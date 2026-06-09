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رِدبانکی شو

رونمایی بانک شهر از نئوبانک هواداری با جوایز ویژه و خدمات نوین

کد خبر: ۱۳۷۷۹۸۸
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رونمایی بانک شهر از نئوبانک هواداری با جوایز ویژه و خدمات نوین

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، این نئوبانک خدمات متنوعی از جمله «سودپلاس»، «ردگلد»، «انتقال وجه هوشمند»، «کارت‌به‌چند»، «دستیار هوشمند»، «آنی شارژ»، «رِدبانکی شو»، «خدمات هواداری»، «رد فلای» و «رد سیلور» را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

طرح «رِدبانکی شو»؛ ورود به دنیای پاداش‌ها
در قالب طرح «رِدبانکی شو»، کاربران جدید پس از دانلود اپلیکیشن( دریافت از آدرس: https://red-bank.ir/download) انجام احراز هویت و افتتاح حساب، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هدیه افتتاح حساب دریافت می‌کنند.

همچنین هر کاربر می‌تواند با دعوت از دوستان خود از طریق لینک اختصاصی، به ازای هر افتتاح حساب موفق، ۱۰۰ هزار تومان پاداش دریافت کند. این طرح با هدف گسترش خدمات دیجیتال و ایجاد انگیزه برای استفاده از ابزارهای نوین بانکی اجرا شده است.

سودپلاس؛ هوشمندانه‌ترین روش برای مدیریت نقدینگی
یکی از خدمات شاخص رِدبانک، سرویس «سودپلاس» است. در این خدمت، امکان دریافت سود روزشمار توسط کاربران وجود دارد، در حالی که امکان برداشت وجه در هر زمان و بدون محدودیت برای آنان فراهم شده است. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد از سود موجودی خود بهره‌مند شوند و همزمان مدیریت نقدینگی انعطاف‌پذیری داشته باشند.

رِدگلد (RedGold)؛ ویترین دیجیتال طلا در جیب شما
رِدبانک در حوزه سرمایه‌گذاری نیز خدماتی نوین ارائه کرده است. سرویس «رِدگلد» امکان خرید و فروش آنلاین طلا با قیمت لحظه‌ای بازار را در بستری امن و مبتنی بر زیرساخت بانکی و پشتوانه بانک شهرفراهم می‌کند. کاربران می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و با حداقل مبالغ، سرمایه‌گذاری در طلا را تجربه کرده و دارایی خود را به صورت دیجیتال مدیریت کنند.

بانکداری هوشمند و سریع‌تر
در بخش خدمات روزمره بانکی، «انتقال وجه هوشمند» با تحلیل اطلاعات تراکنش، بهترین و سریع‌ترین روش انتقال را به صورت خودکار پیشنهاد می‌دهد. همچنین سرویس «کارت‌به‌چند» امکان واریز همزمان یک مبلغ به چند مقصد مختلف را تنها با یک تایید فراهم کرده است؛ قابلیتی کاربردی برای کاربران شخصی و کسب‌وکارها.

رِدبانک همچنین با بهره‌گیری از «دستیار هوشمند» مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان تعامل صوتی و متنی را برای انجام سریع‌تر امور بانکی فراهم کرده است. خدماتی مانند «آنی شارژ» و سایر امکانات پرداخت نیز فرآیندهای روزمره مالی را برای کاربران ساده‌تر کرده‌اند.

فراتر از یک بانک؛ اکوسیستم هواداری و سبک زندگی
یکی از ویژگی‌های متمایز رِدبانک، ارائه خدمات هواداری در کنار خدمات مالی است. کاربران علاوه بر انجام امور بانکی، به اخبار و محتوای فوتبال، اطلاعات لیگ برتر خلیج فارس، خرید بلیت مسابقات و محصولات هواداری دسترسی دارند. همچنین خدماتی نظیر «رِد فلای» و «رِد سیلور» در حوزه سفر و سبک زندگی، این پلتفرم را به یک اپلیکیشن جامع برای مدیریت امور مالی و روزمره تبدیل کرده است.

در مجموع، رِدبانک با ترکیب هوشمندانه مشوق‌های مالی، ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری و خدمات تفریحی، نه تنها به دنبال جذب مخاطب، بلکه به دنبال ارتقای سطح سواد مالی و کیفیت زندگی دیجیتال در جامعه است علاقه‌مندان برای استفاده از خدمات رِدبانک و بهره‌مندی از مزایای طرح «رِدبانکی شو» می‌توانند این اپلیکیشن را از درگاه‌های رسمی دریافت و به جمع کاربران آن بپیوندند.

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