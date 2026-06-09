صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کالاس: بازگشت به جنگ بهای سنگینی به‌همراه دارد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت بازگشت به جنگی تمام‌عیار «بهای سنگینی» برای کل منطقه به‌همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۷۷
| |
2239 بازدید
کالاس: بازگشت به جنگ بهای سنگینی به‌همراه دارد

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، کایالا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در جریان سفر به دوبلین و کنفرانس مطبوعاتی مشترک با هلن مک‌انتی، وزیر امور خارجه ایرلند بیان کرد: ما در مورد تحولات غرب آسیا بحث و رایزنی کردیم.

بنا بر این گزارش، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با اشاره به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: اکنون یک وقفه شکننده وجود دارد و امیدواریم طرفین به زودی به توافق برسند. همچنین بازگشت به جنگ تمام‌عیار بهای سنگینی برای کل منطقه خواهد داشت.

کایا کالاس بدون اشاره به اقدامات غیرقانونی آمریکا که منجر به وضعیت فعلی در تنگه هرمز شده، ادعا کرد که ادامه بسته شدن تنگه هرمز غیرقابل قبول بوده و پیامدهای آن بسیار فراتر از منطقه است.

در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه تردد کشتی‌ها از این آبراه مهم بین‌المللی که در مجاورت آب‌های سرزمینی و خط ساحلی قلمرو ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها اجازه عبور نخواهند داشت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه پرداخت و گفت: لبنان، جایی که هزاران سرباز اروپایی تحت ماموریت یونیفیل خدمت می‌کنند، همچنان در آستانه‌ی بحران است. ماه‌های اخیر برای تمام کشورهای مشارکت‌کننده‌ به‌طرز فوق‌العاده‌ای دشوار بوده و می‌خواهم از سهم دیرینه‌ی ایرلند در صلح، ثبات و امنیت در لبنان قدردانی کنم. علاوه بر این، در غزه و کرانه‌ی باختری، چشم‌انداز انسانی و سیاسی همچنان وخیم است. برای افزایش فشار، وزرای امور خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ماه گذشته تحریم‌هایی را علیه شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی اعمال کردند.

کالاس افزود: هفته‌ی گذشته، ایرلند ممنوعیت سفر برای وزاری صهیونیستی از جمله بن گویر و اسموتریچ اعمال کرد. پیشنهادهایی برای اعمال تحریم در سطح اتحادیه‌ی اروپا در حال حاضر بین کشورهای عضو در حال بررسی است.

وی در قسمت دیگری از اظهارات خود درباره جنگ اوکراین گفت: من و وزیر خارجه مک‌انتی در مورد چگونگی تقویت بیشتر حمایت خود از اوکراین بحث کردیم. می‌خواهم از ایرلند به خاطر اولویت دادن به اوکراین تشکر کنم. همه ما می‌خواهیم این جنگ پایان یابد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد: اتحادیه اروپا همچنان به هدف قرار دادن درآمدهای روسیه ادامه خواهد داد تا این کشور را مجبور به پایان دادن به جنگ کند اما ما باید روسیه را نه تنها از پول، بلکه از دارایی‌هایی که برای تامین مالی این جنگ به آنها نیاز دارد نیز محروم کنیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اروپا کایا کالاس اتحادیه اروپا ایران آمریکا جنگ مذاکره توافق تنگه هرمز
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات تازه از سرنگونی بالگرد آمریکایی در خلیج فارس
درگیری با ایران دشوارتر از آن بود که انتظار داشتیم!
بهانه تازه ترامپ برای تهدید حمله به ایران!
انگلیس: در هیچ عملیاتی علیه ایران مشارکت نداشتیم
پیشنهاد جدید ایران برای آمریکا ارسال شده است
قالیباف: ما زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم
سفارت کشور اروپایی در تهران فعالیت خود را از سر گرفت
هشدار عراقچی نسبت به هرگونه خطای دشمن در خلیج فارس
گفت‌وگوی وزیران خارجه عربستان و مصر
اتحادیه اروپا خواستار تداوم مذاکرات ایران و آمریکا شد
ترامپ: گفت‌وگو‌ها با ایران به طور مداوم ادامه دارد
میدل ایست آی: ایران جنگ را برده است
اتحادیه اروپا: هدف آمریکا از جنگ با ایران را درک نمی‌کنیم
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mV3
tabnak.ir/005mV3