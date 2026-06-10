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قالیباف: به هر تجاوزی با قاطعیت پاسخ داده می‌شود

قالیباف: آنچه بر ما گذشت، خون‌های پاکی بود که تاریخ کمتر همانند آن را به خود دیده است؛ نام‌هایی که پس از سال‌ها مجاهدت، شجاعت و ایستادگی خستگی‌ناپذیر در حافظه این سرزمین ماندگار شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۵۴
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قالیباف: به هر تجاوزی با قاطعیت پاسخ داده می‌شود

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در پیامی به آیین گرامیداشت شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه نوشت: 

با وجود شهادت فرماندهان و دانشمندان، نه حرکت علم و دانش متوقف شد و نه توان دفاعی و بازدارندگی کشور کاهش یافت؛ و به هر تجاوزی نیز با قاطعیت و بی‌درنگ پاسخ داده می‌شود.

خرداد ۱۴۰۴ و شب عروج هم‌رزمان مان، بار دیگر غم و حماسه سال‌های نخستین انقلاب، ترور‌های ناجوانمردانه و جنگ نابرابر تحمیلی را در حافظه تاریخی ملت ایران زنده کرد؛ روز‌ها و شب‌هایی که پی‌درپی، شمعی از جمع یاران خاموش می‌شد، اما چراغ انقلاب و مسیر حرکت ملت ایران هر روز فروزان‌تر از پیش ادامه یافت.

آنچه بر ما گذشت، خون‌های پاکی بود که تاریخ کمتر همانند آن را به خود دیده است؛ نام‌هایی که پس از سال‌ها مجاهدت، شجاعت و ایستادگی خستگی‌ناپذیر در حافظه این سرزمین ماندگار شد.

مردانی، چون محمد باقری، حسین سلامی، غلامعلی رشید، غلامرضا محرابی، مهدی ربانی، امیرعلی حاجی‌زاده، علی شادمانی، محمد کاظمی، سعید ایزدی و دیگر شهیدانی که در کنار خیل عظیم شهدای گلگون‌کفن، در تاریخ این مرز و بوم ثبت شدند.

سرداران مقتدر و مجاهدی که در کنار دانشمندان از جان‌گذشته‌ای، چون دکتر فریدون عباسی، دکتر محمدمهدی طهرانچی و جمعی از دلاوران عرصه علم و دانش، زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، ما را تنها گذاشتند.

اکنون ستاره‌های درخشان آسمان ایران بار دیگر راه را به ما نشان می‌دهند و ما را در مسیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) هدایت می‌کنند.

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