درخواست جامعه ووشو برای برخورد با خواهران منصوریان

به گزارش تابناک به نقل از فدراسیون ووشو، در متن این بیانیه که به امضای جمع کثیری از ورزشکاران، داوران، مربیان، مدیران، رؤسای هیأت‌های سبکی، رؤسای هیأت‌های استانی و شهرستان‌ها و اهالی خانواده ووشو ایران رسیده و در اختیار روابط‌عمومی فدراسیون ووشو قرار گرفته، خطاب به وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ووشو آمده است: «در پی بروز اتفاقات کاملاً غیراخلاقی، قبیح و متهورانه الهه و شهربانو منصوریان در حمله به اتاق ریاست فدراسیون با شکستن دوربین مداربسته و درب اتاق رئیس که منجر به هتک حرمت به تصاویر شهدای انقلاب اسلامی، رهبر شهید و حمله‌ور شدن به ریاست فدراسیون با استفاده از الفاظ رکیک و اقدام به خودزنی برای متهم کردن ریاست فدراسیون به چاقوکشی، جامعه ووشو ایران ضمن تقبیح این نوع رفتار‌ها از ارکان قضایی فدراسیون، وزارت ورزش‌وجوانان و مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران درخواست عاجل دارد تا با این قبیل رفتار‌های زشت و غیراخلاقی با قید فوریت برخورد لازم صورت گیرد. خانواده ووشو ایران به جهت لزوم صیانت از روح ورزش به ویژه رشته مدال‌آور و تاریخ‌ساز ووشو، از ارکان قضایی و حراست کشور درخواست دارد تا با برخوردی سریع، جلوی این قبیل هنجارشکنی‌ها قاطعانه بایستند.

این اتفاقات تلخ در شرایطی رخ داده که رشته افتخارآفرین ووشو که بار‌ها پرچم پرافتخار کشورمان را در جهان بالا برده و موجب عزت ایران و ایرانی شده، توسط این افراد با حاشیه و تنش مواجه شده و این در حالی است که تمام اهالی ووشو در شرایط سخت کشور، بر شفافیت روند انتخابی تیم ملی و برگزاری مسابقات صحه می‌گذارند. امید است با واکنشی قاطع، پرچم ووشو مانند همیشه با افتخار بر بلندترین قله‌های افتخار باقی بماند. مردم عزیز و سرافراز ایران بدانند ووشو همچون همیشه پرافتخار و قهرمان است و دعای خیر و توجه شما هم‌میهنان همیشه موجب دلگرمی و قوت قلب بوده‌است.»