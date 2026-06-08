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«سوپر ال‌نینو» برای ایران خشکسالی می‌آورد یا بارش؟

سوپر ال‌نینو که آخرین بار ردپای خود را با خشکسالی‌های مرگبار در جهان بر جا گذاشت، اکنون با چهره‌ای متفاوت قرار است به سراغ ایران بیاید.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۲۷
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«سوپر ال‌نینو» برای ایران خشکسالی می‌آورد یا بارش؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مهدی زارع، ‌استاد پژوهشکده زلزله شناسی، امروز دوشنبه به فارس اعلام کرد که بر اساس الگوهای تاریخی سامانه‌های بارشی سودانی و مدیترانه‌ای با عنوان «سوپر ال‌نینو» در اواخر پاییز و آذرماه امسال به ایران می‌آیند. 

سوپر ال‌نینو یک نوسان بزرگ در اقیانوس آرام است که با تغییر جریان آب‌ها و بادها، آب‌وهوای جهان را دگرگون می‌کند که یا به صورت خشکسالی شدید و یا بارش های سنگین دارد.

آخرین بار این پدیده ۱۴۹ سال پیش اتفاق افتاد؛ سوپر ال‌نینویی بسیار قدرتمند که خشکسالی‌های گسترده و قحطی‌های بزرگی را در هند، چین، برزیل و آفریقا رقم زد و تلفات انسانی سنگینی به همراه داشت.

اما حالا بر اساس گزارش‌ها قرار است امسال به صورت معکوس عمل کند و با بارش‌های سیل آسا به سراغ ایران بیاید؛ که در پی این اتفاق مخاطراتی مانند سیلاب‌های شهری و روستایی آبگرفتگی معابر در مسیر مسیل‌ها قابل انتظار است.

زارع تأکید کرد که وزارت نیرو باید برای پذیرش سیلاب‌های احتمالی، ظرفیت سدها را مدیریت کند؛ در غیر این صورت خطر سیلاب و آسیب به زیرساخت‌ها، مشابه رخداد فروردین ۱۳۹۸، وجود دارد.

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هواشناسی بارندگی بارش باران ال نینو خشکسالی سامانه‌های بارشی اقیانوس آرام سوپر ال نینو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
0
پاسخ
فقط همین یک قلم رو کم داشتیم!!!!
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