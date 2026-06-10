هشدار اردوغان به اسراییل
اردوغان: سوریه و لبنان دو کشور در جغرافیای برادری ترکیه هستند. ما هیچ حملهای علیه برادرانمان را تحمل نخواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۵۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل در منطقه گفت: نتانیاهو و شبکه جنایتکارش اکنون به جایی رسیدهاند که ترکیه را به همان اندازه سوریه و لبنان تهدید میکنند.
وی افزود: سوریه و لبنان دو کشور در جغرافیای برادری ترکیه هستند. ما هیچ حملهای علیه برادرانمان را تحمل نخواهیم کرد.
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اگه جرأت داری نفت آذربایجان به صهیونیستها رو که از خاک کشورت عبور میدی قطع کن. مردک صهیونیست……
اردوغان به شدت به اقتصادش حساسه و وارد این ماجراها نمیشه و از دور یک پیشده به نتانیاهو میگه
... تحمل نخواهیم کرد و بخشی از صادراتمان به اسراییل را کم خواهیم کرد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
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