به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: معادلهٔ آتش‌‌بس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم

وی تأکید کرد: تا ارادهٔ واقعی برای اعتمادسازی نداشته باشید، پاسخ ایران همین است.