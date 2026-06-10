به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: با وجود شکست در میدان نبرد، ایالات متحده یک بار دیگر تصمیم گرفت عزم ما را آزمایش کند.

نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نمی گذارند.

اگر می خواهید در امان باشید بهتر است منطقه ما را ترک کنید.

تاریخ خلیج فارس در مورد سرنوشت شوم بیگانگان متجاوز داستان‌های زیادی دارد.

هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.