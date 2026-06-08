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رونمایی سردار قاآنی از کمربند امنیتی جدید مقاومت

از تنگه هرمز تا باب المندب و از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۳۷
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2294 بازدید

رونمایی سردار قاآنی از کمربند امنیتی جدید مقاومت

به گزارش تابناک، سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس در فضای مجازی نوشت: 

اقدام به موقع و با اقتدار یمن قهرمان نشان از هوشمندی جبهه مقاومت دارد اگر لازم شد دیگران نیز می‌آیند.

از تنگه هرمز تا باب المندب و از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود.

شرارت‌های رژیم صهیونی و آمریکا در این منطقه عکس‌العمل جبهه متحد مقاومت را در پی خواهد داشت.

 رزمندگان بدون مرز مشرف برگلوگاههای عبور شما هستند به تعرض ادامه دهید گلوی شما را خواهند گرفت.

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قاآنی سردار قاآنی تنگه هرمز تنگه باب المندب یمن جبهه مقاومت کمربند امنیتی اسرائیل آمریکا
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