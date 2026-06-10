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پزشکیان: قطعا تسلیم نخواهیم شد

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمن قادر نخواهد بود ایران را با تهدید تسلیم کند، گفت: جنگ قطعاً به نفع کشور نیست، اما دشمن باید تسلیم شدن و کوتاه آمدن ما را در خواب ببیند.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۳۲
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پزشکیان: قطعا تسلیم نخواهیم شد

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در آیین گرامیداشت «امین ایران» به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن قادر نخواهد بود ایران را با تهدید تسلیم کند، گفت: جنگ قطعاً به نفع کشور نیست، اما دشمن باید تسلیم شدن و کوتاه آمدن ما را در خواب ببیند.

شهادت فرماندهان؛ ضربه‌ای که قابل قبول نیست

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پزشکیان در این مراسم با اشاره به شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: شهادت فوز عظیمی است، اما اینکه دشمن بتواند به این راحتی فرماندهان ما را شهید کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی افزود: هر هفته بدون استثنا با رهبر شهید دیدار داشتیم که پشتوانه محکمی برای ما بود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه هم‌اکنون در تحریم هستیم و مسیر کشور بسته شده است، تأکید کرد: نباید قصور ما باعث فشار بیشتر بر مردم شود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: رهبر شهید بارها می‌فرمودند که مسأله نه جنگ نه صلح را باید حل کرد. گاهی صداوسیما این پیام ایشان را منتشر می‌کرد که مذاکره نمی‌کنیم. همان موقع خدمت ایشان رسیدیم و بحث بود که اگر بخواهیم این مسأله را حل کنیم چه کار باید بکنیم؟ بر اساس همین بود که ایشان اجازه دادند مذاکره ادامه پیدا کند و فرمودند بروید مسأله را حل کنید. ما باید کشور را از حالت نه جنگ نه صلح خارج کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حل مشکلات مردم، گفت: باید بتوانم مشکلات مردم را حل کنم. اگر نتوانم، فردا نمی‌توانم جواب خدا را بدهم. نمی‌شود ادعا کنیم مسلمان هستیم ولی در فقر و گرفتاری باشیم.

وحدت؛ راه نجات از بحران

پزشکیان تصریح کرد: کمک مردم عزیز کشورمان ما را از این بحران و جنگی که در آن قرار داریم، به حول و قوه الهی نجات خواهد داد. وحدت و انسجام ما را به جایی خواهد رساند که دشمنان حتی تصورش را هم نمی‌کردند.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
7
پاسخ
تو تورم رو کنترل کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
3
پاسخ
با استفعا استعفا که از حسن کلید یاد گرفتی مشخص . برو کار کن مگو چیست کار با مذاکره نکنیم چیکار کنیم کشور درست نمیشه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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