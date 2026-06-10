هشدار اردوغان به اسراییل

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل در منطقه گفت: نتانیاهو و شبکه جنایتکارش اکنون به جایی رسیده‌اند که ترکیه را به همان اندازه سوریه و لبنان تهدید می‌کنند.

وی افزود: سوریه و لبنان دو کشور در جغرافیای برادری ترکیه هستند. ما هیچ حمله‌ای علیه برادرانمان را تحمل نخواهیم کرد.