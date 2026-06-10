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هشدار اردوغان به اسراییل

اردوغان: سوریه و لبنان دو کشور در جغرافیای برادری ترکیه هستند. ما هیچ حمله‌ای علیه برادرانمان را تحمل نخواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۵۰
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6730 بازدید
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۱۱
هشدار اردوغان به اسراییل

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل در منطقه گفت: نتانیاهو و شبکه جنایتکارش اکنون به جایی رسیده‌اند که ترکیه را به همان اندازه سوریه و لبنان تهدید می‌کنند. 
وی افزود: سوریه و لبنان دو کشور در جغرافیای برادری ترکیه هستند. ما هیچ حمله‌ای علیه برادرانمان را تحمل نخواهیم کرد.

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ترکیه اسراییل لبنان رجب طیب اردوغان تهدید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
46
پاسخ
اگه راست میگی بهش حمله کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
11
43
پاسخ
تو هم داری فیلم بازی میکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
30
پاسخ
تازه یادش افتاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
27
پاسخ
بسم الله دروغگو.
دروغگو دروغگو.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
12
24
پاسخ
پست ترین ومنفورترین رئس جمهور اردوغان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
26
پاسخ
سی ساله داره هشدار میده
علی
|
United States of America
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
32
پاسخ
اگه جرأت داری نفت آذربایجان به صهیونیستها رو که از خاک کشورت عبور میدی قطع کن. مردک صهیونیست……
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
27
پاسخ
اردوغان به شدت به اقتصادش حساسه و وارد این ماجراها نمیشه و از دور یک پیشده به نتانیاهو میگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
13
پاسخ
... تحمل نخواهیم کرد و بخشی از صادراتمان به اسراییل را کم خواهیم کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
افزایش میده
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
24
پاسخ
تو هیچ غلطی نمیکنی.همین الان میلیاردها دلار صادرات به اسرائیل دارید.
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