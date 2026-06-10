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دستگیری عامل ارسال اطلاعات به خارج از کشور

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری عامل ارسال اطلاعات به خارج از کشور در تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۳۷
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2003 بازدید
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دستگیری عامل ارسال اطلاعات به خارج از کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: مأمورین پلیس اطلاعات فاتب با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و رصد‌های فنی مستمر، متوجه شکل‌گیری ارتباط غیرمتعارف بین فردی مشخص و خارج از کشور در بستر فضای مجازی شدند. بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد سوژه مورد نظر با اتخاذ شیوه‌های پوششی، ضمن حضور در مراکز اقتصادی، اقدام به گردآوری و دسته‌بندی موضوعات مرتبط با حوزه‌های حساس و تأثیرگذار در کشور می‌کند.

در ادامه، با اجرای اقدامات کنترلی و بهره‌گیری از روش‌های تخصصی کشف، ارتباطات شبکه‌ای و نقش سوژه در زنجیره انتقال اطلاعات شناسایی شد؛ به‌گونه‌ای که مشخص گردید این فرد اطلاعات مربوط به نقاط حساس/ مناطق هدف و همچنین برخی داده‌های مرتبط با وضعیت اقتصادی بازار در حوزه‌های مختلف را جمع‌آوری کرده و سپس از مسیر‌های ارتباطی تعیین‌شده، آن را به سرپل خود در کشور امارات ارسال می‌نماید.

بر همین اساس، پس از تکمیل ادله و مستندات و با رعایت اصول امنیتی عملیات، مأمورین پلیس در یک اقدام هماهنگ و برنامه‌ریزی شده، نسبت به دستگیری متهم و ضبط مدارک و مستندات مرتبط با فعالیت مجرمانه وی اقدام کردند. با توجه به کفایت مستندات و شواهد به دست آمده، پرونده جهت انجام تحقیقات مبسوط و تکمیلی و نیز بررسی ابعاد احتمالی شبکه مرتبط، در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پلیس هشدار داد: هرگونه جمع‌آوری، جابه‌جایی یا ارسال اطلاعات خاص به خارج از کشور _ حتی در قالب پیام‌های کوتاه، عکس، فیلم، گزارش‌های روزمره از وضعیت بازار یا اشاره به موقعیت‌ها و جزئیات مرتبط با حوزه‌های حساس _ می‌تواند تهدید امنیتی تلقی شود.

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مرکز اطلاع رسانی پلیس انتقال اطلاعات دستگیر فضای مجازی مراکز اقتصادی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
7
پاسخ
برخورد ها - اطلاع رسانی و مجازات ها کند است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
6
پاسخ
اعدام.
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