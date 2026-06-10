قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۰ خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۹۶۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و نهصد و شصت و دو) تومان به ۱۴۸,۱۵۷ (یکصد و چهل و هشت هزار و یکصد و پنجاه و هفت) تومان رسید.

به گزارش تابناک، قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۹۶۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و نهصد و شصت و دو) تومان به ۱۴۸,۱۵۷ (یکصد و چهل و هشت هزار و یکصد و پنجاه و هفت) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۰،۸۲۷ (یکصد و هفتاد هزار و هشتصد و بیست و هفت) تومان، به ۱۷۱،۲۲۰ (یکصد و هفتاد و یک هزار و دویست و بیست) تومان رسید.

نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰,۲۸۹ (چهل هزار و دویست و هشتاد و نه) تومان به ۴۰,۳۴۲ (چهل هزار و سیصد و چهل و دو) تومان رسید.