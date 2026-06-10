آغاز واریز اعتبار کالابرگ برای این سرپرستان خانوار

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، فرآیند شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیک برای ماه فروردین، طبق زمان‌بندی مقرر، برای گروه دوم بهره‌مندان آغاز شد. بر این اساس، امروز اعتبار سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ گردید.

در راستای تضمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت خانوارها، عملیات واریز اعتبار کالابرگ الکترونیک برای ماه فروردین در حال انجام است. طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده، پس از شارژ اعتبار برای گروه‌های اول (کد ملی ۰، ۱ و ۲) در تاریخ ۱۵ فروردین، اکنون نوبت به سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ رسید که اعتبار آنها در تاریخ امروز (پنجشنبه ۲۰ فروردین) فعال شد.

لازم به ذکر است که برای گروه‌های باقی‌مانده، اعتبار کالابرگ در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ فروردین واریز خواهد شد.

این اعتبار برای خرید اقلام اساسی در چهار گروه اصلی شامل:

- خواروبار: (برنج، روغن، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات)

- لبنیات: (شیر، ماست و پنیر)

- پروتئین: (گوشت قرمز، مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

- میوه و تره‌بار

در نظر گرفته شده است.

اعتبار ماهانه کالابرگ تا انتهای ماه بعد لحاظ می‌شود؛ بنابراین، مهلت خرید از کالابرگ شارژ شده خرداد ماه تا پایان تیر خواهد بود.

شارژ اردیبهشت ماه نیز تا پایان خرداد ماه اعتبار دارد.