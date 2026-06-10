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حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود

سازمان تروریستی سنتکام با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی، حملات تجاوزکارانه‌ای را به چند نقطه در جنوب ایران انجام داده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۰۳
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حمله مجدد آمریکا به ایران/ انفجار در محدوده بندر سیریک‌، قشم، جاسک و میناب/ بروزرسانی می شود

به گزارش تابناک، دقایقی پیش صدای چند انفجار در مناطق شرقی هرمزگان از جمله در کوهستک و سیریک و.. شنیده شد.

 سازمان تروریستی سنتکام با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی، حملات تجاوزکارانه‌ای را به چند نقطه در جنوب ایران انجام داده است.

همچنین؛ در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به خاک ایران، ترامپ به ای بی سی نیوز گفت: باید انهدام بالگرد آپاچی را پاسخ می دادیم.
 
ترامپ افزود: ما همین الان در حال پاسخ به ایران هستیم و این پاسخ بسیار مهم است زیرا آنها یک هلیکوپتر را سرنگون کردند.
 
بر اساس این گزارش پس از تجاوز ارتش آمریکا به ایران منابع عربی گزارش دادند: بالاترین سطح هشدار در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، امارات و قطر صادر شده است.
ترامپ: ایران برای توافق فرصت از دست داد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۱۴:۵۲

حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود

دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: ارتش ایران کاملاً آشفته و بهم ریخته است. بخش زیادی از آن:مانند نیروی دریایی و هوایی آنها دیگر حتی وجود ندارد آنها کاملاً شکست خورده‌اند ایران فقط حرف می‌زند و هیچ عملی انجام نمی‌دهد قلدر خاورمیانه مرده است! آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی معطل کردند حالا باید هزینه آن را بپردازند!

قالیباف: به هر تجاوزی با قاطعیت پاسخ داده می‌شود
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۱۴:۴۷

حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود

محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در پیامی به آیین گرامیداشت شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه نوشت: 

با وجود شهادت فرماندهان و دانشمندان، نه حرکت علم و دانش متوقف شد و نه توان دفاعی و بازدارندگی کشور کاهش یافت؛ و به هر تجاوزی نیز با قاطعیت و بی‌درنگ پاسخ داده می‌شود.

خرداد ۱۴۰۴ و شب عروج هم‌رزمان مان، بار دیگر غم و حماسه سال‌های نخستین انقلاب، ترور‌های ناجوانمردانه و جنگ نابرابر تحمیلی را در حافظه تاریخی ملت ایران زنده کرد؛ روز‌ها و شب‌هایی که پی‌درپی، شمعی از جمع یاران خاموش می‌شد، اما چراغ انقلاب و مسیر حرکت ملت ایران هر روز فروزان‌تر از پیش ادامه یافت.

 

آنچه بر ما گذشت، خون‌های پاکی بود که تاریخ کمتر همانند آن را به خود دیده است؛ نام‌هایی که پس از سال‌ها مجاهدت، شجاعت و ایستادگی خستگی‌ناپذیر در حافظه این سرزمین ماندگار شد.

مردانی، چون محمد باقری، حسین سلامی، غلامعلی رشید، غلامرضا محرابی، مهدی ربانی، امیرعلی حاجی‌زاده، علی شادمانی، محمد کاظمی، سعید ایزدی و دیگر شهیدانی که در کنار خیل عظیم شهدای گلگون‌کفن، در تاریخ این مرز و بوم ثبت شدند.

سرداران مقتدر و مجاهدی که در کنار دانشمندان از جان‌گذشته‌ای، چون دکتر فریدون عباسی، دکتر محمدمهدی طهرانچی و جمعی از دلاوران عرصه علم و دانش، زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، ما را تنها گذاشتند.

اکنون ستاره‌های درخشان آسمان ایران بار دیگر راه را به ما نشان می‌دهند و ما را در مسیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) هدایت می‌کنند.

بقائی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۱۲:۲۲
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود
 
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (چهارشنبه) گفت: روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمی‌افتد، شما برای پیشبرد هر مذاکره و فرآیند دیپلماتیکی، نیازمند یک فضای حداقلی هستید، برای اینکه بتوان در آن فضا کار دیپلماسی را پیش برد.
وی افزود: متاسفانه آمریکا هم از حیث پیام‌های متناقضی که می‌فرستد و هم از جهت تغییر مکرر مواضع و مطالباتش و هم بدتر از همه از طریق نقض مکرر آتش‌بس به این روند دیپلماتیک آسیب می‌رساند، نه فقط خودش، بلکه رژیم صهیونیستی با نقض‌های مکرر آتش‌بس در لبنان به این روند آسیب می‌رسانند.بقائی خاطرنشان کرد: طبیعتا هر روند دیپلماتیکی از توسل به زور و اقدامات غیرقانونی در میدان متضرر می‌شود.
وی درباره آخرین روند مذاکرات با آمریکا گفت: دیشب با توجه به تحولاتی که رخ داد باید بررسی کنیم.
قدردانی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۱۱:۱۸

متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ، بصیر، مقاوم و سرافراز ایران اسلامی؛

اکنون که یکصد شب از حماسه سترگ، بی‌بدیل و تاریخ‌ساز حضور مقتدرانه و آگاهانه شما در صحنه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت از میدان و نیروهای مسلح، تجدید بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و پاسداشت خون پاک شهدای والامقام می‌گذرد، بر خود فرض می‌دانم مراتب سپاس، تقدیر و تعظیم خویش و آحاد رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح کشور را در برابر این نمایش عظیم وحدت ملی، انسجام مردمی و اقتدار تمدن‌ساز ابراز نمایم.

این حضور پرشکوه و کم‌نظیر که در طول یکصد شب متوالی با صلابت، ایمان، آگاهی و استقامت استمرار یافته است، صرفاً یک حرکت اجتماعی یا سیاسی نیست؛ بلکه تجلی بعثتی نوین و برانگیختگی عظیم ملت ایران است؛ همان حقیقتی که رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت امام سید علی خامنه‌ای( اعلی الله مقام الشریف) در واپسین روزهای حیات شریف خویش و پیش از جنگ رمضان، نوید ظهور و شکوفایی آن را داده بودند.

امروز این وعده الهی در قامت یک ملت بیدار، متحد، مقاوم و آماده برای دفاع از عزت و استقلال ایران اسلامی متجلی شده است.

این پدیده شگفت‌انگیز مردمی، علاوه بر نمایش وحدت کم‌نظیر ملی، به یکی از مؤلفه‌های اصلی بازدارندگی راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و پیام روشنی را به دشمنان ملت ایران به ویژه حاکمان تروریست ایالات متحده امریکا و رژیم پلید و جنایتکار صهیونیستی مخابره کرده است؛ اینکه امنیت، اقتدار و عزت این سرزمین تنها متکی به تجهیزات و توان نظامی نیست، بلکه بر پشتوانه عظیم مردمی، ایمان انقلابی و پیوند ناگسستنی ملت، ولایت و نیروهای مسلح استوار است.

بی‌تردید استمرار این حضور آگاهانه و مسئولانه، سرمایه‌ای عظیم برای تولید و تعمیق اقتدار ملی، افزایش توان بازدارندگی کشور، تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای سرمایه راهبردی نظام اسلامی و ناکام‌سازی تمامی سناریوهای دشمنان خواهد بود. 

دشمنان این مرز و بوم در برابر چنین ملتی، بیش از هر زمان دیگری به ناتوانی خود در شکستن اراده ایران اسلامی اعتراف کرده‌اند.

اینجانب ضمن تعظیم برابر این حماسه ماندگار و تاریخی، از آحاد ملت شریف ایران دعوت می‌نماید تا همان‌گونه که تاکنون با لبیک به ندای ولایت و درک صحیح از شرایط خطیر و حساس کشور در میدان حضور داشته‌اند، این حرکت مبارک و افتخارآفرین را تا زمانی که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) تکلیف دیگری برای ملت تعیین فرمایند، با همان شور، بصیرت، وحدت، صلابت و استواری ادامه دهند.

امروز بیش از هر زمان دیگر، حفظ این همبستگی ملی و استمرار این حضور باشکوه و تمدنی، تضمین‌کننده آینده‌ای مقتدر، مستقل و عزتمند برای ایران اسلامی است و بی‌شک این صفحه زرین از تاریخ ملت ایران، به عنوان نماد بعثت ملت، تجدید حیات انقلابی و نمایش اراده شکست‌ناپذیر مردم ایران در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد شد.

سلام و درود خداوند بر ملت بزرگ ایران، بر خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، بر رزمندگان سرافراز نیروهای مسلح و بر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص)
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی

آکسیوس: ایران دست‌کم ۴ موشک بالستیک به سمت پایگاه‌های آمریکا شلیک کرد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۱۰:۱۶



آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایران دست‌کم ۴ موشک بالستیک و چند پهپاد به سمت پایگاه‌های آمریکا در منطقه شلیک کرده است.

منبع آگاه نظامی: ۷۰ درصد اهداف عملیات بامداد امروز با موفقیت اصابت کرد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۱۰:۰۸



یک منبع آگاه نظامی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد بررسی‌های اولیه تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات ارسالی منابع میدانی سرویس اطلاعات خارجی ایران از موفقیت قابل توجه عملیات بامداد امروز حکایت دارد.

به گفتۀ این منبع، ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد موشک‌های بالستیک دوربرد و پهپادهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از سامانه‌های پدافندی مستقر در پایگاه‌های ایالات متحده اهداف از پیش تعیین‌شده در الازرق اردن، علی السالم کویت و‌ پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را مورد اصابت قرار داده‌اند.

این منبع آگاه افزود بر اساس داده‌های اولیه گردآوری‌شده، ۷۰ درصد اهداف دقیق برنامه‌ریزی‌شده در این عملیات با موفقیت هدف قرار گرفته است.

حادثهٔ دریایی در نزدیکیِ باب‌المندب
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۹:۵۷

سازمان عملیات دریایی انگلیس گزارش کرد که یک حادثه در ۸۸ مایلی جنوب غربی بلحاف یمن اتفاق افتاده است.

این سازمان گزارش کرده که «یک قایق با ۶ فرد مسلح به یک کشتی باری نزدیک شده و تبادل آتش بین قایق کوچک و کشتی‌های باری رخ داده است».

تصاویری از پرتاب موشک‌های بالستیک سوخت جامد خیبرشکن و سوخت مایع عماد و قدر بر علیه اهداف آمریکایی در منطقه
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۹:۳۵
 
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 تصاویری از پرتاب موشک‌های بالستیک سوخت جامد خیبرشکن و سوخت مایع عماد و قدر بر علیه اهداف آمریکایی در منطقه، در جریان عملیات موشکی سحرگاه امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد) در پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا به مناطقی از جنوب کشور
 
  به نیابت از اشباح سایه، حنظله 
و به نیابت از سرداران شهید، باقری، حاجی‌زاده و سلامی
شنیده شدن صدای انفجار در شمال عراق
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۸:۵۸
برخی رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در شمال عراق خبر می‌دهند.
 
 
گفتگوی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و عربستان
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۸:۳۱

حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود

هاکان فیدان و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان سعودی نیمه شب گذشته در تماس های تلفنی جداگانه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان آخرین وضعیت تحولات منطقه ای متعاقب حملات تجاوزکارانه امریکا به مناطقی در جنوب ایران را بررسی کردند.
 
وزیر خارجه کشورمان در این گفتگوها ضمن محکومیت تجاوز نظامی امریکا و نقض حاکمیت ملی و تمامیت راضی ایران،  بر حق ذاتی دفاع مشروع جهت پاسخ متقابل نیروهای مسلح مقتدر کشورمان تاکید کرد.

 

بیانیه وزارت خارجه درباره حملات تجاوزکارانه آمریکا به ایران
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۸:۲۹

حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود

 

 وزارت امور خارجه در خصوص اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد:

رژیم آمریکا در اولین دقایق بامداد چهارشنبه به بهانهٔ سقوط یک بالگرد ارتش تروریستی این کشور بر فراز تنگهٔ هرمز حملات وحشیانه‌ای را علیه مناطقی در جنوب کشور انجام داد که نقض فاحش منشور سازمان ملل و قاعدهٔ بنیادین «منع توسل به زور» در روابط بین‌الملل است و هیئت حاکمهٔ آمریکا با این اقدامات تجاوزکارانه بار دیگر ماهیت جنایتکارانه و جنگ‌طلب خود را نشان داد.

نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا به ایران و نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورمان، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا در منطقه که مبدأ این تجاوزها بود را هدف ضربهٔ شدید قرار دادند.

ما ضمن محکوم‌کردن شدید جنایت آمریکا در تجاوز نظامی علیه ایران، بار دیگر مسئولیت قانونی و اخلاقی همهٔ کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیهٔ جنوبی خلیج فارس، برای ممانعت از هرگونه استفاده ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی، سازماندهی، اجرا و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران را یادآوری می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود، از جمله از طریق هدف‌قراردادن مبدأ حملات و پایگاه‌ها و امکانات لجستیک مورد استفاده برای عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران، درنگ نخواهد کرد.

ما همچنین بار دیگر مسئولیت سازمان ملل، خصوصاً شورای امنیت این سازمان و دبیرکل را برای صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی و پاسخگوکردن طرف‌های متجاوز خاطرنشان می‌کنیم.

استانداری خوزستان: هیچ‌گونه بمباران یا حمله‌ای در استان ثبت نشده است
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۷:۵۴

 استانداری خوزستان در واکنش به شنیده‌شدن صدای انفجار در شهر اهواز: هیچ‌گونه بمباران یا حمله‌ای در استان ثبت نشده است/تسنیم 

پست جدید ترامپ بعد از حمله به ایران
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۷:۵۴
ترامپ بعد از حملات آمریکا به ایران، بخشی از سریال «وست وینگ» را در تروث سوشال پست کرد.
 
در این سکانس، رئیس‌جمهور بارتلت می‌گوید؛ اگر یک آمریکایی کشته شود، ما جوابش را در حد همان حمله نمی‌دهیم؛ با یه فاجعه تمام عیار برمی‌گردیم.
۲۱ هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه مورد حملات موشکی و پهپادی
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۷:۳۹

 سپاه پاسداران: ۲۱ هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه مورد اصابت قرار گرفت.

منبع آگاه: ایران با موشک دوربرد آشیانه F35 در اردن را هدف قرار داد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۷:۳۴

یک‌منبع آگاه نظامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس اعلام کرد: ایران با استفاده از موشک‌های دوربرد سوخت جامد خیبر شکن آشیانه جنگنده‌های اف ۳۵ آمریکا در اردن را هدف قرار داده است.

پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۷:۳۳

حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود

 

۴ هدف مهم در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن مورد هدف قرار گرفتند.
 
 
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت:بسم الله قاصم الجبارینفَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ️به دنبال عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در اصابت قرار دادن ۲۱ هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و ساقط کردن یک فروند پهپاد MQ9 در آسمان شهرستان جم، با توجه به تداوم شرارتهای دشمن در تکمیل عملیات مقابله به مثل، قوای اسلام و رزمندگان شجاع هوافضای سپاه توسط موشک های سوخت جامد دور برد خود ۴ هدف مهم از جمله آشیانه های جنگنده های F35 در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.پیش از این نیز رزمندگان نیروی دریایی سپاه ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین و پایگاه علی السالم کویت را مورد حمله پهپادی قرار دادند.️نیروهای ما آماده پاسخ کوبنده و قاطع به هرگونه تجاوز مجدد دشمن هستند و عواقب هر تجاوز مجدد بر عهده دشمن آمریکایی میباشد.و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
(سنتکام) مدعی به پایان رسیدن حملات خود به ایران شد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۵:۰۷

فوری/حمله مجدد آمریکا به ایران/ انفجار در محدوده بندر سیریک‌، قشم، جاسک/ سپاه: پاسخ سنگین به اقدامات خصمانه دشمن داده خواهد شد/ بروزرسانی می شود

 
 
 ارتش تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) در اطلاعیه‌ای نوشت: نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) در ۹ ژوئن، به دستور ترامپ، در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در روز گذشته، حملات دفاعی! علیه ایران را تکمیل کردند.
 
  سنتکام مدعی شد که با استفاده از مهمات دقیقِ شلیک‌شده از جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا، پدافند هوایی ایران، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های رادار مراقبتی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داده است.
 
 ارتش تروریستی آمریکا همچنین نوشته است: این عملیات پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه بود. نیروهای آمریکا همچنان هوشیار هستند و برای دفاع در برابر ایران در آمادگی قرار دارند!
سپاه پاسداران: یک فروند پهپاد MQ9 دشمن رهگیری و منهدم شد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۴:۳۶

در جریان درگیری‌های هوایی جاری در تنگۀ‌هرمز یک فروند پهپاد MQ9 که از آسمان شمال خلیج‌فارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنۀ نبرد را داشت، در آسمان شهرستان جم استان بوشهر مورد اصابت آتش رزمندگان قهرمان پدافند هوایی نوین سپاه قرار گرفت و منهدم شد.

ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین هدف حملۀ پهپادی قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۴:۳۴

فوری/حمله مجدد آمریکا به ایران/ انفجار در محدوده بندر سیریک‌، قشم، جاسک/ سپاه: پاسخ سنگین به اقدامات خصمانه دشمن داده خواهد شد/ بروزرسانی می شود

سپاه پاسداران در بیانه ای اعلام کرد: ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین هدف حملۀ پهپادی قرار گرفت.
 روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: رژیم جنگ افروز آمریکا در اوایل بامداد امروز با بهانه های واهی چند نقطه در جاسک، سیریک و قشم را مورد حمله قرار داد که به یک دکل مخابراتی در سیریک خساراتی وارد آمد و دو مخزن آب بخش بمانی این شهرستان منهدم شد.
 
در پاسخ به این حرکت شرارت آمیز دشمن، رزمندگان نیروی دریایی سپاه ساعت ۲.۳۰ دقیقه بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین را مورد حمله پهپادی قرار دادند.
 
درگیری‌ها ادامه دارد و پاسداران غیور ملت ایران در حال پاسخگویی به تجاوزهای دشمن هستند و در صورت ادامه شرارت، پاسخ‌های سنگین‌تری در راه است 
 
و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم
آمریکا از موج دوم و سوم تجاوز به جنوب ایران خبر داد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۴:۲۵

یک مقام ارشد آمریکایی در گفتگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: «موج دوم و سوم حملات به ایران در حال وقوع است».

شنیده شدن صدای انفجار مجدد در قشم پیش‌تر پدافند جزیره قشم نیز برای مقابله با اهداف متخاصم فعال شده بود.
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۳:۵۶

دقایقی پیش، صدای انفجارهایی مجدد در محدوده شهرستان قشم از سوی منابع محلی گزارش شده است.

انفجارهای مجدد در محدوده شهرستان جاسک
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۳:۰۱
دقایقی پیش، صدای انفجارهایی مجدد در محدوده شهرستان جاسک از سوی منابع محلی و ساکنان و روستاهای اطراف گزارش شده است.
 
پیش‌تر حملات به بندر جاسک و کوه مبارک توسط منابع آگاه تایید شده بود و این دومین موج از صداهای انفجارها از آغازین ساعات بامداد امروز است
صداوسیما: هیچ بندر تجاری در قشم هدف پرتابه های دشمن قرار نگرفته
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۲:۲۹
صداوسیما اعلام کرد: هیچ بندر تجاری در جزیره قشم هدف پرتابه های دشمن قرار نگرفته است.
 
این رسانه افزود: در پی شنیده شدن ۶ انفجار در قشم برخی کانال های خبری از حمله به یک بندر تجاری در قشم خبر داده بودند.
حریم هوایی کشورهای عربی بسته شد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۲:۱۹
در پی حمله آمریکا به جنوب ایران، حریم هوایی کشورهای عربی بسته شد.
 
منابع عربی نوشتند: بالاترین سطح هشدار در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، امارات و قطر صادر شد.
حمله آمریکا به دو مخزن آب در سیریک
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۲:۱۸

صداسیما: در پی حمله امشب دشمن آمریکایی به سیریک، ۲ مخزن آب بخش بمانی مورد اصابت قرار گرفته و آب آشامیدنی این بخش قطع شده است.

هشدار مجدد عراقچی به آمریکا: اگر می‌خواهید در امان باشید بهتر است منطقه ما را ترک کنید
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۲:۱۶

فوری/حمله مجدد آمریکا به ایران/ انفجار در محدوده بندر سیریک‌، قشم، جاسک/ سپاه: پاسخ سنگین به اقدامات خصمانه دشمن داده خواهد شد/ بروزرسانی می شود

 سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: با وجود شکست در میدان نبرد، ایالات متحده یک بار دیگر تصمیم گرفت عزم ما را آزمایش کند.
 
 نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نمی گذارند.
 
 اگر می خواهید در امان باشید بهتر است منطقه ما را ترک کنید. 
 
 تاریخ خلیج فارس در مورد سرنوشت شوم بیگانگان متجاوز داستان‌های زیادی دارد.
 
  هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.
صداوسیما: موج حملات آمریکا فروکش کرد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۲:۱۳

موج حملات آمریکایی‌ها در جنوب فروکش کرده است و بعد از اقدامات خصمانه در قشم، سیریک و جاسک و کوه مبارکه جاسک، هم اکنون وضعیت آرام گزارش می‌شود.

شنیده شدن انفجارهای شدید در بحرین و کویت
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۲:۱۱

منابع عربی از شنیده شدن صدای انفجار سنگین در بحرین و کویت خبر دادند.

فعال شدن سامانه‌های پدافندی در کویت و بحرین
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۲:۰۰


برخی رسانه‌‎های خبری از فعال شدن سامانه‌های پدافندی در کویت و بحرین خبر دادند.

فعال شدن سامانه‌های پدافندی در کویت و بحرین
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۲:۰۰


برخی رسانه‌‎های خبری از فعال شدن سامانه‌های پدافندی در کویت و بحرین خبر دادند.

ادعای مقام آمریکایی: حملات ما به ایران به مذاکرات لطمه نمی‌زند
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۱:۵۹
یک مقام مسئول آمریکایی در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان مدعی شد که هدف از حملات اخیر آمریکا به ایران، هشدار است.
 
وی همچنین مدعی شد: ما بر این باور هستیم که حملات آمریکا مانعی در مسیر مذاکرات پایان دادن به جنگ با ایران ایجاد نمی‌کند.
خبر حمله به میناب تکذیب شد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۱:۵۶

صداوسیما اعلام کرد: برخی کانالها از حمله هوایی به نقطه ای در میناب خبر دادند که پیکیری از محمد رادمهر فرماندار میناب نشان می دهد تا این لحظه حمله ای به شهر گزارش نشده است.

یاوه گویی ترامپ: توافقمان با ایران پابرجاست
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۱:۵۳
 
فوری/حمله مجدد آمریکا به ایران/ انفجار در محدوده بندر سیریک‌، قشم، جاسک و میناب/ سپاه: پاسخ سنگین به اقدامات خصمانه دشمن داده خواهد شد/ بروزرسانی می شود
دونالد ترامپ به شبکه ای بی سی نیوز ادعا کرد: به پاسخ قاطعانه اعتقاد دارم و این رویکرد همیشگی من است. ما توافق بسیار خوبی با ایران داریم و فکر می‌کنم این وضعیت همچنان حفظ خواهد شد.
 
او البته نگفت که منظورش کدام توافق است.
افزایش قیمت نفت پس از حمله آمریکا به ایران در پی سقوط بالگرد آپاچی
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۱:۵۲

قیمت نفت پس از حمله آمریکا به ایران اندکی افزایش یافت و به ۹۲.۳۰ دلار در هر بشکه رسید.

پیام فوری سردار سیدمجید موسوی پس از حملات آمریکا به ایران
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۱:۴۸

فوری/حمله مجدد آمریکا به ایران/ انفجار در محدوده بندر سیریک‌، قشم، جاسک و میناب/ سپاه: پاسخ سنگین به اقدامات خصمانه دشمن داده خواهد شد/ بروزرسانی می شود

سید مجید موسوی، فرمانده هوا فضای سپاه پس از آغاز حملات آمریکا به ایران پیام داد.
 
سید مجید موسوی، فرمانده هوا فضای سپاه در پیامی نوشت: ‏و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
اولین خبر از اصابت موشک های ایرانی؛ انفجار در بحرین
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۱:۴۵

به دنبال حمله آمریکایی ها به نقاطی در جنوب کشور، پایگاه آمریکایی در بحرین مورد اصابت موشک های ایرانی قرار گرفت.

پاسخ موشکی ایران آغاز شد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۱:۳۸

گزارش های غیر رسمی از پرتاب موشک و پهپادهای ایران به سمت اهداف آمریکایی در منطقه.

حمله مجدد اسرائیل به ضاحیه
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۱:۳۶

برخی منابع از وقوع انفجارهایی در ضاحیۀ جنوبی بیروت و سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از حملات تجاوزکارانه آمریکا به جنوب ایران، برای حمله به پایتخت لبنان خبر دادند.

سپاه بیانیه داد/ تا لحظات آینده پاسخ سنگین به اقدامات خصمانه دشمن داده خواهد شد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۱:۳۲

فوری/حمله مجدد آمریکا به ایران/ انفجار در محدوده بندر سیریک‌، قشم، جاسک و میناب/ بروزرسانی می شود

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد تا لحظات آینده پاسخ سنگین به اقدامات خصمانه دشمن داده خواهد شد.

 

فهرست اولیه اهداف آمریکا اعلام شد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۱:۳۱
 فهرست اولیه اهداف آمریکا:
 
پایگاه دریایی سیریک
 
پایگاه دریایی جاسک
 
موقعیت پدافند هوایی بندرعباس
 
باتری موشکی ساحلی میناب
 
باتری موشکی ساحلی قشم
 
بندر قشم
مقام آمریکایی: حملات همچنان ادامه دارد یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که ارتش آمریکا همچنان در حال اجرای حملات علیه ایران هستند. مقام آمریکایی: حملات همچنان ادامه دارد
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ - ۰۱:۲۸

یک مقام آمریکایی مدعی شد که این حملات در چارچوب «دفاع از خود» انجام می‌شود و تأکید کرد که عملیات نظامی آمریکا همچنان ادامه دارد. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
131
115
پاسخ
داریم میگیم بمب اتم بسازین.
پاسخ ها
ناشناس
| Switzerland |
۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
نساختیم این بلاها را باید تحمل بکنیم..‌
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
صد هزار مین بریزید تو تنگه هرمز
هیچ غلطی نمی توانند بکنند
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
باشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
صد برابر پاسخ دهید
موشک رهگیر ندارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
فقط به هدایت هر چه بیشتر یانکی های تروریست به
داخل تابوت فکر کنید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
کنترل تندروهای افراطی در کل کشور ، مهمترین

ضربه ای است که می‌توان به دشمن زد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ساخت و استفاده از بمب هسته ای حرام است .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
مگه اسرائیل،امریکا،پاکستان ندارن،حمله به هر ۳انجام شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
احمق یانکی
یک آپاچی از دست دادی
حمله کردی
حالا برو دست و پای جزغاله تروریست ها را جمع کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
یانکی یا هر حیوان دیگری
تو گوشتون خوب فرو کنید
وقتی به ایران حمله می کنید
باید بهای آنرا بلافاصله بپردازید.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
79
65
پاسخ
آقا 4 تا موشک بزنید فرودگاه بحرین،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
این جنگ فقط با قتل عام 10000
یانکی پایان می یابد
کل امارات و بحرین و کویت و قطر هم اگر صاف بشه
هیچ اهمیتی برای یانکی بی پدر ندارد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
25
149
پاسخ
اگه واقعا معتقد هستید اینا تروریستی و تجاوزگر هستن، پس چرا رفتید روی میز مذاکر با اینا؟ دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
هیچکدوم...فکر کن ... میز مذاکره نرفتن، یکبار پاکستان رفتن و تمام شرط ها رو به میانجی گفتن و تمام
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
حرف حق .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
شاید توافق زود بهتر باشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
پیت هگست کودن
جلوی دوربین ژست پیروزی بگیر
کشته ها را بریز تو اقیانوس
اعلام مفقودی کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
95
94
پاسخ
ما لبنان نیستیم.
بمب اتم بسازین و پایان بدین به این وضعیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
60
52
پاسخ
خواهش میکنم علیف را بزنید بهمراه قطر منافق را.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
علیف کیه ؟؟!!🤔
ناشناس
|
Canada
|
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
37
60
پاسخ
قابل توجه دوستانی که میگن بمب اتم بسازید، خوب تا حالا تمام تلاشهای صورت گرفته در همین راستا بوده و دشمنان نمیزارن وگرنه تلاشها در حال انجامه
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
23
86
پاسخ
می‌خوام گریه کنم.هر چی تو این دو ماه بازسازی کردیم رو در هرمزگان نابود کردند.
عاشق نظام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
85
44
پاسخ
بحرین و کویت و امارات بزنید ، به عرب ها رحم نکنید ، نگذرید عرب ها شب ها راحت بخوابند ، تنها عرب ها بزنید
پاسخ ها
سلطان
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
...
تاج
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
ما چه نداریم بذار اونها هم نداشته باشنننن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
,وا.....
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
30
57
پاسخ
تمام جنگنده هاشون و سوخت رسان هاشون که در پایگاه هاشون هستند تا بلند نشدن رو بزنید تا نتوانند بمباران کنند از نظر هوایی تضعیف میشوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
چشم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
85
پاسخ
بخاطر یک بالگرد متجاوز پنج نقطه را زدن
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