صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نامۀ عراقچی به شورای حکام درباره پیش‌نویس قطعنامۀ ضد ایرانی

وزیر امور خارجۀ ایران در نامه‌ای به اعضای شورای حکام، پیش‌نویس قطعنامۀ ارائه‌ شده از سوی آمریکا و ۳ کشور اروپایی را اقدامی سیاسی و از روی بدنیتی خواند و از اعضا خواست اجازه ندهند آژانس بار دیگر به ابزار سیاسی آمریکا تبدیل شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۲۶
| |
1121 بازدید
|
۱

نامۀ عراقچی به شورای حکام درباره پیش‌نویس قطعنامۀ ضد ایرانی

به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجۀ ایران در نامه‌ای به اعضای شورای حکام، پیش‌نویس قطعنامۀ ارائه‌ شده از سوی آمریکا و ۳ کشور اروپایی را اقدامی سیاسی و از روی بدنیتی خواند و از اعضا خواست اجازه ندهند آژانس بار دیگر به ابزار سیاسی آمریکا تبدیل شود.

 
عراقچی در این نامه که همزمان با برگزاری نشست فصلی ماه ژوئن شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال شده است، پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌ شده از سوی آمریکا را اقدامی سیاسی و از روی بدنیتی توصیف کرد.
 
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه کمتر از 24 ساعت پس از تصویب قطعنامه سال گذشته شورای حکام در ژوئن 2025، رژیم اسرائیل و آمریکا اقدام به حمله غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران کرده و جمع زیادی از مردم ایران را به شهادت رساند، این پرسش را مطرح کرد که آیا آژانس بار دیگر قرار است به ابزاری برای توجیه تعرض علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تبدیل شود؟
 
عراقچی در این نامه تأکید کرده است که حامی اصلی پیش‌نویس قطعنامه، خود منشأ بحرانی است که اکنون مدعی رسیدگی به آنهاست. وی با اشاره به حملات متعدد آمریکا و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و همچنین ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی و اعضای خانواده آنان از ژوئن 2025 تاکنون، این اقدامات شنیع را بی‌سابقه در تاریخ آژانس دانست و تصریح کرد که چنین حملاتی پیامدهای گسترده‌ای برای نظام حقوق بین‌الملل، امنیت و صلح جهانی، رژیم عدم اشاعه و اجرای پادمان‌های آژانس به همراه داشته است.
 
وزیر امور خارجه همچنین با انتقاد از محتوای پیش‌نویس قطعنامه آمریکا خاطرنشان کرد که این متن صرفاً بر پیامدهای تحولات اخیر تمرکز کرده و عمداً از اشاره به عوامل و ریشه‌های اصلی شکل‌گیری شرایط کنونی خودداری می‌کند.
 
عراقچی با اشاره به مسئولیت اعضای شورای حکام در تصمیم‌گیری درباره این تحرک مجرمانه آمریکا، تصریح کرد که رأی کشورهای عضو نه تنها بر پرونده جاری ایران بلکه بر اعتبار، استقلال و آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأثیرگذار خواهد بود.وی از اعضای شورای حکام خواست با هوشیاری، بی‌طرفی و رویکردی مسئولانه به این موضوع بنگرند و اجازه ندهند آژانس بار دیگر به ابزار سیاسی آمریکا تبدیل شود.
 
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این نامه با یادآوری خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام در سال 2018، اقدامات نظامی علیه ایران در میانه روندهای دیپلماتیک و حملات گسترده به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان را نشانه‌ای از بی‌اعتنایی واشنگتن به تعهدات بین‌المللی خود دانست و از اعضای شورای حکام خواست با مخالفت با این قطعنامه، از پیچیده‌تر شدن شرایط جلوگیری کنند.
 
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم‌اکنون در وین در حال برگزاری است و آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و تصمیم‌گیری به اعضای این شورا ارائه کرده است.
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شورای حکام نامه عراقچی عباس عراقچی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قطعنامه ضدایرانی چه پیام و پیامدی دارد؟
فوری: تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
3
پاسخ
از ترور و کشتن ترامپ خوک زرد نجاستخوار جنایتکار شرور غافل نشوید !
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mVq
tabnak.ir/005mVq