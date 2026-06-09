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بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد

نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع تحریم‌های ایران با حضور نمایندگان ۱۵ کشورهای عضو دایم و موقت این شورا و نماینده ایران برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۸۸
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47118 بازدید
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۴۱
بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع تحریم‌های ایران، نمایندگی دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل اظهار داشت: با پایان شرایط جنگی و رفع تهدیدات، زمینه راستی‌آزمایی فراهم می‌شود.

وی افزود: هیچ کشوری به اندازه ایران از حقوق مشروع خود محروم نشده و هدف تجاوزات جنایتکارانه از طریق حملات نظامی به مؤسسات هسته‌ای صلح‌آمیز خود قرار نگرفته است.

نماینده ایران تصریح کرد: در صورت پایان یافتن شرایط جنگی، زمینه برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی پادمانی آژانس فراهم خواهد شد.

نماینده روسیه در سازمان ملل: ادعای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران فاقد وجاهت حقوقی است؛ قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، مبنای لغو تحریم‌ها را تعیین کرده‌اند

نماینده چین در سازمان ملل: از موضع روسیه حمایت می‌کنیم؛ تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران فاقد مبنای شورای امنیت است.

نماینده انگلیس در سازمان ملل ضمن اظهاراتی بی پایه اعلام کرد: ما بیانیه روسیه و چین را رد می‌کنیم و بر فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران تأکید میکنیم!

نماینده فرانسه بیانیه‌های روسیه و چین را رد و بر مشروعیت بازگشت تحریم‌ها علیه ایران ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت تأکید کرد

در این نشست نماینده فرانسه افزود: قطعنامه‌های شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران بر مبنای تصمیمات قبلی و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازتعریف و دوباره اعمال شده است.

وی تصریح کرد: از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و سپس در سپتامبر گذشته، روند بازگردانی و اجرای مجدد برخی تحریم‌ها ذیل قطعنامه‌های مرتبط با ایران ادامه یافته است.

نماینده فرانسه یادآور شد: جلسه امروز کاملاً موجه است تا اعضای شورا درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بر اساس چارچوب‌های مصوب سازمان ملل گفت‌و‌گو و تصمیم‌گیری کنند.

شورای امنیت رأی‌گیری درباره قطعنامه ۱۷۳۷ را پیش برد و با ۱۱ رأی موافق، بررسی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد!

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شورای امنیت ایران تحریم های ایران بازگشت تحریم ها رای گیری تصویب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۴۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
15
36
پاسخ
نتیجه مذاکره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
44
پاسخ
برجام را دفن کردن ، بدون دادن هیچ امتیازی فقط مراکز هسته ای ما را برای بمباران شناسایی کردن،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
8
21
پاسخ
وتو نشد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
نمیتونست وتو بشه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
13
35
پاسخ
برادران چین و روسیه چی شدن؟؟؟؟؟
پاسخ ها
احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
چین و روسیه رای مخالف دادند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
12
12
پاسخ
نه برجام بد بود دوستان میگفتن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
دوست نبودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
3
13
پاسخ
بازگشت تحریم یا بررسی بازگشت تحریم ؟ بالخره کدام یکی تابناک ؟
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
40
پاسخ
آنوقت باز چین و روسیه برای ما دعا کردند ولی وتو نکردند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
6
37
پاسخ
چرا روس ها و چینی ها وتو نکردند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
27
پاسخ
روسیه و چین ،وتو نکردن؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
28
پاسخ
عجب
چرا روس و چین وتو نکردن!؟
از دار دسته ترامپ و اروپایی ها تعجب نداره! اما روس و چین!؟ بی بخار
پاسخ ها
افسبن
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
اول برحام رو بخونید بعد به روسیه و چین بتازید. بر اساس برحام آقایون برگشت تحریمها خودکار هست و اصلا رای گیری هم نداره.روسبه و وین میتونن عمل نکنند. الان ایران باید تنگه هرمز و باب المندب رو بلنده . اجازه عبور به کشورهای اروپایی رو نده.
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