هشدار ترامپ به نتانیاهو در خصوص جنگ با ایران

ترامپ گفت: به نتانیاهو گفتم اگر جنگی تمام‌عیار علیه ایران آغاز کند، او را تنها خواهم گذاشت.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: به نتانیاهو گفتم اگر جنگی تمام‌عیار علیه ایران آغاز کند، او را تنها خواهم گذاشت.

وی افزود: «به نتانیاهو گفتم بهتر است خیلی مراقب کارهایی که می‌کنی باشی، چون ممکن است به زودی در برابر ایران تنها بمانی.»

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد: ترامپ به نتانیاهو گفته است که معتقد است ایالات متحده و ایران به دستیابی به توافقی بر سر یک چارچوب نزدیک شده‌اند؛ چارچوبی که امکان آوردن دو طرف به پای میز مذاکره برای رسیدن به یک توافق بلندمدت را فراهم می‌کند.