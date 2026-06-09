بازگشت تحریمها علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع تحریمهای ایران، نمایندگی دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل اظهار داشت: با پایان شرایط جنگی و رفع تهدیدات، زمینه راستیآزمایی فراهم میشود.
وی افزود: هیچ کشوری به اندازه ایران از حقوق مشروع خود محروم نشده و هدف تجاوزات جنایتکارانه از طریق حملات نظامی به مؤسسات هستهای صلحآمیز خود قرار نگرفته است.
نماینده ایران تصریح کرد: در صورت پایان یافتن شرایط جنگی، زمینه برای فعالیتهای راستیآزمایی پادمانی آژانس فراهم خواهد شد.
نماینده روسیه در سازمان ملل: ادعای بازگشت تحریمها علیه ایران فاقد وجاهت حقوقی است؛ قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، مبنای لغو تحریمها را تعیین کردهاند
نماینده چین در سازمان ملل: از موضع روسیه حمایت میکنیم؛ تلاش برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران فاقد مبنای شورای امنیت است.
نماینده انگلیس در سازمان ملل ضمن اظهاراتی بی پایه اعلام کرد: ما بیانیه روسیه و چین را رد میکنیم و بر فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمها علیه ایران تأکید میکنیم!
نماینده فرانسه بیانیههای روسیه و چین را رد و بر مشروعیت بازگشت تحریمها علیه ایران ذیل قطعنامههای شورای امنیت تأکید کرد
در این نشست نماینده فرانسه افزود: قطعنامههای شورای امنیت درباره برنامه هستهای ایران بر مبنای تصمیمات قبلی و گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی بازتعریف و دوباره اعمال شده است.
وی تصریح کرد: از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و سپس در سپتامبر گذشته، روند بازگردانی و اجرای مجدد برخی تحریمها ذیل قطعنامههای مرتبط با ایران ادامه یافته است.
نماینده فرانسه یادآور شد: جلسه امروز کاملاً موجه است تا اعضای شورا درباره بازگشت تحریمها علیه ایران بر اساس چارچوبهای مصوب سازمان ملل گفتوگو و تصمیمگیری کنند.
شورای امنیت رأیگیری درباره قطعنامه ۱۷۳۷ را پیش برد و با ۱۱ رأی موافق، بررسی بازگشت تحریمها علیه ایران را تصویب کرد!
چرا روس و چین وتو نکردن!؟
از دار دسته ترامپ و اروپایی ها تعجب نداره! اما روس و چین!؟ بی بخار