هشدار روسیه درباره تحرکات ضدایرانی غرب در شورای حکام
به گزارش تابناک به نقل از نقل از ایرنا، میخائیل اولیانوف روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسئولیت تجاوز و پیامدهای آن را نمیتوان از عامل تجاوز به قربانی منتقل کرد، اما به احتمال زیاد برخی کشورها در جریان نشست کنونی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی تلاش خواهند کرد همین کار را انجام دهند. آنها میخواهند همه چیز را وارونه جلوه دهند.»
منابع رسانهای غربی گزارش دادند که آمریکا در حال رایزنی با کشورهای عضو شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی است تا از پیشنویس قطعنامهای حمایت کنند که از ایران میخواهد سرنوشت سایتهای هستهای بمبارانشده و اورانیوم غنیشدهای را که در آنجا نگهداری میشد، به آژانس اطلاع دهد.
در متنی که رویترز مدعی شده آن را مشاهده کرده، آمده است که ایران باید «اطلاعات دقیق درباره حسابرسی مواد هستهای و تأسیسات هستهای تحت پادمان در ایران» را در اختیار آژانس قرار دهد و «تمام دسترسیهای مورد نیاز آژانس برای راستیآزمایی این اطلاعات» را فراهم کند.
در این متن تأکید شده که هر دو اقدام باید «بدون تأخیر» انجام شود و «ضروری و فوری» است.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین پیشتر به اعضای این شورا هشدار داد که رویکرد قهری و تقابلی نهتنها به همکاری منجر نمیشود بلکه چشمانداز دستیابی به راهحل دیپلماتیک را تضعیف میکند.
نمایندگی ایران با بیان اینکه مسئولیت یک عمل متخلفانه بینالمللی بر عهده عامل آن است و نمیتوان آن را به قربانی منتقل کرد، تاکید کرد: شورای حکام نباید به ابزاری برای کاستن از مسئولیت کسانی تبدیل شود که این حملات را انجام دادهاند.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ساعاتی پیش در وین آغاز شد. در این نشست، طبق اعلام دبیرخانه آژانس، موضوعات مختلفی از جمله بررسی گزارش سالانه ۲۰۲۵، اجرای توافقنامه پادمانهای انپیتی و قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران در دستور کار قرار دارد.