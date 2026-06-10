بقائی: آمریکا روند دیپلماتیک را تخریب میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه امروز گفت: آمریکا هم از حیث پیامهای متناقضی که میفرستد و هم از جهت تغییر مکرر مواضع و مطالباتش و هم بدتر از همه از طریق نقض مکرر آتشبس به روند دیپلماتیک آسیب میرساند.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (چهارشنبه) گفت: روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمیافتد، شما برای پیشبرد هر مذاکره و فرآیند دیپلماتیکی، نیازمند یک فضای حداقلی هستید، برای اینکه بتوان در آن فضا کار دیپلماسی را پیش برد.
وی افزود: متاسفانه آمریکا هم از حیث پیامهای متناقضی که میفرستد و هم از جهت تغییر مکرر مواضع و مطالباتش و هم بدتر از همه از طریق نقض مکرر آتشبس به این روند دیپلماتیک آسیب میرساند، نه فقط خودش، بلکه رژیم صهیونیستی با نقضهای مکرر آتشبس در لبنان به این روند آسیب میرسانند.
بقائی خاطرنشان کرد: طبیعتا هر روند دیپلماتیکی از توسل به زور و اقدامات غیرقانونی در میدان متضرر میشود.
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