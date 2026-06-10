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رئیس انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با تابناک :

قیمت‌ها باید بر اساس مستندات «تعدیل» شوند/ فعلاً کلید مطالبات مان دست ساختمان میرداماد است

صنعت قطعه‌سازی کشور میانِ وعده‌های چند ده همتی دولتی و واقعیت‌های ناچیزِ جیبِ تولیدکنندگان، در یک بن‌بست بزرگ گیر کرده است این در حالی است که معاون وزیر صمت، با اعتمادبه‌نفس تمام از واریز ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات طی ۱۰ روز خبر می‌دهد درحالی که رئیس انجمن قطعه‌سازان، در گفتگو با تابناک پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۹۳
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3717 بازدید
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۹

قیمت‌ها باید بر اساس مستندات «تعدیل» شوند/ فعلاً کلید مطالبات مان دست ساختمان میرداماد است

فاصله میان وعده تا عمل در وزارت صمت به ۱۰ روز تقلیل یافته است؛ اما این تمام حقیقت نیست ؛ در حالی که فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت از تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به رگ‌های خشکیده صنعت قطعه‌سازی سخن می‌گوید، اما فعالان این صنعت در گفتگو با تابناک، این وعده‌ها را حواله‌ای روی یخ می‌داند و تضاد آنجاست که دولت از پرداخت ۵۰ همت حرف می‌زند، اما قطعه‌ساز خسته از وعده، به دریافت ماهانه تنها ۵ همت هم راضی شده است اما حالا راستی‌آزمایی این ادعای بزرگ، به ثانیه‌شمار افتاده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که  فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت از پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه‌سازان خبر می‌دهد، فعالان این صنعت با دیده تردید به این وعده‌ها می‌نگرند و معتقدند کلید نهایی این قفل همچنان در دستان بانک مرکزی است که چراغ سبزی نشان نداده است.

صنعت قطعه‌سازی ایران که این روزها زیر بار سنگین بدهی خودروسازان و بحران تأمین مواد اولیه نفس‌های آخر را می‌کشد، بار دیگر شاهد وعده‌هایی برای تزریق نقدینگی است. معاون وزیر صمت با رویکردی خوش‌بینانه از اتخاذ تصمیمات اجرایی برای حل بحران نقدینگی خبر داد و اعلام کرد: براساس توافقات صورت گرفته ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از مطالبات قطعه‌سازان حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت خواهد شد و همچنین از تسهیل در ترخیص ۹۰درصدی مواد اولیه سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که با ارسال گزارش عملکرد به بانک مرکزی، گره تسهیلات جدید باز شود.
 
اما در جبهه مقابل، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان درگفتگو با تابناک با لحنی محتاطانه و حاکی از بیم و امید تحقق این وعده‌ها را منوط به تایید نهایی بانک مرکزی دانست و گفت: این تقاضای دیرینه‌ی ما بوده اما عملیاتی شدن آن کاملاً به بانک مرکزی بستگی دارد ؛ هرچند تحرکاتی دیده می‌شود، اما همچنان منتظر پاسخ نهایی هستیم.
 
گذشته از آن رییس هیات عامل ایدرو قاطعانه از پرداخت ۵۰ همت در ۱۰ روز آینده سخن می گوید درحالی که نجفی‌منش پرداخت‌ها را تا این لحظه «خیلی کم» ارزیابی کرده و دراین خصوص به خبرنگار تابناک گفت: پیشنهادی مطرح کردیم که به جای ۵۰ همت یکباره، درخواست پرداخت ماهانه ۵ همت یا ۱۰ درصد خرید ماهانه را مطرح کرده که هنوز ازسوی خودروسازان داخلی بی‌پاسخ مانده است که این مساله نشان می‌دهد که قطعه‌سازان حتی به دریافت ۱۰ درصد از این مبلغ هم راضی هستند، چه رسد به ۵۰ همت وعده داده شده است. 
 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به صراحت اعلام کرد : همه چیز به بانک مرکزی بستگی دارد؛ نهادی که پیش از این بابت عدم بازگشت تسهیلات قبلی، سخت‌گیری‌های شدیدی را اعمال کرده و هنوز چراغ سبزی برای نقدینگی جدید نشان نداده است.
 
همچنین او درمورد تعدیل قیمت‌ها در بازار لوازم یدکی خودرو توضیحاتی ارائه داد و گفت: بدون تعدیل قیمت قطعات بر اساس مستندات جدید، صرف تزریق نقدینگی حتی در صورت تحقق تنها یک مسکن موقت خواهد بود و مشکل سودآوری و بقای قطعه‌سازان را حل نخواهد کرد.
 
به گزارش تابناک ، به نظرمی رسد صنعت قطعه‌سازی در یک وضعیت بیم و امید قرار گرفته است و اگر وعده ۵۰ همتی معاون وزیر صمت طی ۱۰ روز آینده به حساب قطعه‌سازان ننشیند، شکاف اعتماد میان دولت و بخش خصوصی عمیق‌تر شده و بحران «خودروهای ناقص» در کف کارخانه‌ها بار دیگر اوج خواهد گرفت که کلید این ماجرا اکنون نه در وزارت صمت، بلکه در ساختمان شیشه‌ای میرداماد است.
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برچسب ها
وزارت صمت وزیر صمت بدهی قطعه سازان بانک مرکزی مطالبات قطعه‌سازان صنعت قطعه سازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
25
پاسخ
همه‌چیز گران شود و مردم له شوند همین
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
یکی بگه پس چرا ایران خودرو به کروز داده شد؟
کروز و آقای کشاورز قرار نبود مگه نجات بدن؟
الان ایران خودرو داره قطعه گرون رو از کروز میخره چون کشاورز همه کاره شده و ماشین رو دوبله سوبله گرون میده به مردم و پول خودش رو سر وقت میده و سایپا هم فلج شده
پس اینا چه کار مثبتی برای خودرو کردن
کی به کیه؟ بدید سایپا رو هم به کشاورز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
14
پاسخ
کم خودرو را گران کردید چرا همه شدن بکن خدایش این قمیت ها در بیرون منطقی یک پفک شد صد پنجاه نه همه دیگه دارن میکنن تا اونجایی که میتونن مثلا پنجاه تومن براش اب میخوره میده دویست هرکی هرکی شده
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
8
پاسخ
امروز وانت فوتون را دو میلیارد تومان تعدیل قیمت کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
9
پاسخ
عامل اصلی تورم رشد حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط دولت و بانک ها است. بانک مرکزی و دولت بانک ها بالاخص بانک های دولتی را در هم ادغام کند و نظام اداری کشور را کوچک و چابک کنند تا رشد نقدینگی کاهش یابد وگرنه با افزایش رشد نقدینگی تورم نیز افزایش می یابد و شرکت ها ناگزیر از،افزایش قیمت کالاها هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
11
پاسخ
همه چی گرون بشه ولی فقط حقوق و دستمزد نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
9
پاسخ
هر دم از این دولت بری میرسد
خوب آخه شما برداشتی همتی رو کردی رئیس بانک مرکزی؟ وزیر استیضاح شده و ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
هنوز واقعا فکر میکنید مهمه کی رئیس جمهور یا رئیس بانک باشه؟
بابا کی میخواید از خواب بیدار بشید؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
0
پاسخ
تابناک! تو هم فکر میکنی که گرانی یعنی تعدیل؟ بعضی‌ها اخراج را هم با تعدیل لعاب میدن! اگر خلاف این نظر را داری ، چرا انتقادات مرا در این مورد ، غیر قابل انتشار تلقی کردی؟ برای نشان دادن پایبندی خود به پاسخگویی هم شده پاسخ این سوالات را بده.
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