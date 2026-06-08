شنیده شدن صدای انفجار در اربیل
حمله به مقر گروهکهای تروریستی در اربیل عراق
منابع رسانهای از شنیده شدن صدای انفجار در اربیل عراق خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۵۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از شبکه الغدیر، دوشنبه شب صدای انفجار در اربیل عراق شنیده شده است.
همزمان برخی منابع خبری گزارش دادند انفجاری در پایگاه آمریکایی التحریر در نزدیکی فرودگاه اربیل رخ داده است.
حمله به مقر گروهکهای تروریستی در اربیل عراق
در این حال، منابع خبری انفجار اخیر را ناشی از حمله موشکی و پهپادی به مقر گروهکهای تروریستی تجزیه طلب وابسته به آمریکا در اربیل عراق اعلام کردند.
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