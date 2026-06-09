عکس: افتتاح نمایشگاه عکس «تهران؛ خط مقدم مقاومت»
مراسم آیین افتتاح نمایشگاه عکس «تهران؛ خط مقدم مقاومت» عصر روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و اصحاب رسانه در «بلدیه طهران» برگزار شد.نمایشگاه عکس «تهران؛ خط مقدم مقاومت» مجموعهای از تصاویر مربوط به تلاش گروههای امدادی، حضور باشکوه مردم در تشییع شهدای جنگ رمضان، آثار جنایات رژیم آمریکایی–صهیونیستی و جلوههایی از ایستادگی و مقاومت مردم تهران به نمایش گذاشته شده است.
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برچسبها:عکس خبری نمایشگاه عکس تهران بلدیه طهران
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