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قالیباف: معادلهٔ آتش‌‌بس روی کاغذ را برهم زدیم

رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران اعلام کرد: معادلهٔ آتش‌‌بس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم
کد خبر: ۱۳۷۷۸۰۹
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قالیباف: معادلهٔ آتش‌‌بس روی کاغذ را برهم زدیم

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: معادلهٔ آتش‌‌بس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم

وی تأکید کرد: تا ارادهٔ واقعی برای اعتمادسازی نداشته باشید، پاسخ ایران همین است.

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