چه معنایی دارد؟

تأخیر در انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی، آن هم از سوی نهادی که اصلی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به شمار می‌رود، صرفاً یک بی‌نظمی اداری نیست؛ بلکه مسأله‌ای است که می‌تواند به اخلال در تحلیل، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی منجر شود. وقتی آمارهای مهم با وقفه‌ای چندماهه منتشر می‌شوند یا اساساً در دسترس قرار نمی‌گیرند، طبیعی است که ارزیابی دقیق وضعیت اقتصاد و پیش‌بینی روندهای آتی با خطا و ابهام همراه شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌های پولی و ارزی، وظیفه دارد آمارهای رسمی و معتبر مربوط به شاخص‌های مهمی همچون نقدینگی و پایه پولی را به صورت منظم و به‌موقع منتشر کند؛ شاخص‌هایی که برای سنجش وضعیت اقتصاد، تحلیل ریشه‌های تورم و برآورد آینده بازارها، نقشی تعیین‌کننده دارند. با این حال، آمارهای مربوط به این متغیرهای حیاتی، بیش از پنج ماه است که به‌روزرسانی نشده و همین مسئله پرسش‌های جدی درباره چرایی این وقفه طولانی ایجاد کرده است.

اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بانک مرکزی اخیراً آمار مربوط به تورم را منتشر کرده؛ آماری که از افزایش نرخ تورم منتهی به اردیبهشت‌ماه تا سطح ۵۳.۹ درصد حکایت دارد. اما در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: در شکل‌گیری این روند تورمی، نقدینگی و پایه پولی چه سهم و نقشی داشته‌اند؟ پاسخ به این پرسش، بدون دسترسی به داده‌های جدید و دقیق از روند رشد نقدینگی و پایه پولی، عملاً ممکن نیست. به بیان دیگر، وقتی مهم‌ترین داده‌های پشت‌صحنه تورم منتشر نمی‌شوند، تحلیل تورم نیز ناقص، ناتمام و حتی گمراه‌کننده خواهد بود.

بررسی اطلاعات موجود در سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد آخرین آمار در دسترس درباره نقدینگی، مربوط به آذرماه سال گذشته است. بر اساس همان داده‌ها، حجم نقدینگی در پایان پاییز سال قبل به بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی که از رشد ۴۰.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن حکایت داشت. با این حال، اکنون که چندین ماه از آن زمان گذشته، مشخص نیست حجم نقدینگی به چه سطحی رسیده، پایه پولی چه مسیری را طی کرده و آیا روند رشد این شاخص‌ها همچنان شتابان ادامه دارد یا خیر. این ابهام، به‌ویژه در فضایی که اقتصاد با تورم بالا و بی‌ثباتی مواجه است، به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.

واقعیت آن است که تحلیل دقیق شرایط اقتصادی، بدون دسترسی به آمارهای به‌روز، ممکن نیست. کارشناسان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌گذاران برای ارزیابی وضعیت موجود و طراحی سناریوهای آینده، به داده‌های منظم و قابل اتکا نیاز دارند. اگر انتشار این آمارها با تأخیرهای طولانی همراه باشد، نه‌تنها کارکرد تحلیلی آن‌ها کاهش می‌یابد، بلکه بخش مهمی از ارزش تصمیم‌سازی خود را نیز از دست می‌دهند. آماری که چند ماه دیرتر منتشر شود، دیگر ابزار مؤثر پیش‌بینی نیست؛ صرفاً روایتی با تأخیر از گذشته است.

معمای یک عدد نجومی روی میز رئیس‌کل/ سکوت چندماهه بانک مرکزی چه معنایی دارد؟

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای سکوت و حبس داده‌های مهم اقتصادی، با شفافیت بیشتری عمل کند و درباره علت این وقفه طولانی توضیح دهد. انتشار منظم و به‌موقع آمارهای پولی، یک اقدام تشریفاتی نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت حرفه‌ای و نهادی بانک مرکزی در قبال افکار عمومی و اقتصاد کشور است. اکنون این مطالبه جدی مطرح است که بانک مرکزی، به ریاست عبدالناصر همتی، تکلیف انتشار آمارهای نقدینگی و پایه پولی را روشن کند و به این رویه مبهم پایان دهد؛ به‌ویژه آنکه همتی خود در سال‌های گذشته بارها بر ضرورت شفافیت آماری و دسترسی عمومی به داده‌های اقتصادی تأکید کرده بود.

بانک مرکزی اگر به شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتمادسازی باور دارد، باید هرچه سریع‌تر این آمارهای حیاتی را منتشر کند. ادامه این تأخیر، فقط یک خلأ آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای نگران‌کننده از فاصله گرفتن سیاست‌گذار پولی از اصل شفافیت و پاسخ‌گویی است.

 

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برچسب ها
بانک مرکزی نقدینگی پایه پولی عبدالناصر همتی پیش بینی تورم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۸
اکبری زاده
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
55
پاسخ
احسنت به تابناک
این همتی وقتی رئیس کل نبود مدام انتقاد میکرد که چرا بانک مرکزی نرخ تورم و نقدینگی را منتشر نمیکنه. حالا خودش همون راه داره میره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
فرزین از همه بدتر بود توی این کارا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
بانک مرکزی که نیست .......
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ذهنیت همتی و تیمش این شکلی ک بانک مرکزی رو جز میراث پدری میبینن نه محل مدیریت صحیح اقتصاد و بانک و پول
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
31
پاسخ
تا موقعی که تغییراتی در سطح مدیران عامل بانکها و روسای گمرگ و مالیات انجان نشه وضع همین هست
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
فیلم شعار اصلی جناب پزشکیان در انتخابات را در خصوص عوامل گرانی و تورم را ببینید که مدام میگفتند دولت عامل گرانی و تورم است ولی از زمان انتخاب چشمشان را بر روی گرانی و تورم بطور عجیبی بستند و دمار از روزگار عامه مردم درآوردند ؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
بانک که با جیب مردم بچرخه نتیجه بهتر نداره ، الان حتی برای گرفتن صورتکساب و موجودی داخل همراه بانک هم باید کارمزد پرداخت کنیم !!!؟

کجای دنیا هم پول بدی و هم هزینه استفاده از پولت رو پرداخت کنی !؟

در ایران بانکی نداریم ، همه بقالی ان !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
18
پاسخ
۱۳۵۰۰همت در دلار ۶۰ تومان بود با تعدیل دلار به ۱۶۰ و بیشتر نقدینگی به سه برابر. افزایش داشته تا قدرت پرداخت تامین شود و اعلام اون شوک غیر قابل کنترلی بر اقتصاد و جامعه خواهد گذاشت که در جهان بی سابقه خواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
16
پاسخ
کشور نیازمند یک تغییرات اساسی هست واقعا مردم شریف و نجیبی داریم حالا نوبت مسسولان و مجلس است باید وزرای ضعیف را امروز تغییر دهند بهتر از فردا ست متاسفانه وزرای مثل میدری و ... بعضی نزدیکانشان هر کاری انجام می دهند و دنبال ...... از فقط رییس کل بانک مرکزی چه انتظاری دارید وقتی وزرای اقتصادی تازه کار و کم تجربه دارید دو بعضی مدیران عامل بانکها هم با همتی هماهنگ نیستن و سالها بر صندلی مدیریت چنبره زده اند و ......
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
22
پاسخ
مدیران کاره ای نیستند . فقط پشت میز می نشینند و ... مدتهاست که ایران متاسفانه ( البته به ناچار ) غیر طبیعی و مطابق شرایط بحرانی ، اداره میشه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
1
پاسخ
از کشوری که تقریبا ده سال است که هر ماه یک بحران سنگین ( اقتصادی ، امنیتی ، بهداشتی ، آموزشی و تازگی‌ها نظامی ) داره چه انتظاری دارید . نتنها گل و بلبل که حتی شرایط متوسط هم ، انتظار زیادی است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
2
پاسخ
کار درست همینه که ریاست بانک مرکزی انجام می دهد وگرنه با داده ها دلار بلند می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
14
پاسخ
چه خبر از بابک زنجانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
8
پاسخ
نقدینگی ظاهرا از هر رقمی که عبور کرده باشد در نهایت رشد حجم نقدینگی خود را در نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی نشان می دهد و اگر حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز افزایش نیابد جامعه زیر خط فرق بیشتر می شوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
19
پاسخ
همتی و همفکراش برای ایران از آمریکا خطرشون بیشتره.
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