صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ایران مشکلی با پیشبرد مذاکرات با آمریکا ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران مشکلی با پیشبرد مذاکرات با آمریکا ندارد، خاطر نشان کرد که تداوم رفتارهای فعلی ایالات متحده موجب عدم اعتماد به آنها می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۵۸
| |
885 بازدید
ایران مشکلی با پیشبرد مذاکرات با آمریکا ندارد

به گزارش تابناک، «ابراهیم عزیزی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای اختصاصی با «فردریک پلیتگن» خبرنگار ارشد بین‌الملل سی‌ان‌ان عنوان کرد: «ایران هیچ مشکلی با پیشبرد مذاکرات صلح با ایالات متحده ندارد، مادامی که ایران مطمئن باشد طرف آمریکایی صادق و راستگو است.»

عزیزی ضمن هشدار مبنی بر اینکه هرگونه توافق احتمالی به تغییر رفتار آمریکا در بحبوحه بی‌اعتمادی عمیق بستگی دارد، گفت: «اگر بتوانیم به این اطمینان برسیم که آنها اهل مذاکره هستند و همچنین به قوانین مذاکره تن می‌دهند، جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که منطق مذاکره و گفت‌وگو دارد، مشکلی با مذاکره نخواهد داشت.»

او همچنین خاطر نشان کرد که تهران معتقد است «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در بحبوحه مذاکراتی که با هدف تبدیل آتش‌بس موقت به توافقی پایدار برای پایان دادن به جنگ انجام می‌شود، «صادق نیست. اما ما بارها گفته‌ایم که مذاکره را به‌عنوان ادامه میدان نبرد پذیرفته‌ایم. ما مذاکره را بخشی از نبرد می‌دانیم».

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالی‌که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد نکات مبهم باقی‌مانده در تبادل پیام‌ها گفت که ایران «اراده جدی برای رسیدن به چارچوبی که بتواند چنین چارچوبی را واقعا اجرا کند، از سوی آمریکا نمی‌بیند».

عزیزی تصریح کرد: «ایالات متحده از همان ابتدا با آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور موافقت کرده بود، اما تهران تاکنون هیچ تمایلی از سوی واشنگتن برای انجام این کار مشاهده نکرده است. همچنین، مذاکرات فعلی شامل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نمی‌شود.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال توافق نهایی صلح بین ایران و آمریکا وجود دارد، گفت که این امر به «رفتارهایی که از طرف مقابل مشاهده می‌کنیم» بستگی دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: «اگر همین رفتارها ادامه یابد، خیر. ما اصلا هیچ اعتمادی به آنها نداریم.»

تهران و واشنگتن در مذاکرات اخیر با میانجیگری پاکستان برای دستیابی به تفاهم‌نامه پایان جنگ اعلام کرده‌اند: پیشرفت قابل‌توجهی انجام شده است، اگرچه برخی مسائل برای نهایی کردن آن هنوز به بررسی بیشتری نیاز دارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ابراهیم عزیزی نماینده مجلس کمیسیون امنیت ملی آمریکا مذاکره توافق تنگه هرمز نقض آتش بس محاصره دریایی
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برخی به اسم تبعیت از رهبری در حال عمل کردن خلاف خط مشی ایشان هستند/ نقض آتش‌بس و محاصره دریایی، علت تنش‌ اخیر بود
قالیباف: معادلهٔ آتش‌‌بس روی کاغذ را برهم زدیم
عارف: دشمن ناچار به التماس مجدد برای آتش‌بس شد
رونمایی سردار قاآنی از کمربند امنیتی جدید مقاومت
عکس: بیانات رهبر معظم انقلاب از جبهه‌های جدید علیه دشمن
سنتکام مدعی متوقف کردن نقتکش مرتبط با ایران شد
وزیر خارجه فرانسه خواستار توافق بر سر تنگه هرمز شد
ادعای وزیر خارجه فرانسه علیه حق ایران در تنگه هرمز
تنگه هرمز به قدرتمندترین سلاح ایران علیه ترامپ بدل شده
ایران به عنوان پیروز میدان شرایط را تعیین می‌کند
فوری / ادعای ترامپ درباره رفع محاصره دریایی ایران
متن ترامپ پیش‌شرط ایران قبل از مذاکرات هسته‌ای است
واکنش ترامپ به توقف مذاکرات ایران
اگر دشمن امنیت ما را خدشه‌دار کند، امنیتش را سلب می‌کنیم
جزئیات غیررسمی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
تنگه هرمز تا ابد اهرم استراتژیک ملت ایران است
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
اسراییل مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب‌الله شد
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۵۱ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۸۲ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۹ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۸ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۲ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005mRW
tabnak.ir/005mRW