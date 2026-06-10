حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود
به گزارش تابناک، دقایقی پیش صدای چند انفجار در مناطق شرقی هرمزگان از جمله در کوهستک و سیریک و.. شنیده شد.
سازمان تروریستی سنتکام با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی، حملات تجاوزکارانهای را به چند نقطه در جنوب ایران انجام داده است.
دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: ارتش ایران کاملاً آشفته و بهم ریخته است. بخش زیادی از آن:مانند نیروی دریایی و هوایی آنها دیگر حتی وجود ندارد آنها کاملاً شکست خوردهاند ایران فقط حرف میزند و هیچ عملی انجام نمیدهد قلدر خاورمیانه مرده است! آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی معطل کردند حالا باید هزینه آن را بپردازند!
محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در پیامی به آیین گرامیداشت شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه نوشت:
با وجود شهادت فرماندهان و دانشمندان، نه حرکت علم و دانش متوقف شد و نه توان دفاعی و بازدارندگی کشور کاهش یافت؛ و به هر تجاوزی نیز با قاطعیت و بیدرنگ پاسخ داده میشود.
خرداد ۱۴۰۴ و شب عروج همرزمان مان، بار دیگر غم و حماسه سالهای نخستین انقلاب، ترورهای ناجوانمردانه و جنگ نابرابر تحمیلی را در حافظه تاریخی ملت ایران زنده کرد؛ روزها و شبهایی که پیدرپی، شمعی از جمع یاران خاموش میشد، اما چراغ انقلاب و مسیر حرکت ملت ایران هر روز فروزانتر از پیش ادامه یافت.
آنچه بر ما گذشت، خونهای پاکی بود که تاریخ کمتر همانند آن را به خود دیده است؛ نامهایی که پس از سالها مجاهدت، شجاعت و ایستادگی خستگیناپذیر در حافظه این سرزمین ماندگار شد.
مردانی، چون محمد باقری، حسین سلامی، غلامعلی رشید، غلامرضا محرابی، مهدی ربانی، امیرعلی حاجیزاده، علی شادمانی، محمد کاظمی، سعید ایزدی و دیگر شهیدانی که در کنار خیل عظیم شهدای گلگونکفن، در تاریخ این مرز و بوم ثبت شدند.
سرداران مقتدر و مجاهدی که در کنار دانشمندان از جانگذشتهای، چون دکتر فریدون عباسی، دکتر محمدمهدی طهرانچی و جمعی از دلاوران عرصه علم و دانش، زودتر از آنچه انتظار میرفت، ما را تنها گذاشتند.
اکنون ستارههای درخشان آسمان ایران بار دیگر راه را به ما نشان میدهند و ما را در مسیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) هدایت میکنند.
متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ، بصیر، مقاوم و سرافراز ایران اسلامی؛
اکنون که یکصد شب از حماسه سترگ، بیبدیل و تاریخساز حضور مقتدرانه و آگاهانه شما در صحنه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، حمایت از میدان و نیروهای مسلح، تجدید بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) و پاسداشت خون پاک شهدای والامقام میگذرد، بر خود فرض میدانم مراتب سپاس، تقدیر و تعظیم خویش و آحاد رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح کشور را در برابر این نمایش عظیم وحدت ملی، انسجام مردمی و اقتدار تمدنساز ابراز نمایم.
این حضور پرشکوه و کمنظیر که در طول یکصد شب متوالی با صلابت، ایمان، آگاهی و استقامت استمرار یافته است، صرفاً یک حرکت اجتماعی یا سیاسی نیست؛ بلکه تجلی بعثتی نوین و برانگیختگی عظیم ملت ایران است؛ همان حقیقتی که رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت امام سید علی خامنهای( اعلی الله مقام الشریف) در واپسین روزهای حیات شریف خویش و پیش از جنگ رمضان، نوید ظهور و شکوفایی آن را داده بودند.
امروز این وعده الهی در قامت یک ملت بیدار، متحد، مقاوم و آماده برای دفاع از عزت و استقلال ایران اسلامی متجلی شده است.
این پدیده شگفتانگیز مردمی، علاوه بر نمایش وحدت کمنظیر ملی، به یکی از مؤلفههای اصلی بازدارندگی راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و پیام روشنی را به دشمنان ملت ایران به ویژه حاکمان تروریست ایالات متحده امریکا و رژیم پلید و جنایتکار صهیونیستی مخابره کرده است؛ اینکه امنیت، اقتدار و عزت این سرزمین تنها متکی به تجهیزات و توان نظامی نیست، بلکه بر پشتوانه عظیم مردمی، ایمان انقلابی و پیوند ناگسستنی ملت، ولایت و نیروهای مسلح استوار است.
بیتردید استمرار این حضور آگاهانه و مسئولانه، سرمایهای عظیم برای تولید و تعمیق اقتدار ملی، افزایش توان بازدارندگی کشور، تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای سرمایه راهبردی نظام اسلامی و ناکامسازی تمامی سناریوهای دشمنان خواهد بود.
دشمنان این مرز و بوم در برابر چنین ملتی، بیش از هر زمان دیگری به ناتوانی خود در شکستن اراده ایران اسلامی اعتراف کردهاند.
اینجانب ضمن تعظیم برابر این حماسه ماندگار و تاریخی، از آحاد ملت شریف ایران دعوت مینماید تا همانگونه که تاکنون با لبیک به ندای ولایت و درک صحیح از شرایط خطیر و حساس کشور در میدان حضور داشتهاند، این حرکت مبارک و افتخارآفرین را تا زمانی که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) تکلیف دیگری برای ملت تعیین فرمایند، با همان شور، بصیرت، وحدت، صلابت و استواری ادامه دهند.
امروز بیش از هر زمان دیگر، حفظ این همبستگی ملی و استمرار این حضور باشکوه و تمدنی، تضمینکننده آیندهای مقتدر، مستقل و عزتمند برای ایران اسلامی است و بیشک این صفحه زرین از تاریخ ملت ایران، به عنوان نماد بعثت ملت، تجدید حیات انقلابی و نمایش اراده شکستناپذیر مردم ایران در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد شد.
سلام و درود خداوند بر ملت بزرگ ایران، بر خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، بر رزمندگان سرافراز نیروهای مسلح و بر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص)
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایران دستکم ۴ موشک بالستیک و چند پهپاد به سمت پایگاههای آمریکا در منطقه شلیک کرده است.
یک منبع آگاه نظامی در گفتوگو با فارس اعلام کرد بررسیهای اولیه تصاویر ماهوارهای و اطلاعات ارسالی منابع میدانی سرویس اطلاعات خارجی ایران از موفقیت قابل توجه عملیات بامداد امروز حکایت دارد.
به گفتۀ این منبع، ارزیابیهای اولیه نشان میدهد موشکهای بالستیک دوربرد و پهپادهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از سامانههای پدافندی مستقر در پایگاههای ایالات متحده اهداف از پیش تعیینشده در الازرق اردن، علی السالم کویت و پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را مورد اصابت قرار دادهاند.
این منبع آگاه افزود بر اساس دادههای اولیه گردآوریشده، ۷۰ درصد اهداف دقیق برنامهریزیشده در این عملیات با موفقیت هدف قرار گرفته است.
سازمان عملیات دریایی انگلیس گزارش کرد که یک حادثه در ۸۸ مایلی جنوب غربی بلحاف یمن اتفاق افتاده است.
این سازمان گزارش کرده که «یک قایق با ۶ فرد مسلح به یک کشتی باری نزدیک شده و تبادل آتش بین قایق کوچک و کشتیهای باری رخ داده است».
وزارت امور خارجه در خصوص اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران در بیانیهای اعلام کرد:
رژیم آمریکا در اولین دقایق بامداد چهارشنبه به بهانهٔ سقوط یک بالگرد ارتش تروریستی این کشور بر فراز تنگهٔ هرمز حملات وحشیانهای را علیه مناطقی در جنوب کشور انجام داد که نقض فاحش منشور سازمان ملل و قاعدهٔ بنیادین «منع توسل به زور» در روابط بینالملل است و هیئت حاکمهٔ آمریکا با این اقدامات تجاوزکارانه بار دیگر ماهیت جنایتکارانه و جنگطلب خود را نشان داد.
نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا به ایران و نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورمان، پایگاهها و داراییهای آمریکا در منطقه که مبدأ این تجاوزها بود را هدف ضربهٔ شدید قرار دادند.
ما ضمن محکومکردن شدید جنایت آمریکا در تجاوز نظامی علیه ایران، بار دیگر مسئولیت قانونی و اخلاقی همهٔ کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای حاشیهٔ جنوبی خلیج فارس، برای ممانعت از هرگونه استفاده ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی، سازماندهی، اجرا و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران را یادآوری میکنیم و هشدار میدهیم که ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود، از جمله از طریق هدفقراردادن مبدأ حملات و پایگاهها و امکانات لجستیک مورد استفاده برای عملیاتهای تجاوزکارانه علیه ایران، درنگ نخواهد کرد.
ما همچنین بار دیگر مسئولیت سازمان ملل، خصوصاً شورای امنیت این سازمان و دبیرکل را برای صیانت از صلح و امنیت بینالمللی و پاسخگوکردن طرفهای متجاوز خاطرنشان میکنیم.
استانداری خوزستان در واکنش به شنیدهشدن صدای انفجار در شهر اهواز: هیچگونه بمباران یا حملهای در استان ثبت نشده است/تسنیم
سپاه پاسداران: ۲۱ هدف در پایگاههای هوایی و دریایی آمریکا در منطقه مورد اصابت قرار گرفت.
یکمنبع آگاه نظامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس اعلام کرد: ایران با استفاده از موشکهای دوربرد سوخت جامد خیبر شکن آشیانه جنگندههای اف ۳۵ آمریکا در اردن را هدف قرار داده است.
در جریان درگیریهای هوایی جاری در تنگۀهرمز یک فروند پهپاد MQ9 که از آسمان شمال خلیجفارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنۀ نبرد را داشت، در آسمان شهرستان جم استان بوشهر مورد اصابت آتش رزمندگان قهرمان پدافند هوایی نوین سپاه قرار گرفت و منهدم شد.
یک مقام ارشد آمریکایی در گفتگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: «موج دوم و سوم حملات به ایران در حال وقوع است».
دقایقی پیش، صدای انفجارهایی مجدد در محدوده شهرستان قشم از سوی منابع محلی گزارش شده است.
صداسیما: در پی حمله امشب دشمن آمریکایی به سیریک، ۲ مخزن آب بخش بمانی مورد اصابت قرار گرفته و آب آشامیدنی این بخش قطع شده است.
موج حملات آمریکاییها در جنوب فروکش کرده است و بعد از اقدامات خصمانه در قشم، سیریک و جاسک و کوه مبارکه جاسک، هم اکنون وضعیت آرام گزارش میشود.
منابع عربی از شنیده شدن صدای انفجار سنگین در بحرین و کویت خبر دادند.
برخی رسانههای خبری از فعال شدن سامانههای پدافندی در کویت و بحرین خبر دادند.
برخی رسانههای خبری از فعال شدن سامانههای پدافندی در کویت و بحرین خبر دادند.
صداوسیما اعلام کرد: برخی کانالها از حمله هوایی به نقطه ای در میناب خبر دادند که پیکیری از محمد رادمهر فرماندار میناب نشان می دهد تا این لحظه حمله ای به شهر گزارش نشده است.
قیمت نفت پس از حمله آمریکا به ایران اندکی افزایش یافت و به ۹۲.۳۰ دلار در هر بشکه رسید.
به دنبال حمله آمریکایی ها به نقاطی در جنوب کشور، پایگاه آمریکایی در بحرین مورد اصابت موشک های ایرانی قرار گرفت.
گزارش های غیر رسمی از پرتاب موشک و پهپادهای ایران به سمت اهداف آمریکایی در منطقه.
برخی منابع از وقوع انفجارهایی در ضاحیۀ جنوبی بیروت و سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از حملات تجاوزکارانه آمریکا به جنوب ایران، برای حمله به پایتخت لبنان خبر دادند.
روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد تا لحظات آینده پاسخ سنگین به اقدامات خصمانه دشمن داده خواهد شد.
یک مقام آمریکایی مدعی شد که این حملات در چارچوب «دفاع از خود» انجام میشود و تأکید کرد که عملیات نظامی آمریکا همچنان ادامه دارد.
هیچ غلطی نمی توانند بکنند
موشک رهگیر ندارند
داخل تابوت فکر کنید.
ضربه ای است که میتوان به دشمن زد
یک آپاچی از دست دادی
حمله کردی
حالا برو دست و پای جزغاله تروریست ها را جمع کن
تو گوشتون خوب فرو کنید
وقتی به ایران حمله می کنید
باید بهای آنرا بلافاصله بپردازید.
یانکی پایان می یابد
کل امارات و بحرین و کویت و قطر هم اگر صاف بشه
هیچ اهمیتی برای یانکی بی پدر ندارد
جلوی دوربین ژست پیروزی بگیر
کشته ها را بریز تو اقیانوس
اعلام مفقودی کن