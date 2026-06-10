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حمله آمریکا به یک زیرساخت مهم در سیریک هرمزگان

خسارت دشمن آمریکایی به تاسیسات آب سیریک + عکس

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، از حمله تروریستی موشکی نیروهای آمریکایی به زیرساخت‌های حیاتی توزیع آب در شهرستان سیریک خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۶۲
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6709 بازدید
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۹

خسارت دشمن آمریکایی به تاسیسات آب سیریک + عکس

به گزارش تابناک، عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، از حمله تروریستی موشکی نیروهای آمریکایی به زیرساخت‌های حیاتی توزیع آب در شهرستان سیریک خبر داد.

به گفته وی، در پی این حمله موشکی که ساعاتی پیش (بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵) به وقوع پیوست، دو مخزن استراتژیک آب در بخش بمانی هدف قرار گرفته و به طور کامل تخریب شدند. این مخازن شامل یک مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و یک مخزن ۲ هزار متر مکعبی بوده‌اند که نقش کلیدی در تأمین آب شرب بخش بمانی و شهر کوهستک ایفا می‌کردند.

حمزه پور با اشاره به ابعاد این خسارت اظهار داشت که در حال حاضر روند توزیع آب در تمامی روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف شده است و تیم‌های عملیاتی و مدیریت بحران آبفا در تلاش هستند تا اقدامات جایگزین برای تامین آب پایدار انجام دهند.

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برچسب ها
هرمزگان سیریک آمریکا حمله مخازن آب زیرساخت ها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
37
پاسخ
کم کم دارند امکانات را می زنند با عنوان آتش بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
10
30
پاسخ
امریکا دارن هدفمند دکل و رادر و زیرساخت میزنه نقشه ای داره اونوقت یه سری آدم اینجا دست نیروهای مسلح رو بستن و به توافق دل خوش کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
11
20
پاسخ
خدایا فقط تو میتونی یه درد بیعلاج بدی به ترامپ بی اصل ونصب از خدا بیخبر یه شبه ناقص العقل ونابینا وفلج ش کنی درد بکشه نتانیاهو هم سکته کنه هردوشون به دردی ناعلاج گرفتارکن خسته شدیم ازشون ازبس تمام دنیا رو ریختن بهم واگذارش میکنیم خودت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
11
12
پاسخ
هر بار که امکانات راداری و دیده بانی ما رو میزنند، باید 10 تا کشتی را در تنگه هرمز منفجر کنیم تا بفهمند برای بازگشایی تنگه هرمز باید بیان پای معامله و توافق، نه جنگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
21
پاسخ
من نگرانیم اینه که این ماجرای نه جنگ و نه صلح چند سال ادامه پیدا کنه مثل اکراین و روسیه یا لبنان و اسراعیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
11
پاسخ
این معادل حمله به زیر ساخت هاست. باید پاسخ مناسب داده شود. مثل این میمونه که ترانس های سر نیروگاه رو بزنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
11
پاسخ
مقابله به مثل بدون توقف و سخت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
7
پاسخ
کمک های آمریکایی به مردم ایران داره از راه میرسه .این نمونه ش بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
4
پاسخ
چنگ فرسایشی در دستور ترامپ ملعون قرار گرفته . انشا ءالله این نقشه شوم را هم نیروهای مسلح مان خنثی خواهند کرد
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