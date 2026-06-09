مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت بازگشت به جنگی تمام‌عیار «بهای سنگینی» برای کل منطقه به‌همراه خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، کایالا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در جریان سفر به دوبلین و کنفرانس مطبوعاتی مشترک با هلن مک‌انتی، وزیر امور خارجه ایرلند بیان کرد: ما در مورد تحولات غرب آسیا بحث و رایزنی کردیم.

بنا بر این گزارش، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با اشاره به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: اکنون یک وقفه شکننده وجود دارد و امیدواریم طرفین به زودی به توافق برسند. همچنین بازگشت به جنگ تمام‌عیار بهای سنگینی برای کل منطقه خواهد داشت.

کایا کالاس بدون اشاره به اقدامات غیرقانونی آمریکا که منجر به وضعیت فعلی در تنگه هرمز شده، ادعا کرد که ادامه بسته شدن تنگه هرمز غیرقابل قبول بوده و پیامدهای آن بسیار فراتر از منطقه است.

در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه تردد کشتی‌ها از این آبراه مهم بین‌المللی که در مجاورت آب‌های سرزمینی و خط ساحلی قلمرو ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها اجازه عبور نخواهند داشت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه پرداخت و گفت: لبنان، جایی که هزاران سرباز اروپایی تحت ماموریت یونیفیل خدمت می‌کنند، همچنان در آستانه‌ی بحران است. ماه‌های اخیر برای تمام کشورهای مشارکت‌کننده‌ به‌طرز فوق‌العاده‌ای دشوار بوده و می‌خواهم از سهم دیرینه‌ی ایرلند در صلح، ثبات و امنیت در لبنان قدردانی کنم. علاوه بر این، در غزه و کرانه‌ی باختری، چشم‌انداز انسانی و سیاسی همچنان وخیم است. برای افزایش فشار، وزرای امور خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ماه گذشته تحریم‌هایی را علیه شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی اعمال کردند.

کالاس افزود: هفته‌ی گذشته، ایرلند ممنوعیت سفر برای وزاری صهیونیستی از جمله بن گویر و اسموتریچ اعمال کرد. پیشنهادهایی برای اعمال تحریم در سطح اتحادیه‌ی اروپا در حال حاضر بین کشورهای عضو در حال بررسی است.

وی در قسمت دیگری از اظهارات خود درباره جنگ اوکراین گفت: من و وزیر خارجه مک‌انتی در مورد چگونگی تقویت بیشتر حمایت خود از اوکراین بحث کردیم. می‌خواهم از ایرلند به خاطر اولویت دادن به اوکراین تشکر کنم. همه ما می‌خواهیم این جنگ پایان یابد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد: اتحادیه اروپا همچنان به هدف قرار دادن درآمدهای روسیه ادامه خواهد داد تا این کشور را مجبور به پایان دادن به جنگ کند اما ما باید روسیه را نه تنها از پول، بلکه از دارایی‌هایی که برای تامین مالی این جنگ به آنها نیاز دارد نیز محروم کنیم.