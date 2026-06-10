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هلیکوپتر آپاچی آمریکایی مایه تمسخر ترامپ شد

در پی گزارش سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز، کاربران خارجی یک سوال اساسی پرسیدند و آن این که هلیکوپتر آمریکایی هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای آمریکا چه کار می کند؟
کد خبر: ۱۳۷۸۲۰۵
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5775 بازدید
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هلیکوپتر آپاچی آمریکایی مایه تمسخر ترامپ شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بسیاری از کاربران با اشاره به ریتوئیت پست ترامپ درباره سرنگونی هلیکوپتر ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در صفحه رسمی کاخ سفید این سوال را مطرح کردند که اصلا چرا باید ارتش آمریکا در نزدیکی مرزهای ایران که هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایالات متحده است،‌ حضور داشته باشد؟

در ادامه اظهارات تعدادی از کاربران در این باره آمده است:

تمدن غرب در خانه مورد حمله قرار گرفته است و شما به نمایندگی از اسرائیل در اطراف ایران هلیکوپتر پرواز می‌دهید.
تمدن غرب در خانه مورد حمله قرار گرفته است و شما به نمایندگی از اسرائیل در اطراف ایران هلیکوپتر پرواز می‌دهید.
عکس نوشت:‌ دلم برات تنگ شده اما مجبور شدم برم ایران تا بچه ها را بکشم،‌ اگر این کار را نمی کردم افرادی که به کودکان تجاوز کردند،‌ به زندان می افتادند.
عکس نوشت:‌ دلم برات تنگ شده اما مجبور شدم برم ایران تا بچه ها را بکشم،‌ اگر این کار را نمی کردم افرادی که به کودکان تجاوز کردند،‌ به زندان می افتادند.
خب، هلیکوپتر آپاچی بسیار پیشرفته ما بالای سواحل ایران چیکار می‌کرد ??؟
خب، هلیکوپتر آپاچی بسیار پیشرفته ما بالای سواحل ایران چیکار می‌کرد ??؟
هلیکوپترت داشت بالای تنگه هرمز، هزار مایل دورتر از خاک آمریکا، چیکار می‌کرد؟ بهتر نیست اون هلیکوپتر رو برگردونی تا مرزهای آمریکا رو کنترل کنی تا مرزهای کشورهای دیگه، این فقط یه بهانه مزخرفه که همیشه برای حمله به کشورهای دیگه با متهم کردنشون به تروریست بودن استفاده میشه. در حالی که تو تنها کشور تروریست توی این دنیا هستی.
هلیکوپترت داشت بالای تنگه هرمز، هزار مایل دورتر از خاک آمریکا، چیکار می‌کرد؟ بهتر نیست اون هلیکوپتر رو برگردونی تا مرزهای آمریکا رو کنترل کنی تا مرزهای کشورهای دیگه، این فقط یه بهانه مزخرفه که همیشه برای حمله به کشورهای دیگه با متهم کردنشون به تروریست بودن استفاده میشه. در حالی که تو تنها کشور تروریست توی این دنیا هستی.
خشم حماسی با قتل عام ۱۷۱ دختر بچه مدرسه‌ای ایرانی توسط دونالد ترامپ خونخوار که سه تاماهاوک به سمت بچه‌های بی‌دفاع شلیک کرد، به یاد آورده خواهد شد!
خشم حماسی با قتل عام ۱۷۱ دختر بچه مدرسه‌ای ایرانی توسط دونالد ترامپ خونخوار که سه تاماهاوک به سمت بچه‌های بی‌دفاع شلیک کرد، به یاد آورده خواهد شد!

 

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آمریکا ترامپ هلیکوپتر بالگرد آمریکایی هلیکوپتر آپاچی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
17
پاسخ
خدا لعنتشون کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
6
پاسخ
هلی کوپتر آپاچی را نیروهای اسرائیل از امارات زدند تا جنگ دوباره شعله ور شود.
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