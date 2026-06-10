وقوع انفجارهای جدید در بحرین
منابع عربی از شنیدهشدن صدای انفجارهای جدید در بحرین خبر میدهند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۴۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع عربی ادامه انفجارها در بحرین خبر میدهند.
بامداد امروز هم ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش تروریست آمریکا هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته بود.
در پی تجاوز جنایتکارانه آمریکا و نقض فاحش آتشبس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حملات پهپادی و موشکی پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا در اردن، بحرین و کویت را هدف قرار دادند.
در این راستا، بامداد امروز منابع عربی از شنیده شدن صدای چندین انفجار شدید در بحرین در پی حملات ایران خبر دادند به طوریکه منابع محلی از شنیده شدن صدای 16 انفجار خبر دادند.
گزارش خطا
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود
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