جزیئات تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران
اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریمهایی را علیه دو شهروند ایرانی و یک واحد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۵۴| |
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به گزارش تابناک، خبرگزاری فارس درباره جزئیات تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران نوشت: اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریمهایی را علیه دو شهروند ایرانی و یک واحد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرد.
این تحریمها فرماندهی استانی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان، همچنین محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، و حمید حسینی، نماینده اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را هدف قرار داده است.
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