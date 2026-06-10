حمله آمریکا به یک زیرساخت مهم در سیریک هرمزگان
خسارت دشمن آمریکایی به تاسیسات آب سیریک + عکس
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، از حمله تروریستی موشکی نیروهای آمریکایی به زیرساختهای حیاتی توزیع آب در شهرستان سیریک خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۶۲| |
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به گزارش تابناک، عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، از حمله تروریستی موشکی نیروهای آمریکایی به زیرساختهای حیاتی توزیع آب در شهرستان سیریک خبر داد.
به گفته وی، در پی این حمله موشکی که ساعاتی پیش (بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵) به وقوع پیوست، دو مخزن استراتژیک آب در بخش بمانی هدف قرار گرفته و به طور کامل تخریب شدند. این مخازن شامل یک مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و یک مخزن ۲ هزار متر مکعبی بودهاند که نقش کلیدی در تأمین آب شرب بخش بمانی و شهر کوهستک ایفا میکردند.
حمزه پور با اشاره به ابعاد این خسارت اظهار داشت که در حال حاضر روند توزیع آب در تمامی روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف شده است و تیمهای عملیاتی و مدیریت بحران آبفا در تلاش هستند تا اقدامات جایگزین برای تامین آب پایدار انجام دهند.
گزارش خطا
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امریکا دارن هدفمند دکل و رادر و زیرساخت میزنه نقشه ای داره اونوقت یه سری آدم اینجا دست نیروهای مسلح رو بستن و به توافق دل خوش کردن
خدایا فقط تو میتونی یه درد بیعلاج بدی به ترامپ بی اصل ونصب از خدا بیخبر یه شبه ناقص العقل ونابینا وفلج ش کنی درد بکشه نتانیاهو هم سکته کنه هردوشون به دردی ناعلاج گرفتارکن خسته شدیم ازشون ازبس تمام دنیا رو ریختن بهم واگذارش میکنیم خودت
هر بار که امکانات راداری و دیده بانی ما رو میزنند، باید 10 تا کشتی را در تنگه هرمز منفجر کنیم تا بفهمند برای بازگشایی تنگه هرمز باید بیان پای معامله و توافق، نه جنگ
من نگرانیم اینه که این ماجرای نه جنگ و نه صلح چند سال ادامه پیدا کنه مثل اکراین و روسیه یا لبنان و اسراعیل
این معادل حمله به زیر ساخت هاست. باید پاسخ مناسب داده شود. مثل این میمونه که ترانس های سر نیروگاه رو بزنند.
کمک های آمریکایی به مردم ایران داره از راه میرسه .این نمونه ش بود
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