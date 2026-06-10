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قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۰ خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۹۶۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و نهصد و شصت و دو) تومان به ۱۴۸,۱۵۷ (یکصد و چهل و هشت هزار و یکصد و پنجاه و هفت) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۱۳
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قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۰ خرداد

به گزارش تابناک، قیمت دلار  مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۹۶۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و نهصد و شصت و دو) تومان به ۱۴۸,۱۵۷ (یکصد و چهل و هشت هزار و یکصد و پنجاه و هفت) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۰،۸۲۷ (یکصد و هفتاد هزار و هشتصد و بیست و هفت) تومان، به ۱۷۱،۲۲۰ (یکصد و هفتاد و یک هزار و دویست و بیست) تومان رسید.

 نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰,۲۸۹ (چهل هزار و دویست و هشتاد و نه) تومان به ۴۰,۳۴۲ (چهل هزار و سیصد و چهل و دو) تومان رسید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
4
پاسخ
مبنا قیمت اقلام چند؟ دلار آزاد 187000 تومن - دلار مبنا قیمتی 250000 تومن
عجب تک نرخی شد در این مملکت یک رانت دیگه برای کسانیکه به دلار 147000 تومن دسترسی دارن
دو روز دیگه آقای رئیس جمهور برای جراحی اقتصاد میاد دلار رو میکنه 300000 تومن که به قول خودش تک نرخی بشه به نور چشمی ها میده 187000 تومن و این داستان تکرار میشه
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