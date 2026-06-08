وزیر خارجه فرانسه خواستار توافق بر سر تنگه هرمز شد

به گزارش تابناک، «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه خبری «العربیه» عنوان کرد: «ادامه بسته شدن تنگه هرمز هزینه هنگفتی برای اقتصاد جهانی دارد.»

وزیر خارجه فرانسه در ادامه با اشاره به تنگه هرمز خواستار توافقی درباره این تنگه شد.

گفتنی است، در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه تردد کشتی‌ها از این آبراه مهم بین‌المللی که در مجاورت آب‌های سرزمینی و خط ساحلی قلمرو ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها اجازه عبور نخواهند داشت.

وزیر خارجه فرانسه همچنین با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان بیان کرد: «توافقات آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان باید کاملا رعایت شود.»

وزیر اطلاع‌رسانی لبنان پیشتر اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از ۱۷ آوریل سال جاری تاکنون ۳۴۹۱ بار طی حمله هوایی، توافق آتش بس با لبنان را نقض کرده است.