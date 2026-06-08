سنتکام مدعی متوقف کردن نقتکش مرتبط با ایران شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سنتکام در بیانیه‌ای مدعی شد که نفتکش «M/T Marivex» با پرچم پالائو در حال عبور از آب‌های خلیج عمان به سوی ایران بود.

سنتکام مدعی شد که جنگنده آمریکایی پس آنکه که این کشتی از توقف خودداری کرد، به سوی موتورخانه و سامانه هدایت این کشتی شلیک کرده است. سنتکام در ادامه مدعی شد که این کشتی دیگر به سوی ایران درحال حرکت نیست.

آمریکا در اقدامی غیرقانونی بعد از اعلام آتش بس با ایران در فروردین ماه، نسبت به محاصره دریایی ایران اقدام کرد که در نتیجه آن بخشی از کشتی‌رانی جهانی مختل شده است.