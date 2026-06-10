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گفتگوی اختصاصی با «اولی هاینونن» معاون پیشین آژانس. 

قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد

«اولی هاینونن» معاون پیشین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئول پیشین بازرسی‌های هسته‌ای ایران معتقد است پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با اکثریت رأی می‌آورد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۲۷
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225718 بازدید
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۸۸

قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، که کشور‌های اروپایی (E ۳) چندان مشتاق آن نبودند، اصلاح شده و به گفته منابع، اکنون به قطعنامه مشترک سه کشور اروپایی و آمریکا تبدیل شده است.

وی همچنین گفته است: بر اساس برداشت من، فشار آمریکا برای ارجاع فوری پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان یک مصالحه، از قطعنامه حذف شده است.

منابع آگاه از روند آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با تابناک عنوان کرده‌اند که اگر این قطعنامه به شورای حکام ارائه شود، با رأی ۱۹ یا ۲۰ عضو موافق در مقابل ۳ عضو مخالف تصویب خواهد شد، و بقیه اعضا دست روی دست می‌گذارند و ممتنع می‌دهند — جرئت رأی منفی هم ندارند!

این پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی، تهران را ملزم می‌کند درباره وضعیت تأسیسات هسته‌ای هدف حمله قرارگرفته و همچنین ذخایر اورانیوم غنی‌شده موجود در این مراکز به آژانس توضیح دهد.

درباره این موضوع، خبرنگار تابناک گفتگویی با «اولی هاینونن» معاون پیشین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور پادمان‌ها انجام داده که در ادامه می‌آید.

هاینونن، معاون پیشین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تا تابستان سال ۲۰۱۰ مسئول مستقیم بازرسی‌های هسته‌ای ایران بود. وی رئیس سابق بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و محقق پیشین مرکز روابط و علوم بین‌المللی دانشگاه هاروارد است. وی در حال حاضر پژوهشگر مرکز استیمسون در آمریکاست.

*در ابتدا، ایالات متحده قصد داشت بر اساس دو گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران ارائه دهد. اما پس از تعدیلاتی، اکنون این قطعنامه به طور مشترک با سه کشور اروپایی ارائه خواهد شد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، بند مربوط به ارجاع فوری پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در صورت عدم همکاری با آژانس حذف شده است. دلیل حذف این بند چیست و چرا آمریکا با حذف آن موافقت کرده است؟

به نظر من، این تغییر دو دلیل دارد: یکی جذب حمایت بیشتر اعضای شورای حکام از قطعنامه با دادن فرصت برای دیپلماسی است. در عین حال، ایران فرصت پیدا می‌کند تا دسترسی لازم را طبق مفاد موافقتنامه پادمانی در اختیار بازرسان آژانس قرار دهد.

*عناصر کلیدی این پیش‌نویس قطعنامه چیست؟

مهم‌ترین درخواست، الزام ایران به رعایت مفاد موافقتنامه پادمانی از طریق ارائه اطلاعات لازم درباره مکان‌های مواد هسته‌ای و دسترسی به تأسیسات، مطابق با موافقتنامه پادمانی ان‌پی‌تی و مفاد مرتبط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. 

ایران حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را دارد. اما این حق همراه با تعهداتی است که ایران اکنون باید سرانجام آنها را برآورده کند.

*هیچ‌یک از گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران پس از جنگ فوریه-مارس ۲۰۲۶، به حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران یا وضعیت ناشی از آن که همکاری با آژانس را مختل کرده، اشاره نکرده است. چرا گزارش مدیرکل حتی یک بار هم به این موضوع اشاره نکرده است؟

این موضوع را به مدیرکل واگذار می‌کنم، با این نکته که گزارش‌ها هنوز عمومی نشده‌اند. اگر این موارد در گزارش نیامده، باید منعکس می‌شدند. چنین حملاتی بر تأسیساتی که آژانس موظف به بازرسی از آنهاست، تأثیر داشته است.

پیش‌بینی شما از میزان آرای موافق و مخالف و ممتنع به این پیش‌نویس قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی چیست؟

به احتمال زیاد اکثریت اعضای شورای حکام از آن حمایت خواهند کرد، اما به دلیل شرایط، برخی اعضا ممکن است ممتنع رأی دهند. تعداد کمی از اعضا نیز به تصویب قطعنامه رأی منفی خواهند داد.

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برچسب ها
ایران قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی برنامه هسته ای ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۴
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۸۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
67
180
پاسخ
از ان پی تی بیایم بیرون
میخایمش چیکار؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ان پی تی میگه فقط غنی سازی صلح آمیز سه درصد مجازه. نه غنی سازی شصت درصد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ایکاش به نصایح و جو سازی های مخرب تندروهای افراطی ، توجه نکرده
و برای کنار گذاشتن آنها ، اقدام کنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
یکی پاسخ بده چرا از NPT خارج نمیشویم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
روسیه و چین نمیزارن !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ممکنه رای بیاره ولی باز هم چین و روسیه وتو میکنن . حسرت قطعنامه جدید مونده به دل آمریکا
مجتبی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
به داد ملت برسین چرا پول شده خدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
72
175
پاسخ
شورای امنیت ملل نبست بلکه شورای امنیت صهیونیستها وجنایتکاران امریکا واروپاست دوزاری بیشترارزش ندارد گروسی یهودی صهیونیست را با طناب دارزد وبه گاری ببندیم این شورای ظالمان وقاتلان دنیاست .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
دقیقا. اینها بعد از جنگ جهانی که به ظاهر دنیا را فتح کردند ، آمریکا را گذاشتند مترسک و لولو خرخره و جایی هم که این لولو جواب نداد ، سازمان ملل و شورای امنیت و آژانس انرژی را برای دریدن دنیا تاسیس کردند. ما باید کمک کشورهای بزرگ و تاثیرگذار باید جلوی این زورگویی را بگیریم. قطعا چین و روسیه و برزیل و بقیه به این حس مشترک رسیده اند که دیگر باید جلوی زیاده خواهیهای آمریکا و پیرو موش مرده اش اروپا را گرفت.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
آره
تو میتونی
احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
احسنت
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
اینجا حق با اکثریت ارا هستش
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
22
94
پاسخ
روسیه که از صدر تا ذیل مقاماتش بارها گفتند از نظر ما زمان ده ساله برجام سپری شده و اسنب بک دیگر محلی از اعراب ندارد و در شورای امنیت دارای حق وتو می باشد یعنی این قطعنامه غیر حقوقی و غیر عادلانه را وتو نمی کند؟
پاسخ ها
فرزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
کاری با قسمت اولیه کامنتتون ندارم که البته منم موافقم ۱۰۰ در 100 ، ولی با این بخش بعدی و آخره از نظرتون میخواستم عرض کنم که اتفاقاً دقیقاً به خاطر یه همچین اظهار نظراتی که آشکارا و بلند در مقابل دید همگان و بقیه جهان اظهار کردن باعثِ همین رفتار همه دنیا و خصوصا
یاحسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
دوست عزیز،اینجا بحث شورای حکام انرژی هسته ای است،نه شورای امنیت.روسیه وچین در شورای امنیت،وتو کردند،اما در شورای حکام انرژی اتمی رای اکثریت ملاک است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
امکان ندارد که روسیه و چین وتو کنند

آنها بالا ترین سودهای نجومی اقتصادی و سیاسی را سالهاست دارند از کنار ما می‌خورند

و بدتر از آمریکا و اسرائیل نباشند ، بهتر نیستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
وتو برای شورای امنیت هستش نه برای شورای حکام
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
وتو؟اینجا روسیه حق وتویی نداره.وتو فقط در شورای امنیت هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
61
114
پاسخ
مگه ترامپ ملعون پارسال با حمله به تاسیسات هسته ای مدعی دفن اورانیومهای غنی شده نبود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . حالا فهمیده که دروغ گفته خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
خودمونیم ،، این خنده ی تو ، از صدتا گریه بدتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
52
136
پاسخ
از ان پی تی خارج شوید .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
...کاش راه حلش همین بود فقط ...
چه با ام پی تی
چه بی‌ام‌پی‌تی استعمار جهانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
47
121
پاسخ
گورپدرتوقطعنامه وگروسی لعنت شده سازمان ملل سازمان ظالمان وستمگران وشورای امنیت سازنان کشتارملت بیگتاه
پاسخ ها
فرزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
و بعدش اونوقت ... ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
35
81
پاسخ
مرگ برآمریکامرگ براسرائیل مرگ بر گروسی شغال جاسوس ملعون وفریبکاردوجانبه ✊️👊🇮🇱🇺🇲
ایلیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
22
91
پاسخ
ایران باید از این پیمان مسخره خارج بشه...کشورهای متجاوز اتمی که خودشون از این سلاح استفاده کردن با سیاسی کاری همیشگی ایران رو متهم میکنن...چه فایده ای داره که ما عضو این پیمان باشیم،،همش ضرر بوده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
بعد از جنگ ججهانی ددوم، تا حالا کدوم کشور از سلاح هسته ای استفاده کرده؟ الکی از خودت حرف در نیار
خسروی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
18
87
پاسخ
ایران باید از آژاتس خارج شود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
33
64
پاسخ
کشورهایی که به این قطع نامه رای مثبت دادن رو اعلام کنید و زودتر اونها رو بمباران کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
یکی از علل گفتن هذیان، کمبود و گرانی دارو بخاطر حذف ارز ترجیحی است
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