آمریکا بهترین داور آفریقا را به جام جهانی راه نداد!

به گزارش تابناک، رسانه «The Daily Somalia» کشور سومالی به نقل از منابع خبری خود در فدراسیون فوتبال این کشور گزارش داد که «عمر عبدالقدیر آرتان» داور سومالیایی جام جهانی ۲۰۲۶ با منع ورود به آمریکا مواجه شده است. این رسانه مدعی شد که آرتان امروز (دوشنبه) برای قضاوت در جام جهانی ۲۰۲۶ عازم آمریکا شد و در فرودگاه بین‌المللی میامی فرود آمد، اما به استانبول ترکیه بازگردانده شد!

عمر آرتان اخیراً از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) به‌عنوان بهترین داور این قاره در سال ۲۰۲۵ برگزیده شده و در فهرست داوران حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت. سومالی از جمله کشورهایی است که با محدودیت‌های سفر به آمریکا مواجه شده و اکثر اتباع کشور سومالی از دریافت ویزا منع شده‌اند یا اینکه معافیت‌های محدودی برای آنها (صرفاً برای افراد ویژه‌ای چون دیپلمات‌ها) در نظر گرفته شده است.

مقامات فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) و فدراسیون فوتبال سومالی تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.

پیش‌تر تعدادی از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران و سرپرست تیم ملی، مربی تیم ملی آفریقای جنوبی، مسئول حراست تیم آفریقای جنوبی و نیز گروهی از هواداران تیم ملی اسکاتلند با چالش عدم صدور ویزای آمریکا روبه‌رو شدند. همچنین ایمن حسین مهاجم تیم ملی عراق پس از هفت ساعت معطلی در فرودگاه آمریکا به هم‌تیمی‌هایش پیوست و عکاس تیم ملی عراق نیز به کشورش بازگردانده شد.