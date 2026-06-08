هشدار ترامپ به نتانیاهو در خصوص جنگ با ایران
ترامپ گفت: به نتانیاهو گفتم اگر جنگی تمامعیار علیه ایران آغاز کند، او را تنها خواهم گذاشت.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۳۰| |
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: به نتانیاهو گفتم اگر جنگی تمامعیار علیه ایران آغاز کند، او را تنها خواهم گذاشت.
وی افزود: «به نتانیاهو گفتم بهتر است خیلی مراقب کارهایی که میکنی باشی، چون ممکن است به زودی در برابر ایران تنها بمانی.»
کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد: ترامپ به نتانیاهو گفته است که معتقد است ایالات متحده و ایران به دستیابی به توافقی بر سر یک چارچوب نزدیک شدهاند؛ چارچوبی که امکان آوردن دو طرف به پای میز مذاکره برای رسیدن به یک توافق بلندمدت را فراهم میکند.
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