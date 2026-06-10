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مجازات حبس ۴ شهروند کویتی به ادعای همدردی با ایران

دولت کویت در ادامه مواضع خصمانه و ضد ایرانی خود چهار تن از شیعیان این کشور را به حبس محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۴۶
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مجازات حبس ۴ شهروند کویتی به ادعای همدردی با ایران

به گزارش تابناک به نقل از النشره، دادگاه تجدیدنظر امنیت دولتی کویت یک شهروند شیعه این کشور را به بهانه عضویت در حزب‌الله و نیز سه نفر دیگر را به اتهام همدردی با ایران به مجازات حبس محکوم کرد.

بنا بر این گزارش، شعبه امنیت دولتی دادگاه تجدیدنظر کویت احکام مختلفی را در چندین پرونده که ادعا می‌کند در حیطه جرایم امنیتی دولتی است که از طریق رسانه‌های اجتماعی انجام شده است، صادر کرد.

دادگاه کویت یک شهروند را پس از ادعای عضویت در حزب‌الله لبنان به پنج سال زندان محکوم کرد. همچنین متهم دیگری را به ادعای انتشار اخبار دروغ در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به سه سال زندان محکوم کرد.

دادگاه حکم دادگاه بدوی مبنی بر خودداری از مجازات یک شهروند را لغو کرد و در عوض او را به بهانه همدردی با ایران در جریان تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به سه سال زندان محکوم کرد.

دادگاه احکام دادگاه بدوی مبنی بر خودداری از مجازات تعدادی از شهروندان، اعم از زن و مرد، که به بهانه‌های واهی «تحریک به آشوب» از طریق رسانه‌های اجتماعی متهم شده بودند را تأیید کرد.

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کویت شهروندان حبس ایران حمله نظامی آمریکا جرایم امنیتی فضای مجازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
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پاسخ
حاکمان کشورکهای عربی فقط اسم مسلمان بودن را به یدک میکشند .اینان ازکشتار مردم مظلوم فلسطین لذت می برند .
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