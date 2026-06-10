یاوه گویی ترامپ: توافقمان با ایران پابرجاست

شبکه خبری سی ان ان به نقل از یک مقام آمریکایی ادعا کرد که حملات و تجاوز جدید آمریکا به ایران مانع مذاکرات برای پایان جنگ نخواهد شد. همچنین ترامپ از ادامه گفت‌وگوها با ایران خبر داد.

به گزارش تابناک، شبکه سی ان ان به نقل از یک مقام آمریکایی عصر سه شنبه به وقت محلی و پس از آغاز دور جدید تجاوز به ایران ادعا کرد: این حملات به عنوان «هشدار» به ایران انجام شده و آمریکا معتقد است این اقدام مانع مذاکرات برای پایان جنگ نخواهد شد.

سی ان ان به نقل از مقام مدعی شد که سنتکام نیز این حملات را «پاسخی متناسب به تجاوز غیرموجه ایران» عنوان کرده است.

سی ان ان با تکرار ادعای ترامپ به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد: یک پهپاد ایرانی از نوع «شاهد» روز دوشنبه به بالگرد آمریکا اصابت کرده است.

این رسانه آمریکایی در عین حال گفت: یک مقام آمریکایی گفته است، هنوز مشخص نیست آیا این پهپاد عمدا بالگرد آپاچی را هدف قرار داده یا سقوط آن غیرعمدی بوده است.

شبکه فاکس نیوز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گفت: حملات هوایی علیه ایران «ادامه دارد» و اهداف شامل پدافند هوایی و تاسیسات راداری است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تایید تجاوز مجدد به ایران در گفت‌و‌گو با شبکه‌ای بی سی نیوز مدعی شد: «به نظر من پاسخ دادن بسیار مهم است. آنها یک بالگرد ما را سرنگون کردند و ما همین الان در حال پاسخ دادن هستیم.»

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: «این پاسخی (واکنشی) به کاری است که آنها دیشب با بالگرد ما انجام دادند (سرنگون کردند) و من معتقدم که این پاسخ باید بسیار قوی و قدرتمند باشد و این پاسخ هم همینطور است.»

ترامپ در عین تجاوز مجدد به ایران مدعی شد: «من همیشه در طول زندگی‌ام به پاسخ قاطع اعتقاد داشته‌ام. ما توافقی بسیار خوب داشتیم و احتمالاً همچنان خواهیم داشت.»