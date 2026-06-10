چرا ایران در جنگ رمضان شکست نخورد؟
مشاور رئیسجمهوری در امور اقتصادی تاکید کرد: آنچه باعث شکستنخوردن ایران در جنگ شد، حضور و پشتیبانی مردم بود.
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به گزارش تابناک، معصومه آقاپور علیشاهی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا ایران در جنگ رمضان شکست نخورد، اظهار کرد: تنها ابزاری که ما در این جنگ داشتیم این بود که ملت ایران در کنار قوای سهگانه کشور ایستاد. مردم برای ایران ایستادند و تمام تلاش خود را کردند تا وحدت ملی حفظ شود.
وی ادامه داد: مردم چه در میدان و چه در خیابان صحنه را خالی نکردند. آنچه باعث شکستنخوردن ایران در جنگ شد، حضور و پشتیبانی مردم بود. با این حضور مردمی ایران همیشه در جهان سرافراز است.
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