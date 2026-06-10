هلیکوپتر آپاچی آمریکایی مایه تمسخر ترامپ شد
در پی گزارش سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز، کاربران خارجی یک سوال اساسی پرسیدند و آن این که هلیکوپتر آمریکایی هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای آمریکا چه کار می کند؟
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، بسیاری از کاربران با اشاره به ریتوئیت پست ترامپ درباره سرنگونی هلیکوپتر ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در صفحه رسمی کاخ سفید این سوال را مطرح کردند که اصلا چرا باید ارتش آمریکا در نزدیکی مرزهای ایران که هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایالات متحده است، حضور داشته باشد؟
در ادامه اظهارات تعدادی از کاربران در این باره آمده است:
تمدن غرب در خانه مورد حمله قرار گرفته است و شما به نمایندگی از اسرائیل در اطراف ایران هلیکوپتر پرواز میدهید.
عکس نوشت: دلم برات تنگ شده اما مجبور شدم برم ایران تا بچه ها را بکشم، اگر این کار را نمی کردم افرادی که به کودکان تجاوز کردند، به زندان می افتادند.
هلیکوپترت داشت بالای تنگه هرمز، هزار مایل دورتر از خاک آمریکا، چیکار میکرد؟ بهتر نیست اون هلیکوپتر رو برگردونی تا مرزهای آمریکا رو کنترل کنی تا مرزهای کشورهای دیگه، این فقط یه بهانه مزخرفه که همیشه برای حمله به کشورهای دیگه با متهم کردنشون به تروریست بودن استفاده میشه. در حالی که تو تنها کشور تروریست توی این دنیا هستی.
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