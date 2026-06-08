قالیباف: معادلهٔ آتشبس روی کاغذ را برهم زدیم
رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران اعلام کرد: معادلهٔ آتشبس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم
کد خبر: ۱۳۷۷۸۰۹| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: معادلهٔ آتشبس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم
وی تأکید کرد: تا ارادهٔ واقعی برای اعتمادسازی نداشته باشید، پاسخ ایران همین است.
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