تماس تلفنی ترامپ با نتانیاهو درباره حمله به ایران

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو درباره پاسخ آمریکا به ایران درخصوص سقوط بالگرد آپاچی آمریکا در دریای عمان گفت و گو کردند.

به گزارش تابناک، به نقل از رسانه‌های عربی، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی افزود که ترامپ در گفت و گوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، وی را در جریان جزئیات حمله اخیر آمریکا به ایران قرار داد.

پیشتر فرماندهی مرکزی نیرو‌های آمریکای در منطقه خاورمیانه موسوم به سنتکام اعلام کرد که آمریکا حملات علیه ایران را آغاز کرده است.