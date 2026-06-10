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دعوت مکرون از سران قطر و عربستان برای نشست گروه ۷

مقامات دولتی و منابع آگاه در فرانسه گفتند که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و محمن بن عبدالرحمان آل ثانی، امیر قطر برای شرکت در نشست گروه هفت دعوت کرده است که در آن درگیری‌ها در غرب آسیا و جنگ اوکراین مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۹۶
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دعوت مکرون از سران قطر و عربستان برای نشست گروه ۷

به گزارش تابناک به نقل از پالتیکو، ‌دو مقام دولتی و دو منبع آگاه گفتند امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر برای شرکت در نشست هفته آینده سران گروه هفت دعوت کرده است.

طبق گفته یک مقام عرب و یک دیپلمات اروپایی، امیر قطر دعوت را پذیرفته است. هنوز مشخص نیست که محمد بن سلمان در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر.

یک مقام بریتانیایی گفت: «بحث درباره آن‌ها(وضعیت غرب آسیا) بدون حضورشان فایده‌ای ندارد. دعوت از آن‌ها کار درستی است.»

این دو رهبر خلیج‌فارسی برای شرکت در گفت‌وگوهای روز سه‌شنبه آینده دعوت شده‌اند تا درباره تامین امنیت و بازگشایی تنگه هرمز برای تردد دریایی گفت‌وگو کنند. حملات تازه میان رژیم صهیونیستی و ایران و درگیری اخیر میان ایران و آمریکا پس از سرنگونی یک بالگرد آمریکایی در تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره ازسرگیری خصومت‌ها را افزایش داده است. با این حال، ترامپ پیشتر گفته بود که توافق برای پایان جنگ در دسترس است.

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر نیز به عنوان یکی از کشورهای شریک گروه هفت در سال جاری به این گفت‌وگوها می‌پیوندد.

سران گروه هفت از جمله ترامپ قرار است در منطقه تفریحی اویان-له-بن در کنار دریاچه ژنو برای شرکت در نشستی که احتمالا موضوع آن مجموعه‌ای از بحران‌های بین‌المللی از درگیری در غرب آسیا تا جنگ اوکراین است، دیدار کنند.

فرانسه و انگلیس گفته‌اند پس از پایان جنگ آماده آغاز ماموریتی دریایی برای حفاظت از تنگه هرمز هستند. ایران هشدار داده است که حضور ناوهای فرانسوی و انگلیسی و یا هر کشور دیگری برای همراهی احتمالی با اقدامات غیرقانونی و خلاف حقوق بین‌الملل آمریکا در تنگه هرمز، با پاسخ قاطع و فوری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد بود.

با این حال، دونالد ترامپ بارها از اروپایی‌ها انتقاد کرده که به اندازه کافی از جنگ آمریکا علیه ایران حمایت نمی‌کنند یا پس از فروکش کردن درگیری‌ها به حفاظت از تنگه کمک نمی‌کنند.

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فرانسه ماکرون گروه 7 خاورمیانه عربستان قطر
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انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
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