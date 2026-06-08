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اذعان نتانیاهو به تلاش ایران برای ایجاد معادله جدید

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از پاسخ کوبنده ایران به جنایات رژیم در لبنان، وعده بازگرداندن امنیت به شهرکهای مرزی اسرائیلی را تکرار کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۳۶
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اذعان نتانیاهو به تلاش ایران برای ایجاد معادله جدید

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بنیامین نتانیاهو  امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت که جنگ این رژیم با جمهوری اسلامی ایران و حزب الله به پایان نرسیده است.

نتانیاهو ضمن تکرار ادعای همیشگی خود مبنی بر اینکه ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، به شهرک‌نشینان صهیونیستی ساکن در شمال فلسطین اشغالی، وعده داد که امنیت را به این شهرکها بازخواهد گرداند.

وی با بیان اینکه ایران و حزب الله قصد دارند معادله جدیدی علیه اسرائیل وضع کنند، مدعی شد که مسئولان رژیم اجازه تحقق این کار را نخواهند داد.

نخست وزیر اسرائیل پس از پاسخ کوبنده نیروهای مسلح کشورمان به جنایات این رژیم در لبنان، خبر داد که در حال حاضر، «در جبهه ایران، آتش‌بس برقرار است».

وی با بیان اینکه اگر ایران به اسرائیل حمله کند، «ما نیز با قدرت پاسخ خواهیم داد»،  مدعی شد که حزب الله ضعیف شده است.

بر خلاف ادعای نتانیاهو، ایهود باراک نخست‌وزیر پیشین این رژیم امروز گفت که پس از گذشت یک سال و نیم از سخنان نتانیاهو مبنی بر اینکه حزب‌الله را دهه‌ها به عقب رانده است، اکنون روشن شده که این ارزیابی پوچ و توخالی بوده است.

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