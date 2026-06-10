شوخی شرمآور صدای جشنواره ترابیکا را درآورد
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ جشنواره فیلم ترایبکا با انتشار بیانیهای رسمی، اظهارات توهینآمیز و شوخی یک کمدین و یک چهره مجازی درباره تعرض به فلسطینیان در جریان مراسم فرش قرمز یک فیلم اسراییلی را بهشدت محکوم کرد. این رویداد سینمایی که امسال بیستوپنجمین سالگرد تأسیس خود را در نیویورک جشن میگیرد، تأکید کرد که رنجهای انسانی و خشونتهای جنسی هرگز نباید مایه تمسخر قرار گیرند. این گزارش نگاهی جامع به جزئیات این رسوایی، واکنشها و پیشینه تاریخی این جشنواره معتبر دارد.
جنجال بر سر یک شوخی وقیحانه در فرش قرمز
بر اساس گزارش اختصاصی نشریه سینمایی «ورایتی»، مسئولان جشنواره فیلم ترایبکا شوخیهای مطرحشده در مراسم فرش قرمز فیلم «سرگرمکننده عروسی (داستان موشه بدخان)» را «توهینآمیز و غیرقابل قبول» دانستند. این جنجال پس از آن آغاز شد که ایلون گولد، کمدین آمریکایی، و لیزی ساویتسکی، اینفلوئنسر شناختهشده، در ویدئویی کوتاه به موضوع تجاوز به فلسطینیان پرداختند؛ ویدئویی که بهسرعت در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد و خشم گسترده افکار عمومی را برانگیخت.
در این کلیپ ویدئویی، ایلون گولد با اشاره به اینکه فیلم «سرگرمکننده عروسی» در اسراییل فیلمبرداری شده است، خطاب به ساویتسکی میگوید: «من فقط توسط دو سگ اسراییلی مورد تعرض قرار گرفتم.» ساویتسکی نیز در پاسخ به او میگوید: «فکر میکردم آنها فقط به فلسطینیها تجاوز میکنند.»
واکنش رسمی جشنواره ترایبکا: رنج انسانی مایه تمسخر نیست
در پی بالا گرفتن اعتراضات، مدیریت جشنواره ترایبکا بیانیهای صادر و اعلام کرد:
«خشونت جنسی و رنجهای انسانی هرگز نباید مورد تمسخر قرار گیرند یا کوچک شمرده شوند. این اظهارات به هیچ وجه منعکسکننده ارزشهای جشنواره ترایبکا نیست و ما از جراحت روحی و توهینی که این کلمات ایجاد کردهاند، عمیقاً ابراز تاسف میکنیم.»
مسئولان جشنواره همچنین اضافه کردند که هنوز موفق به برقراری ارتباط با سازندگان فیلم نشدهاند. سخنگوی این اثر سینمایی نیز تا این لحظه به درخواست رسانهها برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است.
طبق اطلاعات دریافتی از منابع آگاه، ایلون گولد از بازیگران اصلی فیلم «سرگرمکننده عروسی» است؛ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مشترک گیدی دار که داستان یک کمدین یهودی حسیدی ورشکسته را روایت میکند که باید برای تأمین هزینه بیست هزار دلاری ازدواج دخترش، آخرین اجرای خود را به سرانجام برساند. از سوی دیگر، لیزی ساویتسکی هیچ نقشی در این فیلم ندارد و نام او در لیست مهمانان رسمی یا خبرنگاران واجد اعتبار جشنواره ترایبکا نبوده، بلکه صرفاً از طرف تیم سازنده فیلم به این مراسم افتتاحیه دعوت شده بود.
تاریخچه جشنواره ترایبکا؛ از خاکستر ۱۱ سپتامبر تا سهمخواهی از سینمای جهان
برای درک اهمیت این رویداد، باید به پیشینه تاریخی جشنواره ترایبکا نگاهی انداخت. این جشنواره اکنون بیستوپنجمین دوره خود را پشت سر میگذارد. ترایبکا در سال ۲۰۰۲ توسط رابرت دنیرو، جین رزنتال و کریگ هتکوف پایهگذاری شد. هدف اصلی از تاسیس آن در آن مقطع زمانی، احیای اقتصادی و فرهنگی محله منهتن پایینی در نیویورک پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و بازگرداندن شور و زندگی به این منطقه آسیبدیده بود.
با این حال، این جشنواره در طول بیش از دو دهه گذشته، فراتر از یک رویداد محلی حرکت کرده و با گسترش برنامههای خود به تمام بخشها و محلههای شهر نیویورک، به یکی از معتبرترین سکوهای سینمای مستقل، مستند و آثار بینالمللی تبدیل شده است. دوره جاری این جشنواره نیز روز چهارشنبه با اکران مستند جدیدی به کارگردانی احمیر تامپسون (معروف به کوئستلاو) با عنوان «زمین، باد و آتش (آسمانی بودن در برابر سنگینی بار جهان)» کار خود را آغاز کرده بود که اکنون تحت تأثیر این حواشی سیاسی و اخلاقی قرار گرفته است.
بازتاب در افکار عمومی و فضای مجازی
انتشار این گزارش در رسانههای بینالمللی موجی از واکنشهای منفی را از سوی مخاطبان به همراه داشته است. بسیاری از کاربران این رفتار را نشانهای از سقوط انسانیت دانسته و خواستار تحریم آثار این افراد شدهاند. در بخش نظرات مخاطبان رسانهها، پیامهایی همچون «مشمئزکننده» و «شرمآور» به چشم میخورد و کاربران تأکید کردهاند که بیانیه جشنواره، هرچند لازم، اما برای مقابله با چنین رفتارهای غیرانسانی در محیطهای فرهنگی کافی نیست.