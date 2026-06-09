صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۷۸۶۲
بازدید: ۲۶۱۲

عکس: افتتاح نمایشگاه عکس «تهران؛ خط مقدم مقاومت»

مراسم آیین افتتاح نمایشگاه عکس «تهران؛ خط مقدم مقاومت» عصر روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و اصحاب رسانه در «بلدیه طهران» برگزار شد.نمایشگاه عکس «تهران؛ خط مقدم مقاومت» مجموعه‌ای از تصاویر مربوط به تلاش گروه‌های امدادی، حضور باشکوه مردم در تشییع شهدای جنگ رمضان، آثار جنایات رژیم آمریکایی–صهیونیستی و جلوه‌هایی از ایستادگی و مقاومت مردم تهران به نمایش گذاشته شده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری نمایشگاه عکس تهران بلدیه طهران
اخبار مرتبط

قدیمی‌ترین عکس از تهران؛ ۱۶۶سال قبل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.