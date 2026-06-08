به گزارش تابناک، خبرگزاری فارس درباره جزئیات تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران نوشت: اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌هایی را علیه دو شهروند ایرانی و یک واحد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرد.

این تحریم‌ها فرماندهی استانی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان، همچنین محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، و حمید حسینی، نماینده اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را هدف قرار داده است.