رونمایی سردار قاآنی از کمربند امنیتی جدید مقاومت
از تنگه هرمز تا باب المندب و از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۳۷| |
2294 بازدید
به گزارش تابناک، سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس در فضای مجازی نوشت:
اقدام به موقع و با اقتدار یمن قهرمان نشان از هوشمندی جبهه مقاومت دارد اگر لازم شد دیگران نیز میآیند.
از تنگه هرمز تا باب المندب و از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود.
شرارتهای رژیم صهیونی و آمریکا در این منطقه عکسالعمل جبهه متحد مقاومت را در پی خواهد داشت.
رزمندگان بدون مرز مشرف برگلوگاههای عبور شما هستند به تعرض ادامه دهید گلوی شما را خواهند گرفت.
گزارش خطا
برخی به اسم تبعیت از رهبری در حال عمل کردن خلاف خط مشی ایشان هستند/ نقض آتشبس و محاصره دریایی، علت تنش اخیر بود
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟