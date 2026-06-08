فریده شجاعی: ۵۰ سال بهخاطر غیبت استقلال اذیت شدم
عضو پیشین هیات مدیره استقلال گفت: ۵۰ ساعت حسرت این که چرا این باشگاه در بخش زنان تیمداری نمیکند، اذیتم کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۲۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فریده شجاعی نایب رییس زنان فدراسیون فوتبال عصر دوشنبه در مراسم پایان فصل تیمهای استقلال گفت: خاطرات زیادی از استقلال دارم چون خودم بازیکن بسکتبال این باشگاه که قبل از انقلاب تاج بود، هستم.
او ادامه داد: بعد از آن ۵۰ سال حسرت این که چرا این باشگاه در بخش زنان تیمداری نمیکند، اذیتم کرد تا این که آقای تاجرنیا من را به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب کردند. نمیتوانستیم در هیات مدیره در بخش مردان قد علم کنیم و در بخش زنان تلاش کردیم.
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