مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی تاکید کرد: آنچه باعث شکست‌نخوردن ایران در جنگ شد، حضور و پشتیبانی مردم بود.

به گزارش تابناک، معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا ایران در جنگ رمضان شکست نخورد، اظهار کرد: تنها ابزاری که ما در این جنگ داشتیم این بود که ملت ایران در کنار قوای سه‌گانه کشور ایستاد. مردم برای ایران ایستادند و تمام تلاش خود را کردند تا وحدت ملی حفظ شود.

وی ادامه داد: مردم چه در میدان و چه در خیابان صحنه را خالی نکردند. آنچه باعث شکست‌نخوردن ایران در جنگ شد، حضور و پشتیبانی مردم بود. با این حضور مردمی ایران همیشه در جهان سرافراز است.