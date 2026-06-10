فاصله میان وعده تا عمل در وزارت صمت به ۱۰ روز تقلیل یافته است؛ اما این تمام حقیقت نیست ؛ در حالی که فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت از تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به رگهای خشکیده صنعت قطعهسازی سخن میگوید، اما فعالان این صنعت در گفتگو با تابناک، این وعدهها را حوالهای روی یخ میداند و تضاد آنجاست که دولت از پرداخت ۵۰ همت حرف میزند، اما قطعهساز خسته از وعده، به دریافت ماهانه تنها ۵ همت هم راضی شده است اما حالا راستیآزمایی این ادعای بزرگ، به ثانیهشمار افتاده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت از پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعهسازان خبر میدهد، فعالان این صنعت با دیده تردید به این وعدهها مینگرند و معتقدند کلید نهایی این قفل همچنان در دستان بانک مرکزی است که چراغ سبزی نشان نداده است.
صنعت قطعهسازی ایران که این روزها زیر بار سنگین بدهی خودروسازان و بحران تأمین مواد اولیه نفسهای آخر را میکشد، بار دیگر شاهد وعدههایی برای تزریق نقدینگی است. معاون وزیر صمت با رویکردی خوشبینانه از اتخاذ تصمیمات اجرایی برای حل بحران نقدینگی خبر داد و اعلام کرد: براساس توافقات صورت گرفته ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از مطالبات قطعهسازان حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت خواهد شد و همچنین از تسهیل در ترخیص ۹۰درصدی مواد اولیه سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که با ارسال گزارش عملکرد به بانک مرکزی، گره تسهیلات جدید باز شود.
اما در جبهه مقابل، محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان درگفتگو با تابناک با لحنی محتاطانه و حاکی از بیم و امید تحقق این وعدهها را منوط به تایید نهایی بانک مرکزی دانست و گفت: این تقاضای دیرینهی ما بوده اما عملیاتی شدن آن کاملاً به بانک مرکزی بستگی دارد ؛ هرچند تحرکاتی دیده میشود، اما همچنان منتظر پاسخ نهایی هستیم.
گذشته از آن رییس هیات عامل ایدرو قاطعانه از پرداخت ۵۰ همت در ۱۰ روز آینده سخن می گوید درحالی که نجفیمنش پرداختها را تا این لحظه «خیلی کم» ارزیابی کرده و دراین خصوص به خبرنگار تابناک گفت: پیشنهادی مطرح کردیم که به جای ۵۰ همت یکباره، درخواست پرداخت ماهانه ۵ همت یا ۱۰ درصد خرید ماهانه را مطرح کرده که هنوز ازسوی خودروسازان داخلی بیپاسخ مانده است که این مساله نشان میدهد که قطعهسازان حتی به دریافت ۱۰ درصد از این مبلغ هم راضی هستند، چه رسد به ۵۰ همت وعده داده شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به صراحت اعلام کرد : همه چیز به بانک مرکزی بستگی دارد؛ نهادی که پیش از این بابت عدم بازگشت تسهیلات قبلی، سختگیریهای شدیدی را اعمال کرده و هنوز چراغ سبزی برای نقدینگی جدید نشان نداده است.
همچنین او درمورد تعدیل قیمتها در بازار لوازم یدکی خودرو توضیحاتی ارائه داد و گفت: بدون تعدیل قیمت قطعات بر اساس مستندات جدید، صرف تزریق نقدینگی حتی در صورت تحقق تنها یک مسکن موقت خواهد بود و مشکل سودآوری و بقای قطعهسازان را حل نخواهد کرد.
به گزارش تابناک ، به نظرمی رسد صنعت قطعهسازی در یک وضعیت بیم و امید قرار گرفته است و اگر وعده ۵۰ همتی معاون وزیر صمت طی ۱۰ روز آینده به حساب قطعهسازان ننشیند، شکاف اعتماد میان دولت و بخش خصوصی عمیقتر شده و بحران «خودروهای ناقص» در کف کارخانهها بار دیگر اوج خواهد گرفت که کلید این ماجرا اکنون نه در وزارت صمت، بلکه در ساختمان شیشهای میرداماد است.