قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب میشود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، پیشنویس قطعنامه آمریکا برای نشست این هفته شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)، که کشورهای اروپایی (E ۳) چندان مشتاق آن نبودند، اصلاح شده و به گفته منابع، اکنون به قطعنامه مشترک سه کشور اروپایی و آمریکا تبدیل شده است.
وی همچنین گفته است: بر اساس برداشت من، فشار آمریکا برای ارجاع فوری پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان یک مصالحه، از قطعنامه حذف شده است.
منابع آگاه از روند آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتوگو با تابناک عنوان کردهاند که اگر این قطعنامه به شورای حکام ارائه شود، با رأی ۱۹ یا ۲۰ عضو موافق در مقابل ۳ عضو مخالف تصویب خواهد شد، و بقیه اعضا دست روی دست میگذارند و ممتنع میدهند — جرئت رأی منفی هم ندارند!
این پیشنویس قطعنامه ضدایرانی، تهران را ملزم میکند درباره وضعیت تأسیسات هستهای هدف حمله قرارگرفته و همچنین ذخایر اورانیوم غنیشده موجود در این مراکز به آژانس توضیح دهد.
درباره این موضوع، خبرنگار تابناک گفتگویی با «اولی هاینونن» معاون پیشین مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در امور پادمانها انجام داده که در ادامه میآید.
هاینونن، معاون پیشین مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که تا تابستان سال ۲۰۱۰ مسئول مستقیم بازرسیهای هستهای ایران بود. وی رئیس سابق بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و محقق پیشین مرکز روابط و علوم بینالمللی دانشگاه هاروارد است. وی در حال حاضر پژوهشگر مرکز استیمسون در آمریکاست.
*در ابتدا، ایالات متحده قصد داشت بر اساس دو گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیشنویس قطعنامهای درباره برنامه هستهای ایران ارائه دهد. اما پس از تعدیلاتی، اکنون این قطعنامه به طور مشترک با سه کشور اروپایی ارائه خواهد شد. بر اساس گزارشهای رسانهای، بند مربوط به ارجاع فوری پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در صورت عدم همکاری با آژانس حذف شده است. دلیل حذف این بند چیست و چرا آمریکا با حذف آن موافقت کرده است؟
به نظر من، این تغییر دو دلیل دارد: یکی جذب حمایت بیشتر اعضای شورای حکام از قطعنامه با دادن فرصت برای دیپلماسی است. در عین حال، ایران فرصت پیدا میکند تا دسترسی لازم را طبق مفاد موافقتنامه پادمانی در اختیار بازرسان آژانس قرار دهد.
*عناصر کلیدی این پیشنویس قطعنامه چیست؟
مهمترین درخواست، الزام ایران به رعایت مفاد موافقتنامه پادمانی از طریق ارائه اطلاعات لازم درباره مکانهای مواد هستهای و دسترسی به تأسیسات، مطابق با موافقتنامه پادمانی انپیتی و مفاد مرتبط قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است.
ایران حق استفاده از انرژی هستهای برای اهداف صلحآمیز را دارد. اما این حق همراه با تعهداتی است که ایران اکنون باید سرانجام آنها را برآورده کند.
*هیچیک از گزارشهای مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای ایران پس از جنگ فوریه-مارس ۲۰۲۶، به حملات به تأسیسات هستهای ایران یا وضعیت ناشی از آن که همکاری با آژانس را مختل کرده، اشاره نکرده است. چرا گزارش مدیرکل حتی یک بار هم به این موضوع اشاره نکرده است؟
این موضوع را به مدیرکل واگذار میکنم، با این نکته که گزارشها هنوز عمومی نشدهاند. اگر این موارد در گزارش نیامده، باید منعکس میشدند. چنین حملاتی بر تأسیساتی که آژانس موظف به بازرسی از آنهاست، تأثیر داشته است.
پیشبینی شما از میزان آرای موافق و مخالف و ممتنع به این پیشنویس قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی چیست؟
به احتمال زیاد اکثریت اعضای شورای حکام از آن حمایت خواهند کرد، اما به دلیل شرایط، برخی اعضا ممکن است ممتنع رأی دهند. تعداد کمی از اعضا نیز به تصویب قطعنامه رأی منفی خواهند داد.
میخایمش چیکار؟
و برای کنار گذاشتن آنها ، اقدام کنیم
تو میتونی
آنها بالا ترین سودهای نجومی اقتصادی و سیاسی را سالهاست دارند از کنار ما میخورند
و بدتر از آمریکا و اسرائیل نباشند ، بهتر نیستند
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
چه با ام پی تی
چه بیامپیتی استعمار جهانی