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تماس تلفنی ترامپ با نتانیاهو درباره حمله به ایران

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو درباره پاسخ آمریکا به ایران درخصوص سقوط بالگرد آپاچی آمریکا در دریای عمان گفت و گو کردند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۱۵
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5847 بازدید
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تماس ترامپ با نتانیاهو

 

به گزارش تابناک، به نقل از رسانه‌های عربی، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی افزود که ترامپ در گفت و گوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، وی را در جریان جزئیات حمله اخیر آمریکا به ایران قرار داد.

پیشتر فرماندهی مرکزی نیرو‌های آمریکای در منطقه خاورمیانه موسوم به سنتکام اعلام کرد که آمریکا حملات علیه ایران را آغاز کرده است.

 

 
 
 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
7
پاسخ
ایران که رسما اعلام کرده هلیکوپتر آپاچی امریکا در دریای عمان را سرنگون نکرده و به نظر می رسد اسرائیل برای افزایش تنش میان امریکا و ایران و ماهی گرفتن از آب گل آلود از حصور خودش در امارات برای هدف قرار دادن هلیکوپتر امریکایی استفاده کرده تا آن را به گردن ایران انداخته و ترامپ نادان هم فریب اسرائیل را خورده و در پاسخ به سرنگون شدن هلیکوپتر خود، مناطق جنوبی ایران را امشب بمباران کرده است.
آشنو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
3
پاسخ
مرگ بر وطن فروش خائن
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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