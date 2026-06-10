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درخواست جامعه ووشو برای برخورد با خواهران منصوریان

فدراسیون ووشو اعلام کرد به دنبال حمله شهربانو و الهه منصوریان به رییس فدراسیون ووشو، جمع کثیری از جامعه ووشو در بیانیه ای خطاب به مسئولان ورزش ایران خواستار برخورد قاطع با عاملان این اتفاق شدند.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۳۱
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2862 بازدید
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۱۷

درخواست جامعه ووشو برای برخورد با خواهران منصوریان

به گزارش تابناک به نقل از فدراسیون ووشو، در متن این بیانیه که به امضای جمع کثیری از ورزشکاران، داوران، مربیان، مدیران، رؤسای هیأت‌های سبکی، رؤسای هیأت‌های استانی و شهرستان‌ها و اهالی خانواده ووشو ایران رسیده و در اختیار روابط‌عمومی فدراسیون ووشو قرار گرفته، خطاب به وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ووشو آمده است: «در پی بروز اتفاقات کاملاً غیراخلاقی، قبیح و متهورانه الهه و شهربانو منصوریان در حمله به اتاق ریاست فدراسیون با شکستن دوربین مداربسته و درب اتاق رئیس که منجر به هتک حرمت به تصاویر شهدای انقلاب اسلامی، رهبر شهید و حمله‌ور شدن به ریاست فدراسیون با استفاده از الفاظ رکیک و اقدام به خودزنی برای متهم کردن ریاست فدراسیون به چاقوکشی، جامعه ووشو ایران ضمن تقبیح این نوع رفتار‌ها از ارکان قضایی فدراسیون، وزارت ورزش‌وجوانان و مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران درخواست عاجل دارد تا با این قبیل رفتار‌های زشت و غیراخلاقی با قید فوریت برخورد لازم صورت گیرد. خانواده ووشو ایران به جهت لزوم صیانت از روح ورزش به ویژه رشته مدال‌آور و تاریخ‌ساز ووشو، از ارکان قضایی و حراست کشور درخواست دارد تا با برخوردی سریع، جلوی این قبیل هنجارشکنی‌ها قاطعانه بایستند.

 این اتفاقات تلخ در شرایطی رخ داده که رشته افتخارآفرین ووشو که بار‌ها پرچم پرافتخار کشورمان را در جهان بالا برده و موجب عزت ایران و ایرانی شده، توسط این افراد با حاشیه و تنش مواجه شده و این در حالی است که تمام اهالی ووشو در شرایط سخت کشور، بر شفافیت روند انتخابی تیم ملی و برگزاری مسابقات صحه می‌گذارند. امید است با واکنشی قاطع، پرچم ووشو مانند همیشه با افتخار بر بلندترین قله‌های افتخار باقی بماند. مردم عزیز و سرافراز ایران بدانند ووشو همچون همیشه پرافتخار و قهرمان است و دعای خیر و توجه شما هم‌میهنان همیشه موجب دلگرمی و قوت قلب بوده‌است.»

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برچسب ها
خواهران منصوریان ووشو فدراسیون ووشو تابناک ورزشی شهربانو منصوریان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
73
7
پاسخ
ببین فدراسیون چه بلایی سرشون آورده که اینقدر عصبی شدن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
مگر قراره هر کس عصبانی شد حمله کنه
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ورزشکار رزمی باید مجسمه ی خودکنترلی و تسلط روی اعصابش باشه، نه اینکه مثل لات های بی سر و پا رفتار کنه
سردار جنگل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
37
پاسخ
بابا یکبار برای همیشه توهم ورای قانون بودن را از ذهنشون پاک کنید.
با چه مجوزی این جماعت به خودشون اجازه می دهند هرکاری کنند و هیچ عقوبتی هم در انتظارشان نباشد
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
37
پاسخ
لطفا خواهشمندم به بعنوان یک شهروند ایرانی حتما اقدام بازدارنده مکفی جهت این گستاخی متهورانه انجام بدین . فیلم رو چند بار دیدم و هر بار بیشتر باور پیدا کردم به جمله : یا رب روا مدار که گدا معتبر شود ......
بی ادبی و گستاخی و قلدری و قانون گریزی و گردنکشی و هزار تا ویژگی منفی دیگه بطور صد در صد در وجود اینا متبلور شده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
38
پاسخ
طرز حرف زدن منصوریان مثل لات های چاله میدان است
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
26
2
پاسخ
به فدراسیون بگوید دست از این بازیها بردارید
درخواست جامعه ووشو از اون کارهای نخ نمای چیپ است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
14
2
پاسخ
همیشه حق با مردمه

نه با مسولین
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
19
1
پاسخ
بهره برداری از امکانات دولتی برای اهداف باندی.قطعا رییس فدراسیون به دلیل عدم کفایت در مدیریت باید برکنار بشه
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
23
پاسخ
حیف اسم ایران که نمایندمون این زورگیرا باشن حتی شده هیچ مدالی نگیریم تو ووشو باید کلا پاکسازی از ارازل بشه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
45
پاسخ
با کمال احترام بنظرم حتما باید برخورد بشه کارشون هیچ توجیهی نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
با احترام نظرتان صحيح است
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
29
پاسخ
اشد مجازات باید اعمال کنند
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