رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران مشکلی با پیشبرد مذاکرات با آمریکا ندارد، خاطر نشان کرد که تداوم رفتارهای فعلی ایالات متحده موجب عدم اعتماد به آنها می‌شود.

به گزارش تابناک، «ابراهیم عزیزی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای اختصاصی با «فردریک پلیتگن» خبرنگار ارشد بین‌الملل سی‌ان‌ان عنوان کرد: «ایران هیچ مشکلی با پیشبرد مذاکرات صلح با ایالات متحده ندارد، مادامی که ایران مطمئن باشد طرف آمریکایی صادق و راستگو است.»

عزیزی ضمن هشدار مبنی بر اینکه هرگونه توافق احتمالی به تغییر رفتار آمریکا در بحبوحه بی‌اعتمادی عمیق بستگی دارد، گفت: «اگر بتوانیم به این اطمینان برسیم که آنها اهل مذاکره هستند و همچنین به قوانین مذاکره تن می‌دهند، جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که منطق مذاکره و گفت‌وگو دارد، مشکلی با مذاکره نخواهد داشت.»

او همچنین خاطر نشان کرد که تهران معتقد است «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در بحبوحه مذاکراتی که با هدف تبدیل آتش‌بس موقت به توافقی پایدار برای پایان دادن به جنگ انجام می‌شود، «صادق نیست. اما ما بارها گفته‌ایم که مذاکره را به‌عنوان ادامه میدان نبرد پذیرفته‌ایم. ما مذاکره را بخشی از نبرد می‌دانیم».

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالی‌که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد نکات مبهم باقی‌مانده در تبادل پیام‌ها گفت که ایران «اراده جدی برای رسیدن به چارچوبی که بتواند چنین چارچوبی را واقعا اجرا کند، از سوی آمریکا نمی‌بیند».

عزیزی تصریح کرد: «ایالات متحده از همان ابتدا با آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور موافقت کرده بود، اما تهران تاکنون هیچ تمایلی از سوی واشنگتن برای انجام این کار مشاهده نکرده است. همچنین، مذاکرات فعلی شامل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نمی‌شود.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال توافق نهایی صلح بین ایران و آمریکا وجود دارد، گفت که این امر به «رفتارهایی که از طرف مقابل مشاهده می‌کنیم» بستگی دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: «اگر همین رفتارها ادامه یابد، خیر. ما اصلا هیچ اعتمادی به آنها نداریم.»

تهران و واشنگتن در مذاکرات اخیر با میانجیگری پاکستان برای دستیابی به تفاهم‌نامه پایان جنگ اعلام کرده‌اند: پیشرفت قابل‌توجهی انجام شده است، اگرچه برخی مسائل برای نهایی کردن آن هنوز به بررسی بیشتری نیاز دارد.