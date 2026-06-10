هلیکوپتر آپاچی آمریکایی مایه تمسخر ترامپ شد

تمدن غرب در خانه مورد حمله قرار گرفته است و شما به نمایندگی از اسرائیل در اطراف ایران هلیکوپتر پرواز می‌دهید.

عکس نوشت:‌ دلم برات تنگ شده اما مجبور شدم برم ایران تا بچه ها را بکشم،‌ اگر این کار را نمی کردم افرادی که به کودکان تجاوز کردند،‌ به زندان می افتادند.

خب، هلیکوپتر آپاچی بسیار پیشرفته ما بالای سواحل ایران چیکار می‌کرد ??؟

هلیکوپترت داشت بالای تنگه هرمز، هزار مایل دورتر از خاک آمریکا، چیکار می‌کرد؟ بهتر نیست اون هلیکوپتر رو برگردونی تا مرزهای آمریکا رو کنترل کنی تا مرزهای کشورهای دیگه، این فقط یه بهانه مزخرفه که همیشه برای حمله به کشورهای دیگه با متهم کردنشون به تروریست بودن استفاده میشه. در حالی که تو تنها کشور تروریست توی این دنیا هستی.